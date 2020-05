Tarot: Autoconocimiento y manejo de inseguridades

Por J.P. Auden

IG: @tarot_parana

Hoy los arcanos del Tarot Rider Waite responden a la pregunta de Pablo, que nos envía la siguiente consulta: “Nunca fui celoso, pero con mi actual pareja me siento inseguro ¿Cómo hago para manejar esta situación?”.

En esta tirada Golden Star, en el centro de la estrella aparece el 6 de copas, esta carta nos muestra que estás pasando por un momento de aprendizaje, te estás conociendo a vos mismo y estás descubriendo cosas que quizás no te agradan tanto. Las copas, al representar el elemento agua, están muy relacionadas con las emociones y el autoconocimiento.

El As de Espadas nos habla de cómo estás viviendo este momento, una carta de inicio, demuestra que recién estás comenzando a tomar decisiones sobre estos nuevos sentimientos que has descubierto. No debes olvidar que en el principio todos somos un poco inmaduros y cometemos errores, es la capacidad de aprender y seguir adelante lo que muestra el avance en el camino.

La Rueda de la Fortuna aparece en el lugar de los Deseos (inconscientes o no), esta carta plantea el deseo de dejarse llevar por los caminos de la vida; querés relajarte y transitar los altibajos que toda relación tiene sin caer en la crisis, querés aceptarte a vos mismo como quien sos, con defectos y virtudes.

En los factores escondidos aparece El Mago, una de las cartas más fructíferas del tarot. Este Arcano Mayor te está diciendo que no te preocupes, tenés todas las herramientas y los conocimientos para superar esto, sólo tenés que confiar en tus propias capacidades y utilizar los recursos emocionales que has ido aprendiendo en este recorrido.

En la punta opuesta, el lugar de los obstáculos, el Rey de Bastos nos advierte sobre la necesidad de controlarlo todo, los reyes siempre son sinónimo de búsqueda del poder, así que cuidado con caer en la necesidad de censura y control, y más aún cuando están camufladas con la intención de proteger. Los reyes protegen pero cobran tributos.

En la punta tenemos a La Sacerdotisa, la carta que representa la intuición y el conocimiento interno, una carta que nos habla de los inicios de un proyecto, todo tu esfuerzo va a valer la pena y las puertas que sentís cerradas van a abrirse. Vas a comenzar una nueva relación con vos mismo y, por ende, con las personas que te rodean. Todo lo que necesitas es conocerte a vos mismo, indagar en tus defectos y virtudes, meditar sobre ellos para lograr aceptarlos y así aceptarte a vos mismo. Después, la necesidad de controlarlo a tu alrededor se va a apaciguar con la tranquilidad de saber que estás en el camino que querés transitar.

