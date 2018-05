Test de personalidad: Elegí un camino y descubrí cómo sos

Dicen que las decisiones que tomes o simplemente lo que te encuentres haciendo en este momento, tendrá repercusión durante los siguientes 10 años, ¿será posible? Haz la prueba y date una idea de lo que aparecerá en tu camino según el paisaje de naturaleza que vaya más acorde con tu forma de ser. Observa y decide cuál de estos seis senderos tomarías...





¿Cuál es el que más te llama la atención?





test camino.jpg



1. Camino de la tranquilidad: adoras los rituales y la meditación. Para ti, tomarse un tiempo para pensar es más importante que cualquier otra cosa, porque nada se puede comparar con la satisfacción de buscar respuestas y encontrarlas en ti mismo. Tu responsabilidad te conducirá siempre por el camino de la paz, pues evitas dejar las tareas o las deudas para último momento. Tienes alma introvertida, por lo que tu mayor reto será fluir durante la convivencia con los demás.





2. Camino de la consideración: no solo trabajas duro para conseguir tus sueños, ya que alterno a tus prioridades están esas enormes ganas de ayudar a los demás. Eres fuerte y constante, por lo que siempre estás disponible para ofrecer una mano a quien necesite tu soporte. Para ti la lealtad es muy importante, pero tu espíritu aventurero te llevará a tocar puertas que jamás hubieras imaginado. No debes tener miedo a explorar nuevos horizontes, pero ten en cuenta que no puedes quedar bien en todos lados.





3. Camino intelectual: le das mucha importancia al aprendizaje constante y al conocimiento. Tu genialidad y elocuencia van más allá del promedio en tu generación, y hay ocasiones en las que sientes no encajar en este mundo. Te es difícil encontrar personas con las cuales entablar conversaciones interesantes, pero si dejas a un lado los prejuicios pronto hallarás un grupo con el que interactuar será más emocionante. Solo recuerda no juzgar y estar consciente de que nadie es perfecto.





4. Camino de la creatividad: eres una persona sumamente apasionada y sensible. Por eso tienes un lado artístico a desarrollar con un increíble potencial que irás descubriendo poco a poco, ya que tu vida y tu constante curiosidad van cambiando por etapas. No temes decir lo que piensas y sientes, por eso los demás te observan como alguien autoritario y de carácter fuerte, pero no dejas de parecerles agradable, por lo que te consideran un excelente líder. En tu camino deberás representar varios puntos de opinión, solo recuerda conservar la neutralidad.





5. Camino de la productividad: siempre estás en acción y no hay reto laboral que no te estrese y emocione al mismo tiempo. Te reconocen por ser una persona objetiva, que siempre toma decisiones interesantes, pero sabes que detrás de todo eso hay mucho trabajo. Estás en el lugar que deseas debido a tu esfuerzo, y es muy probable que tu independencia y capacidad de resolver problemas impulsen tu éxito profesional. Pero para que esto sea posible no debes descuidar tus relaciones ni tu desarrollo personal.





6. Camino de la imaginación: si de soñadores hablamos, a ti no te gana nadie. Eres capaz de ver colores dentro y fuera de ti, y cuando proyectas tus metas sueles escuchar comentarios pesimistas, pero sabes que ser una persona tan soñadora te llevará más lejos de lo que la gente espera. Tienes alma de niño, y aunque siempre estás jugando no pierdes la objetividad. Sin embargo, tienes una debilidad: te distraes mucho, por lo que deberás trabajar en objetivos más cortos que centren tu atención, sobre todo porque importantes oportunidades están por presentarse en tu vida.





Fuente: recreoviral