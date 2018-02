Un notero pensó que una bailarina estaba embarazada, pero se equivocó

"Una de las bailarinas está embarazada e igual baila", comenzó diciendo el comunicador, al ver a la mujer bailando. "Va a salir bailando candombe. Parimos carnaval, parimos candombe", le dice a Alejandra, la bailarina, que le responde afirmativamente.

Pero no quedó ahí: el notero le pregunta luego en qué etapa de su embarazo está. "No estoy embarazada, es gordura", y remata: "no llegué a tiempo a hacer los abdominales".