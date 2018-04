Tapados de basura

"Escucho y leo críticas hacia la actual gestión municipal. Señores, hasta ahora es mejor que la de Solanas, Halle y Osuna. Por lo menos hace algo por la ciudad".





"La gente no acompaña a Patronato por varios motivos. Primero, no hay que compararse con otros equipo de la divisional con más años en la categoría y hay que hacer hinchas".





"La gente no entiende nada, habla de los aumentos, pero se olvida que durante más de 10 años vivió de fiesta en fiesta. Señores, el Estado no puedo vivir de subsidios".





"Muy bien señor gobernador Bordet por haberle regularizado el pago de sueldos atrasados al personal contratado de la provincia. Eso es peronismo, acordarse de los que menos tienen. Felicitaciones. Muchas gracias Diario UNO como siempre".





"Se quejan de que la cancha de Patronato está vacía y culpan al gobernador, Rosario Romero y la policía. Y los culpables son los barras que golpean a los gurises, los que mandan presos por asesinos, corre la droga y los dirigentes que lo apañan, así no va a ir nadie a la cancha. Mirá la realidad Jacobo. No metás al gobernador. Por favor publiquen eso. Gracias". Cristian del Thompson.





"Hola UNO, vergüenza tendrían que tener. El martes, a las 8 en calle Bordón y Newbery un camión atmosférico con custodia policial volcando desechos en el arroyo. Me pregunto: ¿Quién responde por esto, si la policía los cuidaba?".





"Hola UNO. Muy mal anexar el deportivo al resto del diario. Me cambiaron la forma de leer que vengo haciendo por más de 30 años. Vuelvan a hacerlo suplemento. La pólvora ya fue inventada".





"Hola UNO, quiero decirle al gobernador que los jubilados también sufrimos la inflación. ¿Cuándo el 8%? Gracias UNO por poder expresarnos".





"Cachi de Gazzano. ¿Por qué los inspectores de Tránsito están para cuidar los autos que se paran en doble fila en las escuelas del Cristo, Huerto o La Salle? ¿Será que le tienen miedo que sea algún hijo de un funcionario? En estos días voy con una filmadora y van a salir en todos los medios, la ley debe ser pareja para todos si queremos cambiar como país".





"Hola UNO, qué horror lo que pasa en este país, todos los días muere gente en manos de delincuentes, es lamentable que tengamos que acostumbrarnos a estos hechos. Desde que empezó la democracia se perdió toda clase de valores, nadie puede ni podrá hacer nada porque mientras no se cambien las leyes todo seguirá igual con cualquier ciudadano, da mucha bronca que hayan modificado la ley para votar a los 16 años y no para que vayan presos".





"No basta decir 'Yo no lo voté'. Es mal Presidente para todos, lo votara o no lo votara. Mintiendo él y sus ministros, él y los medios amigos, tapando los despidos y la introducción de ingleses en La Patagonia. Pistas de aterrizaje a mil metros del mar y a dos horas de viaje de Las Malvinas. Pidiendo créditos y más créditos. Plata en el extranjero. ¿Qué más podemos pedir para darnos cuenta? Y un pueblo que mira cómo lo saquean y hace muy poco por defenderse". JR.





"Hola UNO, queremos dejar una queja: nuestro barrio Universitario está totalmente mugriento. Contenedores quemados y desde el domingo no levantan la basura de los contenedores. Pedimos al señor intendente que saque urgente al director de la Unidad 4, lo llamamos nos trata mal. Maleducado. Nosotros le pagamos el sueldo a sus empleados con los impuestos. Hay tres minibasurales: Francia y Salinas; Boris de Goz y Río Negro y Blas Parera y Hereñú. Somos vecinos autoconvocados. Respetamos al presidente de la vecinal Universitario pero a él tampoco le dan respuesta. Si esta noche no sacan la basura mañana cortamos Blas Parera. Para los vecinos no ha cambiado nada. Tanta esperanza que teníamos con usted intendente. No tenemos plaza, ningún juego, ni hamacas, ni bancos. El salón del barrio está intrusado hace años por una familia policial y sus hijos en la placita la Democracia, con esta gente de mal vivir. Gracias UNO". Vero, Andrea, Mari y Joa





"El control de precios en góndola que pretende implementar Cambiemos es porque la inflación se le va por las nubes ¿Lo van a hacer con los jóvenes de La Cámpora? ¿Y la baja de precios proveniente de la competencia del libre mercado, dónde quedó? Todo vuelve". Paulín.





"Fin de semana complicado en Oro Verde, dos robos a negocios del pueblo... ¿Qué te están haciendo Oro Verde querido?"