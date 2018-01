Un helado con vino y gaseosa es el sabor del verano en Córdoba

Según informó ElDoce.tv, en una heladería de Bell Ville, Córdoba, decidieron aprovechar el buen clima para crear un gusto inspirado en una famosa bebida alcohólica que mezcla vino tinto con gaseosa de limón. Sí, el famoso trago "pritiado" cordobés.





"Helado pritiado, receta propia", se lee en el cartel pegado en el mostrador de la heladería San Vicente, el lugar donde se puede conseguir entre los 35 sabores este tan particular. De acuerdo a lo que contó el dueño del local al canal Doce de Córdoba, todo surgió en un asado con amigos. "La idea surgió en un asado con amigos. Todos prepararon el pritiado y yo no lo había probado nunca, me pareció muy rico", contó Luis Ferreyra.





Nació a fines de 2017 y generó furor en la ciudad cordobesa. Pero, ¿cuál es la receta? "Se hace con tres litros de pritty y dos de vino tinto. No tiene azúcar extra", explicó Luis Ferreyra, de 67 años, que atiende su heladería. Según contó, es el gusto más elegido por la gente joven. ¿Te animarías a probarlo?