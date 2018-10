René Pérez está comprometido con el sueño de Soledad Fandiño

A principio de 2018, los siete años de amor entre Soledad Fandiño (36) y René Pérez (40) llegaron a su final.





Cada uno por su lado en el plano amoroso, pero unidos por su hijo Milo (5), la actriz dejó su vida en Estados Unidos, se reinstaló en la Argentina y volvió al ruedo laboral de la mano del Bailando, certamen en el que mostró su fuerte carácter, en sus reiterados cruces con Laurita Fernández.





Atento a las problemáticas sociales, el exlíder de Calle 13 salió a apoyar la participación de su exmujer en el show de Marcelo Tinelli y se comprometió con el sueño que representa Soledad en el Bailando.





"Aquí les presento a la Comunidad Ita Poty Miri de Puerto Iguazú, en Misiones. Conocí a esta comunidad gracias a @soledadfandino, ya que la estaban invitando a bailar por un sueño. Juntos pensamos que, a pesar de que ella no sabía bailar, valía la pena participar para poder ayudar a esta comunidad. Gane o pierda nosotros estamos comprometidos con ellos y le meteremos con toda la fuerza. Yo bailo fatal, pero rapeo, así que durante mi concierto del 3 de noviembre en el Hipódromo en Buenos Aires estaremos recolectando artículos escolares como cuadernos, lápices negros y de colores, mochilas y libros. Ropa, calzado y alimentos no perecederos. También recolectaremos juguetes para 44 chicos. Si no pueden donar no se preocupen, entiendo que las cosas no están bien en Argentina. De mi parte estaré donando junto a todos los que puedan", escribió René en Instagram, junto a un video en Misiones, junto a las personas y niños que representa Fandiño en la televisión.