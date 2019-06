Tecnología digital al servicio de la información para los lectores de UNO

En la era digital, en la que la tecnología avanza con una velocidad inusitada, y prácticamente con la misma rapidez el periodismo está obligado a digerir los cambios de hábitos que imponen las nuevas formas de lectura, los desafíos en el ejercicio de esta labor crecen y se transforman.

En sintonía con los tiempos que corren, UNO renovó su formato digital, implementando una plataforma con más espacio para brindar información, con un diseño más limpio y ordenado que permite jerarquizar contenidos propios y posicionar aquellos multimedia con secciones como UNO TV, o dar prioridad en el scroll a secciones como Escenario, Ovación, Ovación Extreme, entre otras que forman parte de la propuesta de este medio, que a través de las posibilidades que ofrecen los actuales canales de comunicación llega a miles de hogares no solo de Entre Ríos, sino del país y del mundo.

Esta plataforma renovada, que lidera las consultas en la región, posibilita “una mayor versatilidad para mover los bloques de contenidos, más orden y claridad, una visualización amplia de imágenes y una mejor versión móvil, que era una de las materias pendientes”, explicó Liliana Bonarrigo, coordinadora de la Página Web de UNO.

“Nuestro sistema de gestión de contenidos (CMS), está diseñado por Dos al Cubo en la plataforma Thinkindot. Básicamente permite ordenar la página digital por bloques y secciones, además de ubicar los banners publicitarios”, comentó, y refirió que las secciones a las que actualmente acceden los usuarios a través de www.unoentrerios.com.ar son La Provincia, Policiales, UNO TV, Escenario, Economía, Ovación, Ovación Extreme, Show, El Mundo, El País, A un click, Hoy por Hoy, #UNOEnLaCalle, y contenidos externos como Clasificados y Beneficios UNO.

Muchos de los contenidos propios que se comparten son generados a través de los diferentes formatos que integran el multimedio, con un trabajo que se complementa y se enriquece con las entrevistas, crónicas y notas realizadas por los periodistas de la edición impresa y en Radio La Red, y las corresponsalías en el interior de la provincia, a las que los lectores pueden acceder en su versión digital a través de computadoras, tablets y sobre todo celulares, con la oportunidad de ingresar a cada instante al sitio para estar informados de lo que pasa, con más calidad y preponderancia de las imágenes.

En este contexto, en el que desde hace por lo menos una década las redes sociales abrieron el juego al feedback, en los últimos años el público se fue constituyendo a su vez en generador de contenidos, compartiendo y enviando desde sus teléfonos móviles un registro de diversos hechos que también se transforman en noticias, incluso marcando el ritmo de la agenda del día. Para que todas las voces puedan expresarse, con responsabilidad y respeto, nacieron espacios de participación como #UNOEnLaCalle, que se conforma con “la participación del lector que envía imágenes –fotos y videos– sobre la ciudad y la provincia sobre distintos temas, generalmente con reclamos vecinales a nuestros canales de comunicación”, señaló Bonarrigo.

Por otra parte, el Facebook Live permite transmitir al instante lo que pasa si la noticia lo requiere, como un vivo de TV pero en la plataforma de la red social, para complementar luego la información con más datos en una nota desarrollada.

Canales de comunicación como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter y correo electrónico abren el abanico de posibilidades para la interacción, en el que el periodismo también cumple un rol de servicio social importante en la vida de las personas: “Una de las notas con mayor interés para el público es el cronograma de pagos, por ejemplo. La gente pregunta antes de que se emita y después de que se publicó lo vuelven a pedir, porque tiene relevancia, en este contexto de crisis en el que a la gente le cuesta llegar a fin de mes”, sostuvo la coordinadora de la Web. En la misma línea indicó que, últimamente, se ubican entre las más leídas las noticias de economía que abordan los temas que, de una forma u otra, impactan en el día a día de los ciudadanos, que se disputan el ránking con las policiales, las historias de vida, las notas de color, las vinculadas a show y farándula y las noticias espectaculares.

Sobre la evolución de la página digital, que se gestó en 2001 y se fue modernizando gracias a los recursos tecnológicos, y atento a la demanda de un público cada vez más exigente, Bonarrigo analizó: “Hubo varios cambios de plataformas y formatos. Cuando recién inició la Página había algunas posibilidades de comentar las notas, pero no estaban las redes sociales. Fue a partir del auge de Facebook y otras redes que tenemos respuesta inmediata y comunicación directa con los lectores, muchos de los cuales están todo el tiempo marcando lo que les gusta o no, muchos critican, nos felicitan, incluso nos corrigen”.

A su vez, observó: “Hoy en día los videos vienen a marcar una tendencia, que es que los usuarios leen cada vez menos y ya no suelen optar por las notas largas”. Los especialistas llaman “burbujas de ocio” a las nuevas formas de consumo multimedial y sobre este punto refirió: “La gente habitualmente lee en tránsito, sobre el colectivo, en las paradas, cuando están esperando un turno en el médico. La lectura tiene que ser ágil, y si tiene imágenes o videos mucho mejor. Una nota sin imágenes ya no llama la atención, y con las posibilidades que otorga la tecnología ya no se concibe una nota con una sola foto o sin un video. Los videos editados le permiten a la gente acceder a una noticia sin tener que leer”.

Por último, reflexionó sobre los desafíos de esta nueva era: “Uno de los desafíos que tenemos a diario es la rigurosidad en la información, cuando todo debe ser expuesto rápido. Frente a las fake news (noticias falsas), y al tener tanta disponibilidad de fuentes y tecnología, que genera que la información llegue por todos lados, es imprescindible chequear y tratar de no enloquecernos por largar una primicia”.