Semana Santa Fe: Actuación del Coro Municipal

Jueves 18 abril 18:00 - 19:00hs

Gratuito

Lugar: Colegio Inmaculado Concepción. San Martín 1540, Santa Fe.









El Coro Municipal "Ciudad de Santa Fe", dirigido por Juan Sebastián Barbero se presenta junto a la orquesta independiente Camerata Galeana el jueves 18 de abril, a las 18, en la Manzana Jesuítica. Como artistas invitados participan Andrea Espíndola en piano; y Danilo Cernotto, en bandoneón.





Con entrada libre y gratuita se podrá disfrutar de un concierto variado en cuanto a las sonoridades que propone, alternando el coro a capella, instrumentos, solistas y ensamble. Entre otras obras, interpretarán "Ave María" de Martin Palmeri y "Sure on this shining night" de Morten Lauridsen.





