Por J.P. Auden

En la lectura del tarot Raider Waite de esta semana, los arcanos responden a la consulta de Maricel: “¿Cómo sé si mi relación se está volviendo una relación tóxica?”

En el centro de la estrella el 6 de espadas nos muestra tu situación actual. Esta carta nos habla de una huida, pero no sólo en términos de espacio, si no también mental. Estás huyendo de tus problemas, estás ignorándolos en búsqueda de paz mental. Pero cuidado, a veces huir no es la respuesta, los problemas no resueltos siempre van a alcanzarnos y, tarde o temprano, tenemos que hacerles frente.

El 3 de bastos nos habla de tus decisiones en base a esta huída que marca la carta central. Esta carta habla de nuevas iniciativas, estás huyendo de tus problemas generando nuevos proyectos, estás avanzando con cosas nuevas sin resolver las anteriores. Taparte de proyecciones no va a evitar que el pasado vuelva.

Por otra parte, el As de Oro nos habla de tus deseos, los cuales salen limpios en busca de buena suerte. Querés que las cosas vayan bien, querés construir hacia delante y plantear un futuro agradable.

La Luna aparece en el lugar de los factores escondidos, esta carta simboliza un proceso de confusión y encuentros con nuestros miedos más primarios. Nuestra percepción de la realidad y de nosotros mismos es alterada por nuestro estado emocional. En otras palabras, ya sabés la respuesta a tu pregunta pero tus propios miedo no te permiten aceptarla.

El Hierofante (Papa o Sumo Sacerdote) nos habla del obstáculo que tendrás que superar. Esta carta habla del valor de la tradición, la familia y nuestro sistema de valores. La tradición, el código moral y la autoridad religiosa (seas creyente o no) van a eclipsar tu avance hacia el futuro deseado. La necesidad de conformar y respetar las convenciones muchas veces no nos deja ver lo que realmente necesitamos para ser felices. Es hora de que dejes todos los convencionalismos y te preocupes por vos misma.

