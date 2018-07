Reclaman por caño roto hace meses en barrio San Roque de Paraná

"Autoridades de Educación ¿qué esperan para poner en valor la escuela Entre Ríos de esta ciudad? El establecimiento está ubicado en pleno centro de esta capital. Es muy lamentable su estado. Gracias UNO". Carlos.





"Gerardo Iglesias coincido con vos en tu Miradas. Quieren vendernos que el fútbol es complicado cuando es más simple. Los 11 mejores en sus puestos, nada de inventos, y a jugar pensando en el arco de enfrente".Omar.





"José Orlando Cáceres, ¿cuándo pensás hacer algo por la gente y por la ciudad de Paraná? Estoy esperando y quiero ver a tu sobrino con una pala y que muestre los cayos como los verdaderos peronistas".









"Cómo me gustaría que el municipio de Paraná empiece a pedir documentación a las vehículos viejos en mal estado. ¿Se podrá algún día o es que no le sirve, porque saben que si los retienen no lo retiran más o son votos que necesitan? Salgan solo por calle Laurencena y levantan de a docenas. Yo pago todos los impuestos".





"Eugenio, en la Unión de Veteranos están los balances 2016/17 a disposición para todos los socios". Néstor.





"Hola UNO. Quisiera saber por qué en el drugstore de calle Churruarín cobran 3 pesos para cargar la tarjeta SUBE".





"Hola UNO. Con el problema de los robos de las escuelas vemos que la Policía no da abasto. La prevención la hacen con las motos, a cualquier hora, principalmente cuando la gente sale a trabajar. ¿Los planes? ¿Están a cargo de la Municipalidad? Se terminarían los robos si a los que tienen planes les dan que cuiden las escuelas de sus barrios. Que se ganen el pan como todos. Así se van a terminar los robos y los desmanes en las escuelas. Que el intendente Varisco se ocupe de algo por favor. Gracias UNO".





"Las raíces, o sea los abuelos del intendente Sergio Varsico son de la zona del hipermercado de avenida Larramendi y Pancho Ramírez. Ahora con los cambios dejó a toda la gente de la zona y de Puerto Viejo sin el servicio de colectivos. Ni hablar de los que iban a clubes de la zona de Gazzano o al Bingo del hipódromo. Los que trabajan en La Base o el Parque Industrial se quedaron sin servicio".





"Lo escucho a Fernando Cañete del Iosper y dice 'vamos a terminar con la burocracia' y me pregunto ¿qué hizo entonces el en los cuatro años anteriores? Por favor, qué manga de chantas. Mienten descaradamente". Marcelo.





"¿Qué pasa que en calle Don Bosco en la zona del barrio Lomas del Brete, La Hermosa y Mariano Moreno? Son constantes los robos. Ya estoy cansado de denunciar públicamente que la comisaría 14ª no pasa, no hace prevención. Capaz que no tienen combustible, pero que caminen para eso eligieron esta profesión".





"Intendente Sergio Varisco, alguna vez camine por las veredas de su ciudad para observar que solo un 5% de las aceras están transitables, el resto destruidas. He visto con dolor en estos días a no videntes caminando muy despacio y girando sus bastones a 180 grados para no tropezar y discapacitados con sillas de ruedas esquivando pozos porque las veredas de calles, plazas y peatonal parecen lechos de ríos serranos. Propietarios que omiten sus deberes y funcionarios que no cumplen con sus deberes de controlar y exigir cumplimiento. Paraná ciudad destruida, parece de posguerra y como complemento oscura con farolas obsoletas y que no funcionan. ¿La Secretaría de Turismo no ve que frente al hotel Mayorazgo no funcionan las luminarias y ni qué hablar de las calles aledañas? Se supone que es área turística y requiere de una mayor preocupación y dedicación. Gracias UNO como siempre colaborando con los ciudadanos que solo podemos observar una realidad que nos duele".





"Hola UNO. Aprovecho este espacio para preguntarle al señor intendente por qué discrimina al que no tiene movilidad de la zona de San Benito, Gazano y Almafuerte que no puede disfrutar de los Parques Urquiza y Varisco y las playas de Paraná sacando el recorrido de la línea 4, que desde que dejaron de andar los tranvías son las tres líneas que circularon en el Parque Así también le quitó la posibilidad a la gente de la zona de Puerto Viejo y Pancho Ramírez de poder llegar al cementerio de San Benito y los parques de esta zona religiosa. Reflexione por favor".





"En Paraná los inspectores de Tránsito cobran por no trabajar. No hacen nada". Lito.





"Estoy viendo que en San Benito compararon varias máquinas viales. Espero que ahora, de una vez por todas, hagan ese trechito que falta unir entre el cementerio y la ruta 12".