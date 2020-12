Priorizar el perro a la gallina: ¿un síntoma de decadencia?

No hay en el estudio una crítica a la relación con las mascotas: lo que falla, se advierte, es el equilibrio.

Compartir no encarna

Aún en colegios con orientación cooperativista, los entrevistados se mostraron reacios al trabajo colectivo. Este punto resultó llamativo para los entrevistadores por la contundencia de algunas respuestas. Dijo un encuestador de Gualeguaychú sobre la relación comunitaria: “creen en esa forma de trabajo, pero dicen que el mayor impedimento está dado por lo complejo que se han vuelto las relaciones entre las personas. Hay mucho celo y especulación. En ese sentido, Julio grafica: ‘las medias sólo sirven pa’ los pieses’”. Otro ejemplo en un barrio del oeste de Paraná: “Los vecinos son una lacra de mierda”, “son malas personas, se roban mutuamente”. Los encuestadores anotaron estas frases porque resultaron habituales. Y advirtieron que algunos docentes se confesaron frustrados (ocurrió en Concordia) por las respuestas de sus propios alumnos. Es decir: el sistema ha promovido en las personas la desconfianza, aún dentro de muchos barrios, en la vecindad. Sin embargo, la juventud se mostró entusiasmada con la posibilidad de superar esa situación y emprender tareas colectivas, cooperativas, con gente de su edad, de su curso por ejemplo.

Marginación campesina

El amontonamiento en los barrios urbanos no fue el único testimonio de la indigencia. Docentes de María Grande comentaron en la Encuesta que un grupo de hacheros que vivía en una estancia fue desalojado cuando esa propiedad se vendió. Hoy, dijeron, esas familias viven de la asistencia en un terreno fiscal. Hicieron casitas tipo monoambiente. Allí se encuentran incluso familias de pueblos originarios y están ‘muy mal’ en la zona de Alcaraz. Las casas no tienen aberturas, y les añaden extensiones de silo bolsa. Todo muy precario, con letrinas”.

Malas y buenas, frustraciones y expectativas, fueron anotadas por los encuestadores que permitieron reconocer un camino posible en la relación de los jóvenes con la tierra y a la vez, registrar los obstáculos que presenta el sistema… Hoy el tema se presenta como vital, por el crecimiento de la desocupación y la pobreza.

Con millones de personas sin trabajo, y dos de cada tres niñas y niños bajo la línea de pobreza en la Argentina, las organizaciones sociales se ven obligadas a volver los ojos a un sistema que no da respuestas y siempre encuentra excusas para minimizar desvíos y frustraciones.

Claro que las realidades son muy distintas en el país, aquí y allá. Rosario tiene sus problemas, Buenos Aires los suyos, el departamento Feliciano en Entre Ríos padece otros problemas y así en el sur o en el norte, en comunidades campesinas o rurales, las dificultades para salir del pantano son diversas. De ahí que no podamos esperar una receta para todos. O sí: y es el caso de la explicación que daba Bartomeu Meliá sobre el sistema guaraní de reciprocidad. Con esa modalidad de intercambio y de faenas y pensamientos colectivos dentro del paisaje, cambia el aire para todos. La economía, en vez de ser motivada por la competencia, se vigoriza en el compartir.

Todo ello tiene historia en Entre Ríos, pero las sucesivas crisis muestran una decadencia en las relaciones, y un crecimiento de la desconfianza, como se aprecia en esta investigación.

Tenemos problemáticas propias, que no se comparan con las de otras regiones. Aquí ha primado el desarraigo, de modo que las familias pierden su armonía, sus oficios, y el lugar que ocupaban los desterrados se llena de enormes máquinas dos o tres veces por año. Es el sistema extractivo a gran escala que en el mejor de los casos cierra con asistencia, subsidios, pero menosprecia la autonomía y atornilla a la casta política como intermediaria.

