¿Por qué mentimos?

Dan Ariely, Doctor en Psicología de la Duke University (North Carolina), estudió sobre el comportamiento irracional (cómo pensamos del dinero, de la salud, del ahorro), dentro de la cual se encuentra la deshonestidad (mentir). Se dedicó a estudiar el comportamiento racional e irracional de los seres humanos, los casos en los que tomamos las decisiones justas y también aquellas injustas y en los últimos años se han focalizado en la deshonestidad.

Estudió lo que se llama la economía conductual, metiendo en discusión lo que es la economía estándar, que presupone que la gente sabe tomar decisiones perfectas, sabe comparar todas las opciones y donde no hay límites para la capacidad humana. Por el contrario, lo que en realidad han visto en los experimentos realizados, es que muy frecuentemente la gente no piensa a largo plazo, es miope y vengativa.

Comencemos por casa

Levante la mano quién ha dicho una mentira desde 2015 a hoy? Levante la mano quién se considera buena persona y sincero? Cómo puede ser que la mayoría de las personas seguramente hayan levantado la mano a las 2 preguntas al mismo tiempo? Cómo es posible que creamos que somos deshonestos y al mismo tiempo creamos que somos honestos? Todo depende de la racionalización que hacemos. Por una parte queremos vernos al espejo y pensar que somos bravos, sinceros y maravillosos. Por otra parte queremos beneficiarnos egoístamente de ser deshonestos.

Honestidad – Deshonestidad

Se puede decir que hasta que engañamos o mentimos solo un poco no debemos pagar ningún precio con nuestra imagen (socialmente ante los demás) y con el modo en el que nos vemos a nosotros mismos. Se llama FACTOR EXPEDIENTE a la capacidad de comportarse mal y considerarse buenas personas.

Hay muchos elementos en grado de poder modificar la amplitud/extensión de este FACTOR EXPEDIENTE:

¨Todos los hacen¨

Conflicto de intereses

¨No estoy dañando a nadie¨

Mentir por otros

Creatividad

Ser el soporte del supervisor/jefe, hacer un trabajo para él

Normas sociales

Cansancio

Creer que está lejos de ser un crimen. Baja autoestima, mentir para ser mejor

Factor ¨TODOS LO HACEN¨

Por ejemplo, si uno racionaliza con el ¨Todos lo hacen!¨, es más fácil llegar a racionalizar que es una cosa que como todos hacen, se podría seguir engañando a las personas a un nivel cada vez más alto pasando mas inadvertidos. Es mucho mas fácil considerar legítimo lo que hiciste. Hay grandes mentirosos y pequeños mentirosos. Los grandes mentirosos son los menos, son más raros digamos, y justamente por eso el impacto económico es relativamente bajo. Por el otro lado tenemos muchísimos pequeños mentirosos, y justamente como son la mayoría, el impacto económico de las pequeñas mentiras es increíblemente más alto (por ejemplo, no blanquear todos los ingresos a la hora de pagar los impuestos)

Factor Creatividad

El lado oscuro de la creatividad. Los que más piensan pueden ser más deshonestos.

Cuando el trabajo para hacer es más creativo, es mas difícil mentir, porque es espontáneo.

Cuando las personas utilizan la creatividad es mucho más fácil que encuentren justificaciones para explicar que lo que han hecho es moralmente correcto y justificable.

VERDAD – FALSOS HALAGOS = Factor ¨SOS PERFECTO¨

Nos convencemos a nosotros mismos de que las cosas no son perfectamente verdaderas.

Por ejemplo, la mayor parte de las personas cree manejar mejor que la media de la población. La mayor parte de la gente cree tener menos probabilidad de morir de un infarto y de cáncer y así sucesivamente. Tenemos y creemos en convicciones demasiado optimistas de nosotros mismos y nos convencemos que es la pura verdad.

El ilusionarse inicia con la toma de conciencia que nos mentimos a nosotros mismos, o ser conscientes de usar la racionalidad por ejemplo. Y después de poco tiempo creemos en lo que nos dijimos a nosotros mismos como si fuera una verdad absoluta. La tendencia al optimismo se puede ver en 80% de la población. El ilusionarse tiene consecuencias positivas y negativas. En la media de la población, la parte positiva tiene que haber superado la negativa para que evolucionáramos y ser capaces de ilusionarnos y de hacerlo lo mas seguido posible.

Visión temporal de los costos y beneficios de ilusionarse

Este proceso de ilusionarse es tan fuerte y sucede tan rápido, que sentimos un poco de remordimiento, culpa: “tal vez he mentido”, y después se transforma en: ”No, soy un genio” y mas tarde se transforma en: “Seré un genio por el resto de mi vida”. Este impulso es potente y fuerte dentro de nosotros.

Mentir para hacer sentir bien a alguien

Por ejemplo, hacer una fiesta de cumpleaños sorpresa a alguien, haciéndole a todo el resto de los concurrentes que tenga que mentir y ocultar al que cumple años, todos los que lo rodean tienen que mentir.

