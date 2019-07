Rosario, al ras del río desde el kayak

Una experiencia inigualable es recorrer la inmensidad del río Paraná y sus islas, desde el borde del agua, remando en kayak.

La pasión rosarina por este deporte tiene mucho que ver con el medioambiente ideal para la práctica. Desde el balneario La Florida se ofrecen experiencias imperdibles que se internan en el silencio del delta isleño.

Si no se tiene ninguna experiencia, cruzar el río es de por sí un primer desafío. Se trata de franquear un cauce muy ancho y de fuerte correntada en una pequeña embarcación a remo, previo aprender y practicar las instrucciones básicas de canotaje recibidas antes de salir. Pero no es nada difícil, rápidamente se vuelve divertido. No hace falta experiencia previa y el único requisito para esta actividad es tener buena predisposición para la vida al aire libre y ser respetuoso con la naturaleza.

El Delta isleño permite navegar lagunas y riachos para internarse por uno de los humedales más grandes del mundo, surcando el agua en silencio, viviendo desde dentro la flora y fauna de la región.

Para realizar estas experiencias se destaca la propuesta de Al Otro Lado del Río, que organiza salidas desde La Florida. Es posible realizar travesía en excursiones que pueden ser de 3 o 6 horas, con merienda o almuerzo, incluyendo la guía para apreciar la naturaleza y realizar avistaje de aves.

El inmenso verde

El Parque Independencia es un inmenso espacio verde en el corazón de Rosario. Su postal más clásica es la del laguito, con sus paseos en bote y sus caminatas por puentes y senderos.

Este parque es el más grande y tradicional de la ciudad. Fue proyectado hacia el año 1900 por el arquitecto Carlos Thays, con el objetivo de celebrar el centenario de la independencia argentina en 1910. Su sector más concurrido es la plaza del laguito, donde un espejo de agua permite pasear en botes a pedal durante el día y, a la noche, disfrutar del espectáculo de las Aguas Danzantes. A pocos pasos se encuentra el Jardín de los Niños, una propuesta que convierte a esta zona en una de las preferidas de los más chicos.

Emblemáticos

En tu visita a Rosario no podés dejar de visitar el Monumento a la Bandera; caminar por los extensos espacios verdes que bordean la costa del Paraná; recorrer el bulevar Oroño con sus plazoletas, palmeras y casonas de llamativa arquitectura; el Tríptico de la Infancia, integrado por La Isla de los Inventos, El Jardín de los Niños y La Granja de la Infancia o el sorprendente Acuario del río Paraná.