Ramas amontonadas en Paraná

"A quién le importa el arquero si el equipo es un desastre, ni con tres arqueros en el área nos salvamos, a Pavón lo pone cuando el equipo ya está desalmado y quemándolo también. Pavón y Armani tendrían que estar".Mario.





"El joven que agredió al árbitro es hijo de un reconocido abogado y funcionario público. Alguien tiene que sacarle la careta y denunciar a ese muchacho que no está en sus cabales. Ya le pegó a un jugador de Diamantino".





"Una lástima que Argentina haga un Mundial tan pálido. Pero esto es producto de la falta de un proyecto serio. Los medios de comunicación pusieron a Sampaoli y ahora lo quieren echar por inútil. Tengo una tristeza".









'Si no ganamos este Mundial, será un fracaso', dijo Sampaoli hace dos meses. Pues, bien: no solo aterrizamos con el ancho del lomo, sino que una vez más compramos otro televisor al divino dope". Juan Carlos.





"Tanta expectativa por Argentina y no saldrán campeones. Hasta que no cumplan la promesa a la Virgen de Jujuy", Marta.





"Buenas UNO. Viendo que la Clínica Modelo no hace nada me dirijo a ustedes. El día jueves 14 a la noche llevamos mi mamá y la atendieron muy mal. Tuvo un infarto y la mandaron a mi casa. Fui y dejé asentado en el libro de quejas. Ahora está internada en el ICER. Mi DNI, 16.466.404, está en el libro junto con mis datos. Espero que la gente tome conciencia de la mala atención. Atiende cualquier médico y nadie se hace cargo".





"Caballero es tan profesional que no puede cometer un error. ¿Y Messi? Es tan profesional y supuestamente el mejor del mundo y erró un penal".





"El peor jugador de Argentina fue Messi y después los siguen todos los perritos por detrás. En el Barcelona se rompe todo. No pusieron los que tienen que poner. Nos dejaron a los argentinos más en el suelo de lo que estamos". Ramoncitos.





"Es increíble lo caradura del subsecretario de la función Pública Municipal. Primero usó a la asociación para llegar al cargo que ostenta en la actualidad. Este personaje fue elegido secretario general de APS Municipal. Se fue con licencia y ahora que se está a un mes del cambio de autoridades, previo a una elección de afiliados aparece a querer hacerse cargo del gremio. Le están faltan el respeto a todos los socios, que no los representó nunca por ser funcionario. Llama la atención este cambio de posturas. No es creíble para nada, lamentablemente esta es la clase de funcionarios que tenemos, así estamos. Gracias UNO".





"Por este medio hago llegar mis felicitaciones al persona de Chulengo Safari de Victoria, el miércoles fui junto a mi familia a visitar dicha localidad en la cual pude disfrutar de un paseo en un bote turístico, fue hermoso por sus paisajes como por el trato del personal. Lo recomiendo por si llegan a visitar la localidad de las Siete Colinas". Gustavo.





"Lo felicito al lector que pone sobre las boludeces que escriben los periodistas por el Mundial. Ejemplo: Argentina lo tiene que agarrar de las solapas a Croacia". Bocha.





"Hola UNO. ¡Vamos Macri todavía! Ya somos un país emergente, más confiable con un gobierno con gente patriota que primero son argentinos. En poco tiempo, cuando arranque la economía, el Gobierno gana las elecciones caminando y ahí sí, los jueces corruptos no van a poder seguir defendiendo a los corruptos del gobierno anterior. El kirchnerismo y el peronismo tienen que dejar gobernar. Colaboren, no se les cae una idea, la única que tienen fija es la de golpear. Destrozaron el país y la sociedad, lo llenaron de pobres, ignorantes, haraganes y drogadictos son unos genios. En las próximas elecciones Macri les gana caminado ni los compañeros lo van a votar porque saben que no sirven para nada, pura lengua. Gracias UNO". Daniel.





"Sin menoscabar al resto de los equipos argentinos –aclaro soy bien bostero– pero me gustaba más Armani que Caballero. Si ofendo a algún hincha de cualquier equipo les pido disculpas". José.





"Mucha plata en los jugadores, tenemos que ser muy humildes y poner jugadores y en lo posible mediocres que sabemos que la van a reventar. En este Mundial me defraudó Argentina, todos dependemos de un solo jugado. Ahora, me pregunto, ¿no estará todo arreglado?". Miguel.





"Un error lo comete cualquiera todos somos humanos. Lógico, es más visible en un arquero. Ahora, si no corren ni tienen ganas de jugar, ya está, no pierdo más el tiempo". Edgardo.





"Juan Pablo Pumpido tiene que traer alguien que haga goles como Ribas, sino vamos a descender". Iván.