¿Sirve cortar las calles para protestar?

Enojado con la marcha "No puede ser que corten la calle por cualquier cosa. Los docentes tienen derecho a reclamar pero siempre molestando al otro. Lo único que ganan es el rechazo de la sociedad. Basta de molestar al prójimo. Muchas personas que andaban trabajando no podían circular por la marcha Federal".





"Sergio Varisco en vez de aclarar la su situación terminó recusando al juez Leandro Ríos porque sabe que va a terminar condenado. Qué vergüenza me da la dirigencia política de Paraná. Los jóvenes y los viejos todos están sucios". Miriam.





"La sentencia a Ilarraz mostró que la Justicia no siempre es mala. Una vez hizo algo bueno. Me puso contento la condena, creo que se ha hecho justicia después de muchos años. Lo único que no me gustó es que no fue preso".





"Los que te tienen que dar el libre deuda municipal no hacen nada. Dos horas perdí por un libre deuda. Se creen que los trabajadores no hacemos nada".



"Clausuran locales comerciales en calle Ayacucho y Almirante Brown. ¿El local de Corrientes y Urquiza (por la Municipalidad) está habilitado?". Bologna.

"Macri, Vidal y Larreta son unos asesinos. Esto parece una dictadura. Liberen a los Metrodelegados, metan presos a sus socios narcos en Cambiemos".José.

"Qué vergüenza me da decir que soy de Paraná, mencionada en todos los medios como la ciudad del intendente y funcionarios narcos. Estos radichetas siempre manos y conciencia sucias". Daniel.

"Así se fomenta más 'La Grieta': el perverso Ilarraz con condena de 25 años con miles de privilegios. Igual que el jefe comunal de la capital de Entre Ríos". Fabio.

"Lo único que les interesa a las organizaciones de maratones de aventura es recaudar. Comparto lo que escribió Dina Puntín en su Miradas de hoy (por ayer). Tiene que haber más control en este tipo de competencias". Lorena.

"Chiquito Romeo siempre nos bancó en todo y defendió bien el arco. Juega por la camiseta, es una lástima que se haya lesionado. Pero está Armani que es un crack, pero la experiencia de Romero iba a servir para el campeonato, no solo eso, es un buen portero". Joni.

"Estimado Medina: muy bueno su artículo del sábado 19/05/18. Cuánta verdad que dice acerca de las estafas que llevan a cabo contra la población indefensa. Siempre desde la Capital Federal. Telefónica intentó por e-mail y por mensaje cobrarme una cuenta de una señora de Bahía Blanca. De un Estudio Jurídico. Lo mismo me pasó con Movistar de otro estudio por supuesta deuda. Me hacían rebaja por ser tan generosos. Ambos casos desde estudios jurídicos de la Capital Federal. Lo de Movistar lo solucioné yendo a calle Uruguay, acá en Paraná, y pidiendo un libre deuda. A los 20 días lo recibí y nunca más me molestó el estudio jurídico. Imaginemos que envían 1 millón de reclamos y que pague un 5%. Son 50.000 x $2.500= $125.000.000". Carlos Basso.

"Los ciudadanía de Paraná tienen que empezar a movilizarse. Es una sociedad que no se queja por nada. Tiene un intendente acusado de narco y no pasa nada. Los concejales quieren favorecer a las empresas de colectivo con un aumento impresionante y nadie hace nada. Hay que salir de la zona de confort y quejarnos. Blanca Osuna fue la intendenta que logró destruir las vecinales para alejar a la gente de la comuna. Hay que moverse". Edgardo.

"A los ladrones de motos hay que fusilarlos. Con tanto esfuerzo y sudor para tener algo en la vida y estos HDP te lo sacan. Son unas ratas inmundas. Y la maldita Justicia que no existe y no hace nada". Matías.

"Esto pasa hace mucho. Me robaron mi moto a punta de pistola y no salió en ningún medio, fue en la zona del barrio Médico. La policía informa lo que le parece", Antonio.

"Los fiscales no hacen nada con el robo de motos. Demoran los procedimientos. En calle Tacuarí y 3 de Febrero hay familias que aguantan motos robadas. Los jueces tienen que trabajar". Lautaro.

"La Policía tiene que investigar si no hay un policía metido en el robo de motos que volvió con todo en la ciudad de Paraná. Deje de mirar para otro lado Maslein y póngase a trabajar. No termine como Roberto Massuh que perdió toda la credibilidad". Rubén

"Muy bueno el espectáculo de Los Palmeras. Muchas de las personas que fuimos no tenemos otra posibilidad de ver semejante show pagando. Sé que no vinieron gratis, pero no importa". Leticia.

"¿Todos los días hay un amontonamiento de gente sin hacer nada en calle San Martín y Perette. Son municipales. ¿Qué hacen?"

"La lista de Sampaoli parece que la hizo Alejandro Sabella o Messi ya que son los mismos del Mundial pasado. Siempre la misma historia y la misma camarilla en la Selección. Ojalá que nos vaya bien". Ricardo.