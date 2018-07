Se ejecutan obras de reconstrucción de calles

"A la señora Carrió: ¿Quién le cree? ¿Desde cuándo hace chistes de mal gusto cuando el país se viene a pique?"





"Estoy convencido de que inspectores de tránsito y policiales deberían ser más severos con las multas a conductores".





"¿Vieron que con trabajo y humildad se puede llegar a las semifinales del Mundial? Messi no jodas más".









"¿El corrupto Macri, los gobernadores y legisladores no piensan devolvernos el 9%que nos robaron?". Mirko.





"Que la chancha no tape el bosque la mandan a la gorda cerda a entretener a la gilada por detrás pasa el caballo de Troya con miseria, desocupación, inflación, muerte y corrupción imparables". Bolonga.





"Compañeros!! Necesitamos piqueteros, camioneros y gremialistas para organizar cortes y marchas en favor de los chicos en las cuevas de Tailandia. ¡Culpa de Macri!!!"





"Hola UNO ¿qué pasa con la ayuda social de módulos de alimentos para los barrios más necesitados y las frazadas? Ojalá se vaya pronto este gobierno municipal, tienen que presentar urgente la renuncia. Son insensibles, no le dan nada a nadie. Una vergüenza váyanse, no ocasionen más daño. El director de alumbrado que dice no tener focos, hace 4 meses la mugre que hay. Tendrían que ir presos todos por abandono a los barrios. Que renuncie también el que hizo ese cambio de recorrido de colectivos, seguro que él tiene auto y nunca anduvo en colectivo, tener que tomar 2 colectivos los ancianos y los niños. No hagan más daño a Paraná renuncien ya". María José.





"Creo que muchos recordarán cuando se cumplieron 200 años de la liberación del colonialismo español, nuestro presidente le decía al Rey de España la angustia que invadió a la población por ese hecho. Al menos a mí en la escuela me enseñaron que la independencia se vivió con algarabía y festejos. ¿Cuál será la realidad y cuál la mentira? Si es como dice el Presidente, con un DNU declare el 9 de Julio Día de la Angustia". Do.





"Hola quería hacer una observación, el día jueves estuvo el señor gobernador en el centro de convenciones que fue de público conocimiento. Una pena que no haya ido a discapacidad para ver cómo se trabaja, las carencias que hay, falta de todo señor gobernador. Gracias".





"Hola soy Marcela Maldonado, tía de Nicolás Maldonado el chico que asesinaron en Las Cuevas. Quería dar a conocer que hacemos una nueva marcha reclamando justicia y cárcel para Brian Sosa, que sigue en prisión domiciliaria hasta el día del juicio. Será el sábado 14 de julio a las 14.30".





"Bordet vos vas a ser un gobernador que vas a pasar a la historia por tu buen manejo de la provincia, mis deseos de que continúes gobernando de esta manera. Felicitaciones. Gracias UNO". Carlos.





"Hay un muchacho que anda delinquiendo en calle Don Bosco, Blas Parera, Sosa Loyola, Rondeau y la comisaría 14 no brinda una solución a los vecinos, es sabido de su estado de adicción, los vecinos queremos una solución de lo contrario llamaremos a los medios de comunicación para hacer público este problema".





Hola UNO es una opinión. El otro día veo en la Escuela Hogar con el tema del 9 de Julio la fiestita y me causó indignación ver a las criaturas de Jardín con pañuelos verdes ¿o estoy equivocado? Si lo estoy por favor demuéstrenlo".





"Señores basta de pedir por Messi en la selección. No cabe dudas de que es un jugador distinto y el mejor del mundo en Barcelona, pero en la selección nunca, pero nunca rindió. Es momento de hacer una selección nueva, con jugadores jóvenes y un perfil de entrenador capaz de hacer jugar una selección como se debe". Emiliano.





"Quiero felicitar a la actual gestión municipal por las obras que se están desarrollando en las distintas calles de la ciudad de Paraná. ¿Viste que cuando quieren hacen obras y cuando quieren se llevan la plata? Bien Sergio Varisco por pensar en la gente de Paraná".





"Señor Juan Pablo Pumpido espero que arme un plantel para poder luchar palmo a palmo por no perder la categoría. Será un torneo complejo y difícil para Patronato. Espero que los refuerzos entiendan que el Negro su juega todo por la permanencia". Marcelo.