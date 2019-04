En la ciudad de Buenos Aires hay un viejo que vive solo en un departamentito atiborrado de libros. Debe orillar los 90 y es tan flaquito y arrugado como una pasa de uva. Solo su frondosa cabellera blanca, una mirada escrutadora y su voz metálica, segura, contradicen su fragilidad exterior.

El hombre se dedica a pensar, o sea, es un filósofo, un pensador, o, mejor dicho, un librepensador. Nunca se ha llevado bien con nadie, ni del poder, ni del "colectivo" intelectual (curiosa terminología transportista aplicada al pensamiento). Los irrita especialmente porque sus escritos son comprensibles para el lector común, el lector de a pie, de infantería, atributo que les resulta imperdonable –casi herético– a los de la "academia": ese conjunto de señores y señoras honorables que no se entienden ni entre ellos, y que compiten en quién escribe el texto más abstruso o consuma la chupada de medias más bombástica a los poderosos de turno.





No puedo evitar simpatizar con esas personas que incomodan sin aferrarse a un solo libreto e interpelan a unos y a otros sin sentirse atados a ningún dogma, ideología o verdad revelada. Suelen tender un manto de sereno escepticismo sobre todo, a la vez que reverencian la tolerancia, incluso de lo absurdo. Tienen la suficiente honestidad para revisar una idea o un concepto y dan marcha atrás porque quedó vetusto o perdió sentido. Tipos que eligieron sacarse de la cabeza las cosas que piensan sin prejuicios ni preconceptos, y las comparten con los demás, generosa y claramente. Como él mismo lo afirma –hablo de José Sebreli–: "Solo el que no piensa, no cambia y permanece inmutable, aferrado a su pasado, se resiste a la crítica de su error".





En su anteúltimo y monumental libro titulado "Dios en el laberinto–Crítica de las religiones" (Sudamericana, 2016), retoma con agudeza muchos de los temas que han sido las preocupaciones predominantes a lo largo de su extensa obra ensayística, pero fundamentalmente una: la relación entre individuo y sociedad. Particularmente lo que el autor llama la "errancia" del hombre moderno, esta vez producto de la cada vez menor presencia de la religión en la vida de la gente, la que sin dudas llenaba muchos de los huecos existenciales que sentíamos (me incluyo en tiempo pretérito). Una "errancia" (en el sentido de vagar, de andar al tanteo) en busca de respuestas a preguntas que el hombre se viene haciendo hace 2.500 años de la mano, primero de la filosofía, y luego de las religiones: ¿para qué vivimos?, ¿por qué tengo que morirme?, ¿qué es la felicidad?, ¿existe Dios? Interrogantes que ahora vuelven "recargados" por la necesidad constante de novedades que satisfagan el "anhelo de emotividad" que nos produce la vertiginosidad de la hiperconectividad que caracteriza nuestro tiempo.





Pareciera que la vida cotidiana, el trabajo, la familia, "la diaria" para decirlo en criollo, han ido desplazando –de la mano de un consumismo exacerbado–, a los deleites más sutiles. Aquellos derivados de la contemplación, de la riqueza interior, de la estética, o el disfrute de los múltiples sabores de la naturaleza. Placeres que el hombre inquieto ha buscado desde siempre. Ya en el siglo V, el latino Martianus Capella postuló las "Siete Artes liberales", aquellas referidas al "goce genuino de la vida", cuatro de las cuales tenían que ver con estas carencias que planteamos: la gramática (referida a la forma de expresarnos, al diálogo), la poesía, la música y la astronomía. No es poca cosa.

Sin embargo, la modernidad, hermanada con la tecnología y la llamada "sociedad del conocimiento", han producido –en mi opinión–, un fenómeno paradójico: lo que se suponía que sería su mayor logro, es decir, la entronización triunfante del individuo por sobre las masas no pensantes y degradadas, nos dejaron un buraco, un vacío, que nos ha devuelto a lo más gregario del ser humano, a la necesidad del amontonamiento en torno a ciertas conductas comunes, a comportamientos de manada. En definitiva, a lo tribal. Pasamos del triunfo del "individuo" a la cobija del clan, sin escalas. Y para llenar ese vacío, esa angustia –cuya consecuencia directa es el tedio–, "erramos" por distintos círculos en búsqueda de alguna pertenencia a algo. Sobre todo cuando nos llega el "viejazo", acicateado por la sobredemanda de simulacros de juventud, por la opacidad existencial, la soledad, la insatisfacción, las frustraciones. O todo eso junto.





De allí la necesidad de canalizar esta ansiedad por algún lado. Y si es con una buena dosis de adrenalina, mejor. Un ejemplo de este retorno a lo tribal lo encontramos en los agrupamientos alrededor de actividades vinculadas al cultivo del físico. Me adelanto a aclarar que no generalizo, ni meto a todos en la misma bolsa. Tampoco pretendo simplificar reductivamente las motivaciones de los demás. Se supone que cada uno sabe lo que hace o por qué lo hace.





