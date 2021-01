UNER: continúan abiertas las inscripciones en Ciencias Económicas

El 2021 nos continúa enfrentando a una situación sanitaria particular, que la Facultad logró atravesar haciendo más eficientes sus procesos administrativos mediante la digitalidad, y asegurando el dictado de clases de forma virtual durante 2020. Este año que continúa con un contexto particular, requiere de una comunicación fluida y eficiente para mantenerse actualizado acerca del ciclo lectivo 2021. Asimismo, las transformaciones tecnológicas han reconfigurado los mercados de trabajo. Frente a las nuevas dinámicas, las carreras tradicionales encuentran no ya menos sentido sino, por el contrario, nuevos desafíos para el desarrollo y el desempeño profesional

En la UNER, La Facultad de Ciencias Económicas ofrece una variada oferta de carreras de Grado, y Tecnicaturas: su tradicional carrera de Contador Público, que lleva más de 50 años dictándose en esa Casa de Estudios, está acompañada por otras carreras como la Licenciatura en Economía, Licenciatura en Gestión de las Organizaciones, Tecnicatura en Gestión de Recursos Humanos y Tecnicatura en Gestión y Administración Pública.

Todas las carreras están pensadas para ser cursadas en horarios flexibles, contando con comisiones de mañana y de tarde para carreras de grado, y horarios vespertinos y nocturnos para las Tecnicaturas Universitarias, todo ello en virtud de asegurar a los estudiantes que cumplen con diversos compromisos, la posibilidad del ingreso y la permanencia dentro de la Facultad. Esto se complementa con servicios que hacen posible un transitar integral en la Facultad: deportes, comedor universitario, cultura, y más.

Las carreras 2021 en Ciencias Económicas

La Facultad cuenta con más de 50 años de trayectoria en la formación integral de profesionales en ciencias económicas y de la gestión. Como una de las Facultades más antiguas de la región, es pionera y referente en la formación de Contadores Públicos, carrera fundamental tanto en el ámbito del sector privado, a nivel gerencial de la empresa o en el ejercicio de la profesión liberal; así como en el ámbito del sector público, en las tareas relacionadas con la función de control interno y externo, proyección y medición de estados contables y financieros, entre otras muchas áreas de incumbencia.

Frente al perfil “generalista” que la carrera de Contador Público ofrece, la Licenciatura en Economía, otra de las carreras que se suman a la oferta académica de la Facultad, tiene un fuerte arraigo en aspectos del área económica. Es de destacar la consolidación que esta carrera ha logrado en la región, con cada vez más matrícula de ingreso y, al mismo tiempo, un alto porcentaje de rápida inserción laboral de sus egresados.

Asimismo, nuevas propuestas académicas como la Licenciatura en Gestión de las Organizaciones, que comenzó el dictado de clases en 2018, ha despertado gran interés tanto para estudiantes que están culminando sus estudios de secundario como para quienes ya se encuentran desempeñándose en diversas áreas de trabajo, en una carrera con una mirada especializada en las Organizaciones de todo tipo de la región, con vocación innovadora y asociativa, y con sus sentidos puestos en la mirada global y local de las empresas, pymes, organizaciones públicas o del tercer sector.

Las tecnicaturas, las nuevas demandas en el nuevo escenario económico y laboral

Como remarcamos, las nuevas demandas del medio, la región, y la formación de quienes se desempeñan en diversas áreas del trabajo, ha contribuido a la diversificación de ofertas académicas en las ciencias económicas que se han volcado específicamente a la gestión y la administración, y a la formación de recursos humanos. Tal es el caso de las Tecnicaturas en Gestión y Administración Pública y la Tecnicatura en Formación de Recursos humanos, que vienen consolidándose en la Facultad como carreras de inserción de quienes ya se encuentran desempeñándose en el mundo laboral. Así, el perfil de estas nuevas carreras incluyen más del 60 por ciento de sus ingresantes trabajando a la par de su formación en diversas áreas de administración del Estado, el trabajo público y el desempeño laboral en el ámbito privado. Otro dato destacable es que quienes componen la matrícula de estas carreras superan la barrera de franja etárea de los 25 años, encontrándose así estudiantes que deciden estudiar una carrera luego de los 35 y 40 años en la Facultad. Las oportunidades de cursado adaptado a los horarios habituales de trabajo, cursado nocturno, acompañan el paso por la Facultad de nuevos perfiles estudiantiles para nuevos perfiles laborales y profesionales.

Así, el paso de la Facultad al mercado de trabajo ya no se piensan como esferas separadas, sino como una continuidad que se retroalimenta y permite pensarnos en el desempeño profesional como requisito en la propia formación académica. Así lo hacen tanto las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) como los programas “Facultad y Mundo Laboral”, que acercan y facilitan la inserción laboral de nuestros estudiantes, al tiempo que retroalimentan la relación de la Universidad con el medio. Estas nuevas dinámicas exigen asimismo una continua formación de los equipos docentes, que buscan capacitarse continuamente en nuevas virtualidades, lenguajes y dinámicas de enseñanza aprendizaje.

Cómo se realizan las inscripciones a carreras en Ciencias Económicas

Para el ingreso 2021 las preinscripciones se realizan de forma 100% online, incluida la carga de documentación requerida. Esta preinscripción online será confirmada a los inscriptos a partir de febrero, mediante el mail que los inscriptos hayan consignado durante el proceso de inscripción. El link con toda la información y link de preinscripción se encuentra en el enlace: http://www.fceco.uner.edu.ar/?p=10705

Puede inscribirse toda persona que haya alcanzado el nivel medio de educación(Escuela secundaria). No hay edad máxima para comenzar una carrera, ni examen eliminatorio para su ingreso. Se realiza un curso introductorio que abarcará materias generales y específicas, guiadas por docentes y con instancias de evaluación propuestas en cada caso.

Año a año, la Universidad Pública renueva su compromiso por construir Educación de excelencia, al servicio de la comunidad y de alcance para todos. Acercate a la Facu, viví la UNER.