Otro ejemplo, que se esté en una situación muy crítica, un avión, un terremoto. Ir a socorrer o consolar a alguien mintiendo que se es un experto en la materia, o que se tiene algún tipo de información extra o ¨superior¨ y que no va a pasar nada, que puede estar tranquila/o, que ya va a pasar ese momento desagradable. Son mentiras en donde la gente no tiene escrúpulos morales, no hay un conflicto. Si mentimos por caridad, para hacerle un bien a alguien, podemos justificar que lo que estamos haciendo es por una buena causa (ni siquiera saldría detectado por una máquina detectora de mentiras). No se produce excitación, no se produce un conflicto, desaparece el problema emotivo.

Es socialmente aceptable – Factor Colaboración

El engaño, la mentira aumenta. Por ejemplo, vender información que te hará ganar dinero de alguna manera, o te brindará un beneficio.

Casos de fraude o corrupción en donde sí o si se tienen que involucrar a una cadena de personas. Se miente por el bien de un grupo específico que se pone de acuerdo.

Factor Normas Sociales

Aquí aparecen las diferencias entre engañar a alguien que conocemos, que nos es familiar y alguien a quien no conocemos para nada, que es diferente a nosotros.

La cuestión es de si es socialmente aceptable mentir en ese contexto en el que vive la persona, en el círculo en el que se relaciona cotidianamente, en su ciudad, en su trabajo.

Si en el contexto donde se vive hay normas implícitas entre lo que está permitido o no en mentir, se tiende a defender el propio contexto de otro diferente al que se pertenece.

Factor Conflicto de Intereses

En casi cualquier conflicto moral que se pueda imaginar hay un límite en donde se puede decidir sobrepasarlo o no.

Si uno miente, es probable que mentirá nuevamente. Y probablemente la segunda mentira será más grande que la primera.

Lo que se ha encontrado en estudios al cerebro, es que al inicio, si mentís un poco se produce una gran reacción en las áreas de las emociones, como la amígdala y la ínsula. Se cree que la razón por la cual se produce ese fenómeno tiene que ver con un principio esencial, básico del cerebro, que es que el cerebro se adapta, se acostumbra.

Si somos personas honestas, si no hemos mentido y ahora decimos una mentira, el cerebro lo codifica como una gran diferencia en relación a nuestra línea de base habitual de comportamiento. Pero si somos deshonestos y decimos muchas mentiras, el cerebro no responde ya tanto.

Factor Distancia del dinero

Cuando hay plata de por medio la gente tiende a mentir el doble.

Quien engaña más: los banqueros o los políticos? Se comprobó que los banqueros engañan el doble. Y de esto se trata la corrupción, que se produce cuando entrás en un sistema y algo en el sistema te dice que las cosas son equivocadas en ese sistema y de repente empezás a abandonar tu lado moral para adaptarte.

Y cómo podemos hacer entonces para que la gente se comporte mejor? Porque si no lo hacemos, tendremos cada vez más desastres, como por ejemplo la caída de la bolsa en el año 2008 en los Estados Unidos.

Linea Guía para reducir la deshonestidad

Factor ¨Los 10 Mandamientos¨

A muchas personas que se les pidió escribir los diez mandamientos, la mayoría no se los acordó a todos, pero lo bueno es que habían inventado otros creativos igualmente.

Y después de haber escrito los 10 mandamientos, cuando se les daba un ejercicio en el que podían hacer trampa o mentir sobre los resultados obtenidos, nadie mentía aunque hubieran salido mal. Todos saben de qué se trata los 10 mandamientos, es un código moral, de comportamiento correcto y simplemente saber eso o recordarlo disminuye la deshonestidad.

Factor ¨Código de Honor¨

Tiene que ver con los códigos de convivencia de cualquier institución: trabajo, empresa, universidad, escuela que firmamos para garantizar una buena convivencia, con los derechos y responsabilidades que todos tienen que respetar por igual.

Se hicieron experimentos con dos Universidades diferentes, una que tenía un fuerte entrenamiento sobre el código de honor y otra universidad que no lo tenía. Pero la que no lo tenía se les hizo firmar un papel que se les decía únicamente que tenían que respetar el código de honor (que nunca habían aprendido o escuchado hablar).

Hay una buena noticia y una mala noticia.

La mala noticia es que realizando un curso sobre la moralidad no parecía haber algún efecto dos semanas después (Universidad de Princeton). La buena noticia es que sin aquel curso (curso sobre el código de honor que se tiene que mantener en la Universidad), recordar a la gente su fibra moral, cambia el comportamiento de las personas.

Concluyendo…

A la hora de mentir en todo el mundo se hace lo mismo, no hay diferencias, en todos lados se miente. Por eso no se trata de ser malvados, se trata de seres humanos y por esta razón es que todos debemos pensar en cómo protegernos a nosotros mismos de nuestro mal comportamiento y el de los otros.