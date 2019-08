Universitaria, Azul Pedemonti y su nueva vida en Estados Unidos

Azul Pedemonti dejó su Concordia natal y se fue a Estados Unidos el domingo 11.

Más precisamente se instaló en Houston, Texas, donde va a vivir y estudiar en la University Houston (UH) que ofrece innumerables oportunidades y capacita a los estudiantes en su búsqueda del aprendizaje, descubrimiento, liderazgo y compromiso. Ubicada en una metrópolis en expansión, el campus de primer nivel ofrece a los estudiantes programas de vanguardia que incluyen educación universitaria, de posgrado, doctoral, a distancia y contínua. Clasificada entre las mejores universidades de Estados Unidos, UH es el hogar de docentes galardonados, centros de investigación innovadores, tiene una de las poblaciones de estudiantes más diversas de la nación y exalumnos que se han convertido en líderes internacionales, como el caso del magnate tecnológico Matt Mullenweg, fundador de WordPress. Mullenweg desarrolló el software de código abierto para la plataforma de blogs WordPress a los 19 años en la Universidad de Houston, donde estudiaba filosofía y ciencias políticas.

Azul, con sus 19 años, podrá disfrutar de la posibilidad de estudiar allí por mérito propio. “Cada vez que uno se acerca a salir de la categoría Juniors para insertarse en el profesionalismo se va dando cuenta lo difícil que es jugar Women’s Tennis Association (WTA), por los viajes y otras cuestiones. Además, tengo muchísimas amigas que ya están en las universidades, así que fui preguntando cómo era el tema, cómo vivían, cómo jugaban al tenis y no hay ni una persona que no me haya dicho lo contenta que está con el tenis universitario. Tenía un par de contactos de universidades que me habían hablado en 2016, así que las contacté una por una para ver si tenían becas disponibles y cuál era trámite que debía realizar. Hasta que me quedé con una y la pude hacer la gestión por mi cuenta. Pero también se puede hacer con un gestor particular o una empresa”.

Los estudiantes de UH viven en siete áreas de vivienda distintas que brindan un programa integral de servicios para estudiantes. Estas áreas son administradas por miembros del personal que viven a tiempo completo, incluidos los coordinadores profesionales de vida en residencia, profesores en residencia y asesores residentes. La vida en el campus ofrece el ambiente de una pequeña comunidad ubicada entre las ofertas urbanas de Houston.

“La beca es de un cien por cien esto incluye comida, alojamiento, indumentaria, así que todo está cubierto por la universidad. Tiene un campus muy grande donde voy a vivir temporalmente, en dormis o departamentos compartido con otras jugadoras”, describió en diálogo con UNO.

—¿Cuál es el proyecto? ¿Estudiar, jugar y después trabajar allí?

—Dentro de las universidad hay un gran nivel de competencia entonces mi idea es seguir jugando al tenis y al salir de la universidad -después de 4 años de estudio- seguir realizando este deporte, pero además con un título universitario que en mi caso será de Marketing.

—¿Cómo hacés con el idioma? ¿Ya hablabas inglés?

—El idioma es muy importante, el que tenga la oportunidad de estudiar inglés de chico que lo haga, le va a servir para toda la vida, para viajes, estudios, deportes. Había estudiado muy poco en mi niñez, le di muy poca importancia y cuando empecé a viajar me di cuenta, más en este momento que tuve que hacer dos exámenes que son todo en inglés y que tienen un nivel muy avanzado.

No sabía, así que el año pasado me preparé con una maestra particular a full, muchas horas en la semana para poder llegar.

—¿Por qué no estudiar y jugar en Argentina? ¿No hay oportunidades?

—Actualmente estudiar y jugar en Argentina es súper complicado, hay una escasez muy grande de oportunidades, de contactos y de gente que te pueda llegar a ver y ayudar económicamente. Por eso las chicas se van a las universidades de otros países, es lo más conveniente para seguir jugando. Si uno quiere estudiar acá no puede dedicarse un cien por cien al deporte. En en mi caso si me quedaba, jugar al tenis era imposible.

—¿Cómo creés qué va hacer la universidad?

