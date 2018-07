Preparativos para el 9 de Julio

"Felicito a la actual gestión municipal por reparar calles importantes de la ciudad de Paraná. Muchas gracias intendente". Marcelo.





"Bien por Ledesma. Un jugador con trayectoria que habló muy correcto y no prometió nada raro, solo esforzarse y ayudar al club".





"Imposible vivir así. Todos los días un aumento. Suben los combustibles, los alimentos, los servicios y nadie hace nada". Carolina.









"Tapia, Angelici y Sampaoli ¿cuándo van a renunciar? Son impresentables. Hicieron desastre. Si Grondona estuviera vivo los mata por inútiles y mercenarios. La selección argentina hizo un papelón en el mundial de Rusia":





"Estamos gobernados en la nación y ciudad por una mafia. Ocaña la hormiguita lavando y afiliando sacando datos de la Anses que está por ser rematada por la mafia que la copó en todo el país. Y bueno, en Paraná los nenes y ahora la nena amenazando al concejal". Humberto.





"Hola UNO siempre estuvieron con nosotros, el 5 de julio se cumplen 24 años del asesinato más cruel que hubo en Paraná del canillita José Carlos Alles de tan solo 9 años impune. Nunca ningún detenido. Querido Keka, pueden pasar muchos años pero jamás te dejaremos de recordar. Con todo el amor haremos una misa en la iglesia La Milagrosa a las 19, tu tío Miguel Alles y toda tu familia".





"La viceintendente se está tomando muchas atribuciones que no le corresponden. Tiene mucho autoritarismo. No se olvide que esto se termina el año que viene y va a tener que caminar la ciudad como una ciudadana más. No va tener más a sus obsecuentes para que la defiendan. El concejal Luis Díaz y Gainza junto a Pablo Hernández eran los únicos que han bajado a los barrios para acompañar a las comisiones vecinales en cada fiestita que realizan. La gente en los barrios valoramos mucho eso. A usted señora nunca la hemos visto. Gracias UNO".





"A la municipalidad: en todos los barrios de la ciudad hay ramas de árboles podados. ¿Cuándo piensan levantarlas? ¿Para la primavera o Navidad?". Una vecina indignada.





"¿De dónde sacan nuestros números de celulares los negocios, las financieras, hasta estudios de abogados de Buenos Aires reclamando deudas que uno no tiene? ¿Quién defiende al ciudadano común? ¿A quién tenemos que recurrir para que respeten nuestros derechos? Gracias UNO".

"Agmer, basta ya de paros y asambleas en horario de clase. Dicen defender la escuela pública y lo que están logrando es un éxodo impresionante a la privada, que tiene saturada su matrícula. Lo de la jubilación, ¿por qué no le informan a la gente que se jubilan con 25 años de aportes y 54 de edad a ver que opina?". Carlitos.

"A los compañeros municipales les digo: a no equivocarse para votar hoy por el Iosper voten al hombre, a las personas sanas y decentes que los va a ayudar y les va a solucionar los problemas que tengan las familias con la frente bien alta que es Jorge Brocado, y no el otro personaje que todos conocen la fama que tiene y qué hizo en la gestión de Halle. Me refiero a Hugo que te daba 2 y agarraba 6 para él. Por eso compañeros municipales, voten la lista número 11 y siéntanse ganadores. Se los dice Ramoncito".





"Hola, buenos días, a veces nos preguntamos ¿qué nos pasa a los argentinos, por qué estamos en situaciones límite? Y es simple, mientras exista la traición, la deslealtad, la falta de identidad, el usar la confianza de la gente cuando le dan un cheque en blanco para que nos representen, terminan haciendo como en el Centro de Jubilados de Paraná, que al no poder llegar su candidata Coca Ledesma prefieren darle el voto al candidato de la Federación de jubilados, quien durante cuatro años no hizo nada por la clase pasiva. Y ni la tuvieron en cuenta para ponerla como suplente cuando renunció la que habían oficializado. Qué intereses ocultos o económicos se esconden con estas publicaciones. Yo prefiero volar como las aves y no arrastrarme como las víboras".





"Nico te la contaron mal. Si habló con la presidenta un Cáceres fue José y no David".





"Me gusta cómo se está reforzando Patronato. Ledesma y Sperdutti son dos jugadores que le pueden dar mucho a Patrón. Me parece que hay que buscar un delantero más y algún otro volante". Martín.