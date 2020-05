Sobre la búsqueda de dirección y necesidad de control

Por J.P. Auden

Ig: @tarot_parana

En la lectura del tarot Raider Waite de esta semana, respondemos a la consulta de Lucas: “Quiero avanzar en la relación con alguien con quien me estoy conociendo, pero él esquiva el tema. ¿Cómo hago para que me escuche?”

En esta tirada Golden Star, en el centro de la estrella, el punto central del problema, aparece La Sacerdotisa, un Arcano Mayor que nos habla de la intuición y el balance emocional. Esta carta señala que es el momento de adoptar una actitud receptiva hacia los mensajes de nuestro interior. Hay cosas que sabés en los más profundo y no estás aceptando, es hora de que te escuches a vos mismo.

La Rueda de la Fortuna nos muestra cómo estás viviendo este momento de receptividad con vos mismo, esta carta nos recuerda que no tenemos el control de los sucesos en la vida y que, muchas veces, los cambios inesperados pueden ser algo bueno. Estás viviendo sin tomar decisiones, dejándote llevar por el ritmo del Universo.

En el lugar de los deseos (inconscientes o no) aparece el As de Espadas. Esta carta nos habla de una búsqueda en nuestros pensamientos, una necesidad de dirección. Esta carta viene a mostrar que todo lo que estás viviendo va en contra con lo que deseas. Dejarte llevar por el destino no es lo que realmente estás buscando, lo que querés es una dirección clara.

En los factores escondidos encontramos a La Luna, carta que representa el inconsciente, la confusión y los miedos primarios. La Luna simboliza un proceso de confusión y encuentros con nuestros temores. Nuestra percepción de la realidad y de nosotros mismos es alterada por nuestro estado emocional. En otras palabras, no estás actuando porque tenés miedo de las consecuencias que tus decisiones puedan traer.

En el lado de los obstáculos aparece el Rey de Bastos, y como todos los reyes simboliza la búsqueda de poder, en este caso, los Bastos encauzan ese poder hacia las acciones de los demás. Tu pareja puede no querer avanzar en la relación, puede no saber lo que quiere, pero tenés que cuidarte de no buscar controlar sus pensamientos y acciones. El no tener una respuesta también es una respuesta, aunque no sea la que queremos escuchar.

En la punta de la estrella, el 6 de Copas nos habla del aprendizaje. Si entendés que ya no querés dejarte llevar, que tu inacción viene de la mano con tus miedos y que no podés controlar a los demás, entonces vas a aprender sobre tu pareja, sobre vos mismo y sobre lo que ambos quieren para esta relación.

Podés enviarnos tu consulta sobre cuestiones del amor a unodecorazones@uno.com.ar. Recordá que no tienen que ser preguntas por sí o por no. Para tiradas personalizadas sobre esta y otras cuestiones comunicate al instagram @tarot_parana.