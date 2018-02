Tiene solo 22 años y ganó casi 1 millon y medio de pesos en Pasapalabra

Martina Barraza completo el famoso "Rosco" de Pasapalabra. La palabra fue "suspicaz". "No me la olvido más, es para tatuársela", bromeó la joven editora de 22 años que no solo se llevó el premio máximo (más de un millón de pesos), sino un apoyo impresionante de la gente.

"Todavía no entiendo nada. Hubo mucha repercusión, el teléfono no paraba de sonar y recibí mucha buena onda en las redes sociales", contó la diez veces campeona del ciclo de El Trece, segura de que la energía positiva del público ayudó a que pudiera completar el juego: "El segundo día que estuve me faltó una palabra y desde ahí todo el mundo me escribió todos los días haciendo fuerza para que ganara. ¡Finalmente me llegó!".









Su paso por el programa impactó a los espectadores y hasta al mismísimo Iván de Pineda, que encariñado con la participante, cada vez que ella estaba cerca de ganar, le pedía que no le rompiera el corazón: "Era genuino, él se mostraba así en el aire y fuera del aire. Mi contrincante de ayer también era una divina y fue una de las primeras que me escribió cuando salió el programa. Detrás de cámaras estaban todos nerviosos".