Waldemar Salas pasó por Luz, Cámara y a Jugar

Walde, al estar sólo, no tiene esa ida y vuelta con otros integrantes como sí pasa por ahí en otras bandas más numerosas. “Yo a veces tengo el agrado de tener músicos invitados y demás, pero dentro de todo los músicos que invitos o son de Boca o no le dan mucha bola al fútbol. Y con el que más relación tengo es con mi mánager que es un enfermo de Boca como yo. Se llama Lucas Maslein. Esta todo muy bien en ese sentido”.

Además de ser músico, Salas es barbero y mediante esta profesión logró conocer a varios jugadores de Patronato que más allá de ello, su vínculo con la entidad Rojinegra viene desde muy pequeño. “Yo venía hace unos seis años viendo como se empezó a mover el tema de la barbería con los jugadores de fútbol, en las concentraciones y yo me enloquecí con eso y pensaba que hermoso sería estar en ese lugar y compartir ese rato con los jugadores. Y hace como tres años conocí dos jugadores de Patronato, Gabriel Carabajal y Matías Escudero. Les corté el pelo y comenzamos a tener una relación de amistad y demás hasta que llegó el día que ellos me pidieron que vaya a la concentración donde ellos se iban a sentir más cómodos. A mi la idea me enloqueció por estar cerca e íntimos con ellos”, contó y aclaró más adelante: “De todos modos yo voy a la cancha de Patronato desde que tengo cuatro años y eso me parece súper importante aclararlo porque no es que yo ahora soy de Patronato. Realmente voy desde hace rato. Igual siento que lo aprovecho de la mejor manera y que un montón de personas de Paraná lo podríamos aprovechar. A mi me abrió puertas que nunca pensé”.

Más adelante en la charla Walde imaginó un tema de su autoría que va directo a la tribuna de Patrón. “Me calzas justo. Estamos terminando de producir y de grabar un tema mío que se llama Ella y el corito dice dame, dame, dame más, pero quiero quiero mucho más… y eso va para la cancha y dejame flashear que eso algún día irá para la cancha, sin dudas que sí. Ojalá”.

Salas es solista hace unos cuatro años aproximadamente y como no llega a un fútbol 5 se animó a desafiar a otro par a un fútbol tenis. “Me gusta agitar. Le jugaría y me gustaría mucho con Francisco Lagos de Cruzando el Charco, es el cantante. El loco es muy hincha de Estudiantes de La Plata y me gustaría porque el es re futbolero. Además siento que tenemos una onda parecida. Le juego al ping pong o un fútbol tenis. Me gustaría”.

Además de su gusto por el fútbol, Waldemar jugó al tenis y ahora se dedica al padel. “Yo jugué cerca de siete años al tenis compitiendo y demás. De hecho al fútbol los disfruto al verlo, no me gusta tanto jugarlo. Y hace unos tres meses empecé a entrenar con profesor y todo padel. Y este fin de semana tengo el primero torneo de padel con paleta nueva y todo”.