Supermercados DIA premió a sus franquiciados

DIA Argentina realizó la entrega de "Premios al Franquiciado del Año", que pone en valor el esfuerzo, el compromiso y la entrega de sus franquiciados, uno de los pilares de su modelo de negocio. Esta distinción que reconoce la labor en relación a la administración de la tienda y los valores de la empresa y se consagra con el de Mejor Franquicia del Año. En esta edición, este fue para Silvio Silva con dos tiendas en la Provincia de Buenos Aires -Navarro y Lobos-, que opera junto con su familia.





Además de este reconocimiento, el "Franquiciado del Año" viajó a España, en representación de nuestro país, donde recibió el galardón a la Trayectoria en Argentina en el marco de la quinta entrega de los "Premios a los Mejores Franquiciados" organizado por Grupo DIA. Nueve franquiciados de la compañía, cinco de ellos en la categoría de Valores y cuatro en la categoría de Trayectoria, han recibido un galardón que les ha entregado Ricardo Currás, consejero delegado de Grupo DIA.





Silvio Silva fue reconocido por sus ocho años de trayectoria en la compañía. El gran liderazgo ante sus equipos, la presentación de los productos y de las tiendas, son algunas de las características de este franquiciado que le han hecho ganador de este galardón.





Franquicias DIA es un modelo de negocios consolidado tanto a nivel local como mundial: sumando Argentina, Brasil, Portugal y España, son 3.785 las tiendas franquiciadas (de un total de 7.388) y más de 25.000 los puestos de empleo generados por los franquiciados. DIA ofrece al franquiciado la capacitación y el asesoramiento necesario, antes y después de la apertura de la tienda, (además del stock de mercadería), junto con el apoyo comercial en publicidad y promoción, ya que lo considera un Socio Estratégico para la marca.





DIA Argentina lanzó su nueva campaña de Franquicias con sus Socios Estratégicos como protagonistas.





Abrir una Franquicia Exitosa es muy Simple. Venite a DIA

En su nueva campaña, Franquicias DIA incluye como protagonistas a 4 Socios Estratégicos para darle más realidad y enfoque. El objetivo es que ellos compartan en primera persona valores como el esfuerzo y dedicación que tienen aquellos que se encuentran a cargo de sus propias tiendas. Se trata de una serie de videos con entrevistas one on one con los franquiciados. Las mismas se pueden ver en el canal oficial de You Tube de DIA Argentina





Campaña Franquicias DIA 2018.jpg





"Ofrecemos principalmente una "oportunidad" para que un comerciante, o un emprendedor, pueda administrar y operar un supermercado de cercanía en el marco de un modelo comercial con 20 años de experiencia en Argentina, sin realizar grandes inversiones y de la mano de una estructura de apoyo y soporte especializado. El franquiciado es un Socio Estratégico para DIA", comenta Agustín Ibero, Director de Franquicias de DIA Argentina.





Más información sobre Franquicias DIA en: www.franquiciadia.com.ar

Para conocer más

supermercadosdia.com.ar

Facebook/DIAArgentina

Instagram.com/diaargentina