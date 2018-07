Vecinos demandan soluciones a los problemas por desbordes cloacales en Paraná

"Chorroooooos los de Cambiemos. Por algo Vidal te mudaste a vivir a un cuartel del Ejército".





"Señores de Patronato, tenemos mejor calidad en cuanto a los refuerzos y no tantos jugadores para completar el plantel. Me gusta". Marcelo.





"Paraná Ciudad Paisaje ja ja ja sin agua, calles un desastre, sin luz, inseguridad. La ciudad de Cambiemos (PRO Radicales)".









"Gracias ATE por preocuparse de la grave situación en OSM (desmantelamiento intencional). Esto debería ser preocupación del secretario general SPOSER; pero el Señor Ortiz ha decidido abocarse a los preparativos del viaje a Mendoza con su equipo AATRA de la Liga de Veteranos". Tito





"A los vecinos que tiran la basura en la calle, por favor hay contenedores para dejar las bolsas. Siempre lo mismo, no cambiamos más". Romina.





"Esta chica Morena Rial debería tener perfil más bajo si se quiere curar. Creo que Jorge Rial con tal de irse de viaje con la novia y las hijas la internó y la deja hacer lo que quiera nuevamente. En bolas cada dos horas en las redes sociales" Alicia.





"Intendente Varisco o director de transporte o a quien le corresponda. ¿Por qué no sacan un comunicado cuando se producen aumentos de tarifas en remises y taxis? Nadie comunica nada y los usuarios tenemos que pagar. ¿Cuándo van a hacer algo por el ciudadano? Gracias UNO".





"Señores inspectores de Tránsito, el día que se coman un juicio por secuestro de personas van a aprender, la remoción de vehículos y traslado es un gran negocio". Juan.





"Cañete y todos los que estaban en la lista son unos chantas. Nadie hace nada. Tenés que pagar por todo. Pero la culpa la tiene el afiliado. Parece que les gusta que le roben estos señores de guantes blancos. Ahora a llorar a los velorios. Son todos unos sinvergüenzas. Gracias UNO",





"¿Cáceres para intendente? ¡Noooo! Salimos de una mafia nos metemos en otra, si este fue vice del que le están por quitar los fueros, después no nos quejemos". Paulín.





"Me parece perfecto el control de tránsito en Paraná. Están mal estacionados, a los que no ponen guiño también. Acá nadie respeta nada. Cuando le tocás el bolsillo sí aprenden. ¡Y por fin se pusieron a laburar los inspectores!" Jonathan.





"Por favor Varisco se acerca la fiesta de nuestro santo patrono, San Cayetano, donde asisten miles de personas al barrio San Roque. Por favor pongamos las calles en condiciones, limpien los espacios verdes y que la gente no se lleve una mala imagen. Quedaremos infinitamente agradecidos por vuestro aporte. Gracias UNO". Carlos.





"¿Sabe el que pide que José Cáceres haga algo por la gente que él no es funcionario? Y su sobrino en algunos barrios anda también, trabaja en el club en La Cacerita y en cambio a varios concejales oficialistas ni los conocen". Omar.





"Qué pasa con el cráter que se generó en calle Sosa Loyola antes de llegar a Fraternidad, hay que recordar que esa rotura se debió al enganchado en las cloacas. Es una vergüenza el estado del barrio Lomas del Brete. Chau José Cáceres del PJ, sos nefasto para los justicialistas".





"Es lamentable que ya no saquen los programas de cine de Paraná ni de Santa Fe. Y por favor agranden letra soy una persona mayor y esa letra es casi ilegible. Gracias".





"Buenas noches Diario UNO: gracias por dejarnos siempre expresarnos, cada vez que veo a este tipo pienso: así esta el país, esta persona vive criticando a Macri, porque lo echaron del trabajo cuando este gobierno subió, vive diciendo que no tiene un peso, lucra con diciendo que tiene una hija discapacitada, y siempre anda haciendo trámites para que le den la asignación por discapacidad, ahora yo me pregunto: ¿gordo, si estás tan mal, de dónde sacás plata para comprar porrón, cigarrillos y los porros que te fumás? No tenés vergüenza, de los lugares donde viviste te fuiste remal con todo el mundo y nadie te banca, adonde te fuiste a vivir ahora ya no te quiere nadie!! ¿Por qué no tratás de ser mejor persona? Por ahí te va mejor en la vida, ¿no te parece Linchu?" Atte Gabriel.