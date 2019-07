Quién se acuerda de vos

Dicen que el oprobio suele ser el precedente del olvido. Que las decisiones de un día se transfugan al futuro con secuelas y consecuencias inevitables, constituyendo los efectos no deseados de los hechos.

Sin embargo parece una verdad de Perogrullo, un sentido obvio al cual nadie escapa y todos debemos someternos. ¿Será el destino? ¿Será lo ineludible? Tal vez el trazado de los senderos incluya esas imperfecciones, simplemente que a veces son fatídicas o fatales. Otras no, por supuesto y el balance de ambas pertenecen al concepto que sobre la vida tenga cada uno.

Pero queremos hablar de Santiago Derqui, segundo presidente de la República Argentina apenas recordado en algunas crónicas, mantenido forzosamente en algunas estadísticas y por algún suceso cívico participe de la numismática toda que en cierto momento su imagen ilustraba el billete antiguo de 10 australes vigentes a mediados y fines de los recientes años ochenta.

¿Es acaso el destino de los hombres públicos en este país? ¿Resulta posible obviar el ostracismo impuesto, la manipulación de la historia incluso hasta la barbarie? Otras plumas más hábiles dilucidarán o intentaran esta proeza, apuesto que con resultados cuestionados, relativizados, atacados e infructuosos.

Volviendo a Derqui

Retomando de alguna manera los dichos que significan a este hombre, Derqui cuenta en su haber un historial extenso de participaciones públicas llegando inclusive a la misma presidencia de la Nación. Un halago que asume en el segundo periodo correspondiente a la Constitución Nacional de 1853 y al primero que incluye a Buenos Aires como participe de la misma, siendo que ambos períodos la Capital de la República tomaba sitio en nuestra ciudad de Paraná.

Santiago era hijo de Manuel Derqui y de Ramona Rodríguez y había nacido en 1809, un día 21 de junio. Su labor política e institucional comenzaría desde muy joven siendo egresado como abogado de la Universidad de Córdoba, sitio en el cual luego ejercería la docencia interesándose en el derecho público.

Era “manquista” o sea partidario del General José María Paz, controvertido sujeto de raigambre unitaria que deambuló por la historia nacional durante toda su extensa vida, inclusive en nuestra Provincia y a quien llamaban “El Manco”. Esa filiación le permitió cierto ascenso en la vida política cordobesa hasta el ocaso allí de Paz. YA detenido este en Santa Fe por orden del Brigadier López, intercede ante este y por aquel apelando a sus habilidades jurídicas. No es probo que haya sido por ello, pero a Paz no lo fusilaron.

Pero antes de eso, siendo miembro provisorio del Tribunal de Córdoba en el año 1932 participa en la acusación contra el Obispo Benito Lescano, quien ante la inminencia de un falo adverso se traslada a LA Rioja, desde donde en un arrebato furioso lo excomulga de la Iglesia.

Derqui era además antirrosista. Una enemistad que le costó el exilio en Uruguay donde ejerce el periodismo y alguna actividad pública. Precisamente enviado por el gobierno uruguayo (y por ende, con inmunidad) hacia la Provincia de Corrientes en misión diplomática y de negocios. Se quedó allí, algunos dicen que por el clima, otro por su necesidad de tierra nacional y otros porque su afinidad con la señorita Modesta García de Cossio, a quien pretendía también uno de los miembros de la familia militar dominante en la Provincia: Juan Madariaga. Parece ser que Derqui fue más galante o que el amor prevaleció, pero el final de esta parte parece anticipado: los Madariaga lo terminan enviando al Paraguay, bien lejos y castigado a solucionar algunos problemas convencionales.

Con Urquiza

Producida la batalla de Caseros y triunfante Urquiza, la revancha de las posibilidades de Derqui se potencia. Se hace elegir diputado por Córdoba para la Convención Constituyente y en efecto es uno de los rubricantes de la Constitución Nacional.

Una especie de “federal moderado” o “unitario republicano” resume parte de su perfil político y de su participación pública. Cercano a Urquiza (quien valoraría ampliamente sus conexiones) es designado primero como Ministro de Justicia e Instrucción Pública y luego Ministro del Interior. Estamos ya en los años 54 a 60 del Siglo XIX.

En ese cargo de Ministro del Interior es el que ejerce hasta el 5 de noviembre de 1861 en que finalmente asume la presidencia de la Nación.

Las escasas biografías de Derqui sostienen que su perfil de gestor público era casi binario, absolutamente compulsivo y que tenía momentos de febrilidad laboral seguidos de apaciguados momentos de pasividad. Quizás suene muy bohemio pero sin embargo no son las condiciones adecuadas para gobernar, siempre claro que el resto de las investigaciones pudieran certificar tamaña apreciación.

Tuvo ciertos acercamientos hacia la figura de Mitre, concesiones aduaneras a favor de Buenos Aires y especulaciones bancarias con esa misma provincia. Lo que fuera, negociar con el centralismo tiene los mismos efectos que hacerlos con el feudalismo, con el capitalismo, con los organismos financieros internacionales, con la banca internacional o Belcebú. Siempre una de las partes termina en el fuego y hasta ahora la estadística es demoledora: siempre se queman los mismos. Algunos historiadores sostienen que la masonería tiene que ver en esto…vaya uno a saber pero si algún beneficio pertenecía a las provincias, por favor que las develen así entendemos.

Su presidencia, hay que decirlo, resultó prácticamente intrascendente. Ante la magna figura del General Urquiza y las presiones de Buenos Aires encarnadas en el General Mitre, la dilucidación del poder pasaba por un lugar muy lejano al Presidente (cualquier semejanza con tiempos contemporáneos es una demostración de constancia). Debilitado en los debates, en las negociaciones y en la exposición de poder no tuvo más remedio que renunciar al cargo una vez producida la derrota de Urquiza en la Batalla de Pavón. La soledad del poder se hizo presente, rápidamente y un día 5 de noviembre de 1861 en que se fue a Montevideo nuevamente.

El fin de todos los fines

No vamos a producir astillas de aquel chañar caído. Pero no es eso lo que siempre pasa ni tampoco la costumbre de esos años belicosos. A Derqui no le fue del todo bien en Montevideo, más allá de un minúsculo renacer de su actividad privada como abogado. Realmente menesteroso se le permite regresar al país, ya gobernado por Mitre. EL sitio elegido nuevamente es Corrientes, allí donde el fuego de la juventud viera arder la forma del amor en la joven Modesta García de Cossio.

No fue posible, contra la suerte nadie la talla. No pudo sobrevivir al escarnio, al olvido o tal vez a las secuelas de la genuflexión. Era ya el momento en que las huellas están al revés y todo parece negativo. El día 5 de noviembre de 1867 fue el día en el cual Santiago Derqui, expresidente, fallecía. No tenía dinero para poder pagar su sepelio, nadie sabía qué hacer con su cadáver. Algunos esgrimieron que se debía a sus períodos de inactividad tan marcados, otros culpaban a Mitre y unos a la masonería. Yo eso no lo sé pero lo cierto es que justamente (digo el azar cruel) el obispo de Corrientes en ese momento había vuelto a ser nada menos que Benito Lescano, aquel religioso a quien Derqui combatiera hace más de 30 años obligándolo a exiliarse en La Rioja y generando su excomulgación.

Cosas que pasan, cuando las monedas giran en el aire como aleatorios sucedidos. Tal vez por alguna de aquellas causas, solo un viejo billete en desuso, anacrónico y poco útil haya llevado su imagen en el gobierno de Raúl Alfonsín.