La hospitalidad, el trabajo colectivo y festivo, la gauchada, la cooperación, que fueron marcas en esta región por siglos y milenios, han quedado ocultados bajo el ruido de un modelo para pocos. Modelo llamado moderno, uniformador, contrario a la complejidad del monte nativo y los humedales, con sus innumerables manifestaciones de vida e intercambios.

Hay en la región, por derecha y por izquierda, una tendencia a naturalizar la “gran” empresa, con grandes máquinas, gran inversión, y con escaso o nulo cuidado de la biodiversidad, de la tradición comunitaria y la ocupación de personas de carne y hueso. Sobran excusas para no proteger al arroyo de los basurales, al suelo de la acumulación de químicos, y a los obreros de la desocupación. La autonomía de las familias, molesta. La propiedad comunitaria no está por ahora en el horizonte, aunque fue el modelo que permitió la vida con alimentos de sobra y para todas y todos por siglos y siglos. Y es que lo comunitario atenta contra la mediación que se han impuesto ciertas clases, para medrar.

En este diciembre se cumplen dos años de la conclusión de la “Encuesta del vivir bien y bello y buen convivir” realizada durante todo el año 2018 en Entre Ríos por la Junta Abya yala por los Pueblos Libres –JAPL-, el Programa Por Una Nueva Economía, Humana y Sustentable de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, el Colectivo Trabajadores Por la Ventana y el Grupo de Reflexión Ambiental Mingaché.

Anticipándose a la crisis actual, aunque sin sospechar el ingrediente de la crisis sanitaria de 2020, los manifestantes de las cuatro organizaciones pusieron en evidencia la existencia de vastos sectores marginados, sobreviviendo en la miseria, hacinados; pero también la buena onda de muchas chicas y muchos muchachos para encarar capacitaciones o pequeñas iniciativas relacionadas con alimentos sanos y cercanos, y con un problema común: las dificultades para acceder a un espacio adecuado.

Los sucesivos gobiernos llenan páginas referidas a la necesidad de generar empleo y proteger al capital nacional y cosas parecidas, pero en los hechos lo que sobresale es la destrucción de las pymes, principalmente las pequeñas explotaciones rurales (tambos, chacras mixtas, huertas), a raíz de la promoción de un sistema concentrado de trabajo con alta especialización, y el uso de robots en reemplazo del músculo.

Y aún en aquellos que puedan mostrar buenas intenciones, se nota un abismo: por un lado, la promoción del trabajo individualista, dependiente, informal a veces, con alta presencia del Estado como intermediario y las corporaciones; por otro lado, la buena disposición de las personas y las familias para el trabajo, lo cual contradice la tendencia de no pocos sectores a menospreciar a las juventudes barriales, por los prejuicios.

Treinta zonas

El relevamiento fue realizado entre personas de treinta ciudades y zonas rurales de Entre Ríos y de ahí surgió un registro de las dificultades que padecen las comunidades para acceder a un terreno donde cultivar alimentos. También reveló una extrema dependencia de alimentos con origen en un circuito ajeno a la vecindad.

La “Encuesta del vivir bien” logró testimonios auténticos del distanciamiento paulatino de las familias con las fuentes de sus despensas, y con los saberes regionales, pero a su vez mostró una cierta avidez de mujeres y varones, mayoría jóvenes, por conocer oficios campesinos y por vivir más tranquilos.

El estudio realizado en ciudades como Paraná, Concordia o Gualeguaychú y localidades más pequeñas como El Quebracho, Avigdor, Villa Urquiza o Larroque, constató una ampliación de la brecha entre la mesa de las familias y la huerta, el gallinero, el corral, el monte o el río; y desnudó una descomposición de los conocimientos populares en esa materia, a raíz del abrupto éxodo rural y del proceso de urbanización con tendencia al amontonamiento.