Me vienen a la mente dos personas que conozco, como ejemplos bien distintos de actitudes frente a este fenómeno que advertimos. Al primero pongámosle de nombre imaginario Hugo. Hugo es ingeniero, y antes de ser un "runner" converso, vivía solo para el trabajo, donde no era precisamente lo que se dice un jefe muy querido. Fuera de ello, su pasión eran los helados. Promediaba los 50 pirulos bien entrado en kilos y algo acomplejado, cuando un día sonó la trompeta de su epifanía interior y comenzó a correr sin parar, como Forrest Gump. Su vida dio un giro de 180 grados. Descubrió con algarabía que correr le generaba más placer que el pistacho y la crema americana, o que maltratar a los empleados a su cargo, y se fanatizó. Se volvió adicto. Por eso, cuando lo veo en una foto llegando angelado a la meta de la maratón de Berlín en la puerta de Brandeburgo (con su maravillosa cuádriga de bronce verdoso sobreviviente milagrosa de los cañonazos de los rusos en 1945), pareciera que Huguito se siente un héroe, un héroe prometeico, un redentor de aquellos que viven en la oscuridad de la ignorancia y no entienden verdadero sentido de la vida. Pero no. La triste realidad es que uno es lo que es. Correr, pedalear o trepar no te hace mejor ni peor persona. Hugo sigue siendo el mismo cínico que fue toda la vida.





El caso opuesto a Hugo es Claudia. Cuarentona larga, profesora de matemáticas, divorciada hace ocho y madre de tres. Claudia es una luchadora. Descubrió lo de las "bicleteadas" hace cinco años. Y está encantada. Lo disfruta como loca. Es una de las tantas de la fila interminable de coloridos ciclistas que veo pasar por mi casa cada mañana de domingo con destino al "camino viejo a Crespo", un hermoso recorrido, lleno de verdes y curvas y contracurvas. Durante la semana, también camina y va al gimnasio. Sin embargo, Claudia no ha cambiado. Se siente bien, energizada, espléndida, aunque no ha hecho de la apariencia física una cuestión de vida o muerte, ni ha dejado de juntarse con sus amigas de siempre, algunas rellenitas y otras que acusan en sus rostros el paso implacable del tiempo. Su actual pareja es un simpático colega de filosofía del colegio que la única carrera que conoce es la de "Aquiles y la tortuga", que enseña a sus alumnos. Por el contrario, Claudia no se obsesionó con el asunto ni se unió a manada alguna. Tampoco señala con el dedo a los réprobos sedentarios, o a los que prefieren quedarse el domingo hasta tarde en la cama, o levantarse panchos a matear con bizcochitos suizos.





Lo que quiero decir es que en buena hora que la gente direccione energías hacia ocupaciones del tiempo que mejoran su salud física y mental. Pero de allí a transformarlas en una "política de Estado" personal hay una substancial diferencia. Con el tiempo puede volverse una obsesión que conduce a autoexigirse cada vez más, a veces por sobre nuestras reales posibilidades físicas; a consumir un par de zapatillas tan caras como un lavarropas, o montarse en una bicicleta que cuesta casi como un auto usado. Algunos se vuelven monotemáticos y se apartan de sus viejas amistades –o incluso de sus parejas– para "aparearse" socialmente solo con la gente que profesa el mismo dogma apolíneo.

Esta configuración "tribal" viene así a proporcionar la tan anhelada satisfacción. En algunos casos esa satisfacción es momentánea, en muchos otros es un verdadero descubrimiento, y lo disfrutan genuinamente. Como afirmaba Hermann Hesse en "El arte del ocio": "La visión de una noche invernal y estrellada en la alta montaña son mis remedios para el desengaño, el agotamiento y la desazón". Poético y hermoso, pero ¡ojo!, para llegar a la alta montaña, primero el ágil de Hermann la trepaba.





Para terminar, amigo lector, si usted espera alguna conclusión reveladora de este opúsculo, vaya poniendo agua a calentar para arreglar el mate y seguir pensando solito, porque no la va a encontrar. Se trata de una breve cavilación en torno a un fenómeno que observo expandirse vertiginosamente en estos tiempos que vivimos, y que a modo de disparador comparto con usted en clave de reflexión abierta.





Lo que sí puedo decirle es que creo que la vida es una lucha constante, al menos en mi caso, por tratar de poner cada asunto en su lugar, por saber ubicar la vara en "el justo término medio", como afirma Aristóteles. Una tarea para la que no hay escuela y que debe encarar cada uno por sí mismo.