—La universidad va ser dura. Es un salto de calidad importante, donde todo cambia. En cada decisión me apoyó mi familia, para ellos es súper bueno, ellos mi impulsaron a esta idea, que el tenis me abría una puerta y que la tenía que aprovechar. Ya es mi trabajo. La universidad –como todo colegio– se divide por semestre de agosto a diciembre es uno, ahí vuelvo dos semanas a Concordia y de enero a mayo vuelvo a estudiar y de mayo a agosto serían mis vacaciones.

—¿Es muy difícil ser tenista profesional? ¿Qué hace falta durante el camino que hacen desde Menores?

—Ser profesional de tenis es muy complejo pero pasa en cualquier parte del mundo porque el tenis es en sí muy complicado. Pero la diferencia es el apoyo de las entidades. En el camino de menores -siempre ha pasado pero ahora yo lo veo más- se evidencia la falta de apoyo de la AAT, faltan entidades presentes en torneos, cada vez hay menos jugadores inscriptos en los certámenes, los clubes que los organizan, las sedes pierden dinero, es muy complicado jugar tenis. Si esto sigue así, con el paso de los años, el tenis va hacer para muy pocos. Falta que se focalice en pensar en el futuro del deporte. Es difícil pagar alojamiento, comida. Yo siempre tuve apoyo para jugar torneos por bastante tiempo, con otra dirigencia. Pero hoy en día hay escasez de patrocinio porque va a la par de los resultados, si vos tenés un bache, ese apoyo cambia. Todo es rendimiento.

# AzulxAzul

Azul contó en su carrera siempre con el apoyo de su familia, reconoció los altibajos de la carrera tenística y también la maduración que alcanzó en todos estos años.

“El tenis como es muy solitario muchas veces te quita tiempo de la familia, amigos, de estar, compartir. Estás viajando, de torneo, en el momento te duelen estas situaciones, pero con el tiempo son gratificantes, te da algo a cambio todo ese sacrificio. Sin dudas el tenis te da mucho más de lo que te quita, te enseña a enfrentar la vida, te pone en situaciones incómodas, de estrés y vos tenés que resolver en el momento. Eso te sirve para estudiar, para vivir, gracias al tenis puedo hacer esto de irme a una universidad de Estados Unidos. Seguir buscando mi sueño. Es más lo que me dio que lo que me quitó. Te da otro tipo de amigos que viven como vos y te entienden, te independiza mucho. Llega un punto que dejas de viajar con entrenador o padres y eso te hace madurar de golpe”.

—Tengo entendido que integrás el grupo de tenistas que pelea por más torneos femeninos, más apoyo de la Asociación Argentina de Tenis. ¿Lograron avances desde que se unieron hasta hoy?

—Conformo el grupo del tenis femenino argentino con las demás chicas del circuito, este grupo se formó por la falta de torneos para mujeres que hay en Argentina, por la falta de colaboración de la Asociación Argentina de Tenis para que las chicas puedan jugar. Solamente se hacen torneos organizados por Silvana Palasciano que pasan por la AAT, es decir son profesional argentino, pero no cuentan para el ranking mundial. Así que sí o sí hay que viajar porque no existen oportunidad de torneos para jugar acá. Hubo avances porque se protestó muchísimo, se habló con los medios, redes sociales y las chicas pudieron lograr que se realicen dos torneos a fin de año profesionales de mujeres. Sigue siendo muy poco, porque vas a otros países y está lleno de certámenes. Yo no los voy a poder jugar, pero sigue siendo muy importante esta propuesta de las chicas, para que deje de decirse que no hay jugadoras argentinas, que no hay nivel, sino que lo que faltan son oportunidades, jugadoras hay.

—¿Tuviste ganas de dejar? ¿Qué pasó en ese tiempo?

—En 2017 dejé de jugar al tenis porque llegué como a un punto con el cual no me sentía cómoda conmigo misma dentro de una cancha y eso no estaba bueno. Y si seguía presionando no iba a querer jugar más, así que paré, me tomé un tiempo. Pensé las cosas y me di cuenta que el tenis me hacia falta en la vida.

De esta manera junto a su familia –integrada por su papá Ariel Pedemonti, su mamá Sonia Mondolo y su hermana menor Samara Pedemonti– decidió finalizar el secundario y proyectar lo que es desde esta su futuro universitario en Estados Unidos.