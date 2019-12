Un plato saludable de la mano de Julia Ortenzi

Julia Ortenzi tiene 30 años, es paranaense y durante toda su vida fue parte de una empresa familiar que se dedica a la venta de ropa en plena peatonal San Martín.

También es extriatleta y maratonista, algo que mamó de familia ya que sus hermanos, David y Alberto, siempre estuvieron vinculados al mundo deportivo, básquet, triatlón o maratones de larga distancia y aventura.

Juli, una vez que estuvo cerca del deporte y por algunos desajustes en su salud, tomó la determinación de estudiar y llevó a cabo su cometido.

Se recibió de nutricionista hace cuatro años y hoy ejerce esa profesión con mucha pasión, tanto en consultorio y hasta es columnista de Arriba Entre Ríos, programa televisivo que se emite por Canal 9 Litoral.

2R7A9663.JPG Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira.

Es por ello que en La Cocina de UNO dejó en claro su mensaje netamente saludable y mostró algo de lo mucho que sabe hacer: calabaza rellena, de plato principal, y unos ricos y tentadores muffins de avena para el momento del postre.

“Obviamente que esto es súper natural. Todo lo que compramos en el supermercado viene con muchos aditivos y conservantes, entonces haciendo esto evitamos un montón de ingredientes que no están buenos para la salud. Es súper fácil de hacer”, contó Julia y de inmediato explicó el porqué de su elección por la carrera en nutrición.

Un gran cambio

“A mí la verdad que aprender a comer me cambió la vida. Yo de chica llegué a pesar más de 100 kilos y la verdad que el cambio de hábitos me cambió verdaderamente la vida. Aprendí, fue un proceso largo, pero aprendí. Estuvo acompañado siempre de la actividad física que es otras de las cuestiones importantes y es por eso que hago mucha nutrición deportiva que me encanta. Es un estilo de vida que adquirí y que me encanta contagiar. Esto es calidad de vida, cuando aprendés a nutrirte y a comer sano todo mejora”.

“La idea es encontrar opciones rápidas y saludables, que sean sanas. Lo que uno come es la nafta que uno le pone al motor, es así. Según lo que le pongas es cómo vas a andar. Hay que cuidarse porque en nuestro cuerpo vamos a vivir toda la vida”, cerró Ortenzi como mensaje final para todos aquellos que aún no se han amigado con la comida saludable.

Muffins de avena

Ingredientes :

1 taza y media de avena

2 cucharadas soperas

de cacao

edulcorante

polvo de hornear

esencia de vainilla

2 huevos

leche (cant. necesaria)

opcional: arándanos, nueces

Preparación

Incorporar lo seco (avena, cacao, polvo de hornear, etc), mezclar. Luego agregar lo húmedo (huevos, leche, vainilla)

Unir hasta formar una crema y volcar en pirotines y llevar al horno 15 o 20 minutos.

Calabaza rellena

Ingredientes :

1/2 calabaza

pollo

cebolla

espinaca

queso cremoso

condimentos

Preparación:

Cocinar la calabaza en el microondas 10 minutos. Ahuecar y hacer un puré con lo que sacamos.

Aparte, rehogar cebolla en poco aceite, junto a la espinaca picada chiquita. Agregar el pollo cortado en cubos, condimentar.

Luego mezclamos con el puré y rellenamos la calabaza. Gratinamos con queso cremoso en el microondas.