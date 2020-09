En el centro de la estrella aparece el 10 de Bastos para mostrarnos que estás en una situación complicada. Los bastos nos hablan de movimiento y acción y nos indican que estás llegando al fin del ciclo, que has tomado las acciones adecuadas cosechando los frutos (te guste o no), aunque aún el trabajo no se ha completado del todo.

Esta carta nos señala también que el peso que estás cargando es tu absoluta responsabilidad, nos habla de esfuerzos exagerados en lo que ponemos más energía de la necesaria, es decir, que nos agobiamos sin necesidad.

uno de corazones.jpg Tarot: aprender a soltar una relación

Si el tarot es un viaje, El Sol definitivamente representa el verano de la vida. Frente a esta situación de agobio que estás viviendo, te resguardas en las cosas que te hacen feliz para salir adelante. El Sol abre un ciclo prometedor. Después de un intenso viaje en el que tuviste que pasar por todo tipo de pruebas, por fin podés mirar hacia adentro y disfrutarte a vos misma.

En el lugar de los deseos (conscientes o no) aparece el Rey de Bastos, quien siempre representará a una figura que tiene autoridad sobre tu vida. Estás fantaseando con tener a tu lado a alguien con las características de un líder del elemento fuego: autoridad y respeto.

El 10 de Oro aparece en el lugar de los factores escondidos (cosas que ya están pasando en tu vida pero aún no lográs ver). Esta carta muestra solidez y estabilidad en las cosas materiales, ganancias sólidas. Por tanto el 10 de Oro nos indica que todo lo que has estado construyendo dará sus frutos, pero que no tenés que dormirte en los laureles. Todos tus proyectos están bien encaminados y, por sólo pensar en tu vida sentimental, no les estás prestando la suficiente atención.

En el lugar de los obstáculos aparece el 8 de espadas, esta es una carta que ha sido asociada a obstrucción, autolimitación y una situación de la que, si bien tenemos la salida a mano, no nos atrevemos a tomarla. Representa un proceso de reflexión complejo. Se trata del momento de equilibrar dos situaciones que son totalmente antagónicas lo que puede dejarnos totalmente paralizados.

Esta carta nos remite a las cárceles que creamos a través de nuestros prejuicios, ideas preconcebidas y temores infundados. Otra vez, tus miedos y angustia no dejan que equilibres tu vida. Es hora de volver a ser quién eras.

En la punta de la estrella tenemos el final del camino, si aprendés a aceptar tu deseo de siempre buscar parejas que sean dominantes en la relación, si comenzás a mirarte a vos misma otra vez y ponés toda tu energía en tus proyectos, entonces La Rueda de la Fortuna, nos habla de la expansión y la perfección de tu futuro. Todo termina y comienza de nuevo y vas a aprender a fluir con los vaivenes de la vida. Es una carta que trae buenas noticias, cambios de fortuna positivos y fluidos. Es el comienzo de un nuevo ciclo.

Podés enviarnos tu consulta sobre cuestiones del amor a unodecorazones@uno.com.ar, para que JP Auden responda tu consulta en la edición del próximo domingo. Recordá que no tienen que ser preguntas por sí o por no. Para tiradas personalizadas sobre esta y otras cuestiones comunicate al instagram @tarot_parana.