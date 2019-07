Siomara Ortigoza es cantante, mamá, ama de casa e instructora de fitness.

Correntina de nacimiento y entrerriana por adopción, Siomara Ortigoza cautiva con su voz en cada presentación que realiza La Nueva Identidad Band, grupo de Chajarí que realiza “cumbia de la buena”. Creada en febrero de 2018, la banda está integrada por siete músicos que interpretan temas de estilo tropical santafecino y pop. "Está prohibido" es el nombre de su primer trabajo discográfico, que ha sido grabado con el apoyo de Coordinación de Cultura del Gobierno de Chajarí. Además, de ser la única mujer del grupo, Siomara es mamá de Simón de 6 años y dedica parte de su día al instructorado de fitness.

—¿Cómo fueron tus inicios en la música?

—Mis inicios en la música comenzaron cuando tenía 14 años, aunque siempre me gustó cantar, desde muy chiquita. Todo comenzó a partir de que llegó a San Jaime de la Frontera el taller gratuito de canto (entre otros brindado por la comisión de Cultura) y fue ahí que quise probar e intentar ver que pasaba, si realmente ero lo mío, y definitivamente fue una de las mejores decisiones de mi vida, sólo debía animarme. Al principio no fue nada fácil cantar en público pero hoy en día lo disfruto muchísimo, no me imagino una vida sin música.

tuya5.jpg

—¿Cómo es ser la única mujer en el grupo?

—La verdad me siento muy cómoda con cada uno de mis compañeros, estoy satisfecha y conforme en cuanto al compañerismo y respeto que tenemos el uno con el otro, creo que eso es importantísimo para que una banda funcione. Además, todos compartimos y peleamos por un mismo sueño, llegar un poco más allá con este proyecto e ir subiendo de poco a poco escalones más altos.

—¿Siempre cantaste en grupo o hiciste presentaciones solistas?

—No, en varias ocasiones realicé presentaciones solistas con pistas o acompañamiento de guitarra, actualmente soy vocalista de LNI BAND, una banda de cumbia de Chajarí que surgió hace un poco más de un año con muchos proyectos por delante. El pasado 31 de mayo realizamos la presentación de nuestro primer material discográfico llamado “Está prohibido” con diez covers y está en nuestros planes comenzar a trabajar para un segundo disco, pero esta vez con composiciones propias.

—¿Te gusta la propuesta de realizar covers de otras bandas o preferís componer?

—Me gustan ambas propuestas, aunque debo reconocer que me encantaría componer.

tuya4.jpg

—¿Cómo definirías el color de tu voz?

—Sinceramente no tengo una palabra exacta para definirme, pero creo que tengo una voz versátil ya que puedo cantar el género musical que desee y es potente en cuanto a fuerza y volumen, pero a la vez dulce y aguda.

—¿Cuál es tu meta dentro de la música?

—Llegar a la gente, que conozcan nuestra música y poder vivir de ella si fuera posible.

—¿Admirás a alguien de la canción?

—No tengo un ídolo o una cantante preferida, la verdad me gustan muchísimos artistas, no podría quedarme con uno solo.

—¿Cómo se organizan con las presentaciones?

—En general suelen ser los fines de semana, pero tenemos y hemos tenido también presentaciones entre semana, ya sea para fiestas privadas, eventos culturales. Solemos viajar a los alrededores de nuestra ciudad para realizar actuaciones.

—¿Qué lugares conociste por la música?

—De Entre Ríos varios lugares, destaco también las incursiones por Buenos Aires, Misiones y la República Oriental del Uruguay.

tuya3.jpg

Canal propio

—¿YouTube los ayudó para hacer conocer su trabajo?

—YouTube la verdad es un gran medio para difundir nuestra música. Contamos con nuestro propio canal donde vamos subiendo todo nuestro material y novedades, también contamos con página de Facebook y además debo reconocer que tengo muchos seguidores tanto en redes como en Instagram que es de mucha ayuda para llegar al público y hacer conocer nuestro trabajo.

Para quienes deseen escuchar sus interpretaciones, pueden buscar en YouTube LNI BAND Official.

La Nueva Identidad está integrada por Siomara Ortigoza en voz, Mauro Zanandrea en guitarras, Gustavo Dal Maso en teclados, José Morlivo en acordeón, Alejandro Fernández en bajo, Edgar Guiano en timbales, Marcelo Dalmaso en bongó, y Jorge Mayogre en güiro.

SiomaraxSiomara

Siomara Ortigoza tiene 25 años recién cumplidos, nació un 3 de julio de 1994 en Corrientes capital, creció en San Jaime de la Frontera y desde hace tres años vive en Chajarí junto a su marido Giovanni y su pequeño hijo Simón de 6 años.

tuya1.jpg

—Además de la música, también estás relacionada con la actividad física. ¿Tenés un gimnasio? ¿Cómo se dio esa combinación?

—Así es, soy instructora de fitness, aeróbica, funcional y musculación. Se podría decir que soy una amante del estilo de vida saludable y activo, tengo un gimnasio llamado #FitGirls al cual asiste un público femenino en su totalidad y la verdad es que siempre me interesé muchísimo por el bienestar físico-mental y la estética en general. Me encanta sentirme y lucir bien, estar a gusto con mi cuerpo y lograr que mis alumnas también lo estén con el suyo.

—¿Cómo es un día tuyo?

—En mi gimnasio trabajo de lunes a viernes, arranco a las 14 y cierro a las 21. Yo dicto cada una de las clases que son en total 6 por día de una hora cada una. Ensayamos con la banda por lo general los sábados por la tarde. A la vez soy mamá y ama de casa.