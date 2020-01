Por qué son tendencia Robbie Williams y Amalia Granata

A varios años del episodio del hotel las redes sociales se ocuparon de juntar nuevamente a Robbie Williams y a Amalia Granata. Fue cuando una tuitera abrió un hilo con una foto del cantante y su esposa quien tiene un leve parecido a la diputada, ex panelista, ex modelo, ex mediática.

Ayda Field luce bastante parecida a la joven que en 2004 trepó a la fama tras confesar que había ingresado a la habitación del cantante en Buenos Aires para mantener relaciones sexuales.

En ese entonces el cantante británico se encontraba en Argentina donde había presentado su gira 2003 Tour. Desde ses momento la carrera de Amalia fue en ascenso con apariciones en programas chimenteros de Argentina y Chile, mucho trabajo como modelo y un escandaloso romance con el Ogro Fabbiani con quien tiene una hija. También estuvo en Gran Hermano Famosos y fue panelista de varios ciclos televisivos.

Desde las elecciones de 2019, Granata es diputada provincial por Santa Fe tras una intensa campaña en contra de la legalización del aborto y como líder de los “pro vida”, movimiento que defendió en las redes sociales a pesar de las críticas.

Robbie, por su parte, continuó con su carrera y su lucha contra las adicciones y hace diez años – seis después de haber conocido a Granata- se casó con Ayda Field, con quien tuvo a su hija Teddy en septiembre de 2012.

Ahora, Ayda, Amalia y Robbie, gracias a las redes sociales y los memes vuelven a ser protagonistas.

Embed Ver esta publicación en Instagram A Look At The Williams Family Tree Una publicación compartida de Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams) el 5 Dic, 2019 a las 1:50 PST

El hilo

Embed che me parece a mí nomás o la esposa de robbie williams es básicamente amalia granata pero con botox? pic.twitter.com/VYyniSC6LJ — Ana (@skinbIues) January 10, 2020

Lo que generó

Embed Creo que es ella pic.twitter.com/xNMYPpvMlb — Saludame al Cacas (@saludamealcacas) January 10, 2020

Embed En un universo paralelo, Robbie Williams se casó con Amalia Granata, esta se puso botox y se viste de verde como muestra de apoyo por su lucha por el aborto legal en nuestro país. pic.twitter.com/KfxfCaJH2F — Joaquín pero no Phoenix (@pizza4ever5) January 10, 2020

Embed Falta que obligue a parir a nenas de 10 años y es igual a Amalia Granata! pic.twitter.com/QiMav1hG4X — 2CulosenelBidet (@2culosenelbidet) January 10, 2020

Embed Pero para eso te hubieras quedado con amalia y nos hacias un favor A TODOS robbie de mierda https://t.co/bSvgly40Ir — Iara (@IaraRiveroE) January 10, 2020

Embed Teoría conspirativa.

Robbie williams tiene secuestrada a la verdadera granata y nos dejo aquí un alien todos estos años. pic.twitter.com/pMVHcuhpAf — juariu (@juariuok) January 10, 2020

Embed Queda claro que por más guita que tenga Robbie williams tiene un gusto de mierda en mujeres y en ropa, fijate esa mierda que lleva puesto? https://t.co/YYsT77TT4O — Agustin Torres1997 (@AgustinnTorres) January 10, 2020

Embed El novio de Amalia Granata es igual a Robbie Williams. El eterno retorno. pic.twitter.com/Cqsfe4s7tz — Francisco (@_francisco) January 10, 2020

Embed la esposa de robbie williams es más parecida a robbie williams que el mismísimo robbie williams https://t.co/o8SRAsUHcF — Marto (@M4rtk1ng) January 10, 2020

Embed Imagínate operarte literalmente toda la cara y terminar siendo igual a Amalia Granata, jajajajajjajsjsjs el verdadero puta vida https://t.co/PKlmVfJqan — chini (@ChinaVann) January 10, 2020

Embed Teoría conspirativa: Robbie y Amalia siguieron juntos y él se la llevó del país. Los evangélicos aprovecharon la confusión para meter una impostora. https://t.co/IIEmbxOyZl — mabel (@marulawa) January 10, 2020

Embed Un capitulo de black mirror en el que amalia granata si logro casarse con Robbie y encima es pro-aborto https://t.co/cOhJJxIaxV — Brian Franka (@BrianFranka) January 10, 2020