El documento que transcribe las respuestas de los encuestados contiene expresiones impactantes sobre la corrupción de las prácticas comunitarias y los saberes heredados, sea por el abandono de la vida campesina o por el hacinamiento en los barrios, ambos resultados de un sistema que no da respuestas al ser humano ni al resto de la biodiversidad, si se considera que los mismos testigos denuncian problemas gravísimos de contaminación ambiental.

Pese a todo, la experiencia puso al descubierto una poco explorada sintonía entre los entrerrianos de distintas latitudes con la vida campesina. Al correr de las charlas realizadas en distintos ámbitos, los entrevistados mostraron un interés creciente (durante el breve encuentro), en las actividades de la granja familiar y la economía sostenible que, hasta allí, a muchos no se les mostraba como alternativa. En algunas aulas, por caso, las chicas y los muchachos dieron señales de entusiasmo por un camino que no estaba en sus planes. Esa actitud podría alimentar proyectos integrales ambiciosos, en los sectores políticos ocupados de modo práctico en el futuro socioeconómico de la provincia.

Faltan caminos

Más allá de las respuestas registradas, uno de los hallazgos que marcan los encuestadores es, precisamente, el ánimo en alto de los entrevistados (que a veces no se expresa en palabras) para encarar la relación del ser humano con la Pachamama (madre tierra en equilibrio); la buena disposición para los intercambios en torno de la biodiversidad, armonía y los alimentos frescos, el vivir bien y buen convivir. Incluso aquellos que no ven posible hoy el trabajo o la vida comunitaria, por los roces en el barrio, dejan entrever que les agradaría, aunque la situación no se los permita por ahora.

Las dificultades para tener una chacra, la soledad en el campo por el cierre masivo de plantas que generan arraigo (como el tambo, que decíamos), los obstáculos para la comercialización de los productos y la ausencia de servicios elementales (caminos, por caso), fueron algunos de los puntos más comentados entre los encuestados en zonas rurales.

En los barrios urbanos sobresalieron los problemas vinculados al hacinamiento, la violencia y las drogas.

“Los chicos del barrio (Pancho Ramírez de Paraná) no prevén el futuro, viven el presente. Son albañiles, trapitos o están ‘en la fácil’. Pero tomarían una alternativa si se la ofrecieran, salvo los que ya ‘tomaron otro camino’”. Eso dijo un encuestado. Con “la fácil” y “otro camino” se refería al robo y al último eslabón del narcotráfico.

Hubo ejemplos muy precisos en torno del quiebre de un tipo de vida vinculado a la huerta y las aves, en nuestro territorio, para pasar a una casa pequeña o un departamento, de modo que entre abuelos y nietos se esfumaron conocimientos, modos, técnicas, o peor aún: se lesionó la familiaridad con la tierra.

Los Gill Gallego

Tras el relevamiento de tipo cualitativo, las entidades difundieron una síntesis de las conclusiones bajo esta dedicatoria: “Estudio dedicado a María Ofelia Gill, Osvaldo José Gill, Sofía Margarita Gill, Carlos Daniel Gill, Noma Margarita Gallego y Rubén José Mencho Gill”. La familia Gill Gallego desapareció por completo de nuestro territorio en enero de 2002, hace casi 19 años, y fue considerada por los encuestadores como expresión genuina del campesinado.

La decisión de escuchar, entre docentes, periodistas, historiadores, cooperativistas, dirigentes sociales, cerró un primer capítulo que consistió en 27 encuestas grupales, en las que fueron entrevistadas más de 250 personas que conocen una treintena de comunidades grandes y pequeñas, en algunos casos tomando diferentes barrios. Escuchar fue, pues, el objetivo. Escuchar, entre vecinas y vecinos de Alcaraz, Antonio Tomás, Avigdor, Basavilbaso, Brugo, Cerrito, Colonia Avellaneda, Colonia Crespo, Colonia Rivadavia, Colonia San Martín, Concordia, Diamante, El Pingo, El Potrero, El Quebracho, Gualeguaychú, Hasenkamp, Hernandarias, Ibicuy, La Balsa, La Piragua, Larroque, Las Tunas, Maciá, María Grande Segundo, María Grande, Mojones Sur, Nogoyá, Paraná, Rincón del Doll, Santa Elena, Tabossi, Viale, Villa Celina, Villa Urquiza, y Villaguay.

