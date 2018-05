A un mes de la filtración de videos íntimos, reapareció Juan Cruz Sanz

Juan Cruz Sanz desapareció de los medios después que se filtraran videos de su intimidad, donde se lo ve en situaciones comprometedoras y consumiendo drogas. Volvió a expresarse en las redes sociales y sorprendió a todos. ¿Qué dijo?













El panelista de Cortá por Lozano, quien se manifestó dolido con Verónica Lozano porque siente que lo traicionó, volvió después de un mes del incidente.













Publicó una historia en Instagram con una frase que dice lo siguiente: "No seas tan duro contigo. Sí, te equivocaste. No eres perfecto y está bien. Aprende de esto pero no te castigués. Sé amable contigo, recuperate, sigue adelante y sobre todo, nunca dejés de luchar por tus sueños".













Además, puso una imagen de él sonriendo en su perfil, bajo la siguiente leyenda: "Que la cuenten como quieran. Otra cosa: a la gilada ni cabida #determination #depie #nadaqueexplicar #nadaqueperder #defrente #daleviejo".