Agmer: "Queremos volver a la escuela cuando estén dadas las condiciones"

Respecto a la situación de departamentos que no tienen circulación activa del virus y la decisión de avanzar en la finalización de estudiantes de los cursos, Delaloye explicó que hicieron observaciones a la medida respecto del cuidado, pero no se negaron a la posibilidad. “Decimos que tiene que haber un profundo análisis de cada caso o jurisdicción. En Entre Ríos hay departamentos que tienen pocos casos pero en días anteriores ha habido hasta 15 departamentos con casos nuevos. Entendemos que el 80% de la escuela son del ámbito rural y nuestros compañeros viajan a esas escuelas. Tenemos estudios al respecto y es de extrema necesidad tener el relevamiento porque también hay muchos chicos que se movilizan para llegar a la escuela en transporte. Y el transporte es un vehículo de contagio del virus.

Entendemos que es una situación cambiante y se debe hacer una análisis de la situación periódico en forma semanal o quincenal. “Hay que ser muy cuidadosos al aplicar la medida. No queremos exponer a nadie, ni a una familia de alumnos o de trabajadores con integrantes en el grupo de riesgo. Todas esas situaciones hay que contemplarlas”.

Desconectividad

Por otra parte, y respecto a la falta de conectividad de los estudiantes, Delaloye señaló que un alto porcentaje de alumnos nunca pudieron conectarse. “Lo venimos expresando desde hace mucho tiempo. Estamos dispuestos a sentarnos y formar parte de este comité en cada localidad, pero muchas localidades no están siendo parte de los debates, ni de COES ni de Educación. Exigimos un trabajo en conjunto con profesionales de la salud y trabajadores de la educación para que se puedan garantizar las medidas. Convocar a la presencialidad a estudiantes que no han tenido conexión no soluciona el problema, por el contrario será un alerta roja”, puntualizó.