La Encuesta del vivir bien y bello y el buen convivir fue lanzada un 22 de abril en homenaje al Día internacional de la Madre Tierra, cuando recibieron los reconocimientos “Conciencia Abya yala”, en Paraná, Nora Cortiñas, Damián Verzeñassi y Rafael Lajmanovich, por su contribución a la protección el ambiente y la conciencia ecológica.

Allí los organizadores de la encuesta explicaron que se proponían “conocer las expectativas en zonas urbanas y rurales en torno de la vida en armonía con la naturaleza y la producción de alimentos sanos y en cercanía, indagar en las posibilidades de promover chacras biológicas comunitarias, y tomar conciencia de la distancia actual entre el ser humano, la naturaleza y el cultivo de los alimentos, y de los efectos degradantes de ese distanciamiento en las personas y en todas las especies”.

La persistencia del proceso de éxodo rural y hacinamiento urbano generó la idea de escuchar a la vecindad, dijeron los organizadores del estudio, y eligieron Entre Ríos por ser “la provincia con menor crecimiento demográfico del país en las últimas ocho décadas”. Los comentarios de los encuestados están concentrados en un documento de casi 80 páginas.

Tierra para pocos

La encuesta se dirigió a estudiantes, docentes, amas de casa, individuos, grupos, familias, que dieron testimonios a veces sorprendentes sobre expectativas, modos de organización y esfuerzos sin estímulos, con diferencias marcadas entre unos y otros, y con un punto de intersección: la pobreza entre campesinos y la pobreza en las familias de barrios urbanos.

Aquí, algunos puntos sobresalientes de las respuestas, bajo la letra y la interpretación de los propios encuestadores. Puntos que surgieron del hábito de escuchar, y que podrían orientar cambios en la estructura económica regional.

Ese estudio adquiere hoy otra relevancia, cuando distintas circunstancias obligan a los poderes políticos, económicos, judiciales, a encarar los problemas del acceso a un espacio para vivir y alimentarse; los problemas del cierre de miles de fuentes de trabajo. Organizaciones como la JAPL vienen advirtiendo sobre las consecuencias nefastas de la despoblación en vastas regiones y la aglomeración en pequeñas zonas. Como se recordará, hace ya seis años estas organizaciones convocaron a la presentación de ensayos referidos al ambiente, la producción sostenible, el uso y la tenencia de la tierra, la energía; y recibieron numerosos aportes desde distintas provincias argentinas.

Estudiosos de la región participaron de la Convocatoria con 26 ensayos. “Otro mundo es posible”, “Agenda ambiental”, “¿Por qué no un plan de colonización para la Entre Ríos del Siglo 21?”, “La energía”, “Agrotóxicos y agua potable”, “Agroecología: Transitando hacia otro paradigma”, “Preguntas y desafíos agroecológicos para el Nordeste”, “La agroecología es una filosofía de vida, una manera de vivir”, “De la soberanía particular a la confederación comunitaria del mate”, “Tierra y literatura”, “Panadería del Pueblo y El Colmenar”, “Hacia una transformación agraria sustentable”, “Chacra mixta”. Esos fueron algunos de los títulos.

Tanto la convocatoria de 2014 como la Encuesta de 2018 y numerosos documentos firmados en Entre Ríos por estas agrupaciones y centros de estudio confluyen en la necesidad de revisar el sistema impuesto. La crisis actual nos obliga a una relectura de esos aportes. Alimentos, trabajo, madre tierra, biodiversidad, expectativas de la juventud, desarraigo, destierro, relaciones comunitarias: en Entre Ríos no podemos decir que no existan diagnósticos y advertencias.