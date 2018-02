Pocas mujeres con cáncer de mama tienen apoyo psicológico

Un reciente estudio mostró, entre otros aspectos, que 7 de cada 10 mujeres con cáncer metastásico no cuentan con apoyo psicológico, y que el médico y la familia son las principales fuentes de apoyo. El dato se dio a conocer en el marco del Día de la Lucha contra el Cáncer que se conmemoró este domingo.





Este tipo de cáncer es el que se extiende más allá del pecho a otras partes del cuerpo, incluyendo huesos, pulmones, hígado y cerebro.





La investigación tuvo en cuenta a 113 mujeres argentinas de más de 60 años. María Laura Rodríguez, psicooncóloga del Centro Oncológico de Integración Regional (COIR), dijo que uno de los motivos por los cuales las mujeres con esta enfermedad no concurren a un psicólogo es por falta de derivación del médico. "Aunque se considere normal que una persona con cáncer se sienta angustiada o con miedo, eso no significa que no deba acudir a un psicólogo", analizó.





Añadió: "Las mujeres con cáncer de mama atraviesan una infinidad de duelos, desde la pérdida de la salud, el pelo, el esquema corporal, sus mamas, a veces sus vínculos, muchas dejan de trabajar y ven muy afectada su propia imagen, por eso necesitan un abordaje psicológico diferente", explicó la especialista.





Comentó que no siempre en la primera consulta las pacientes llegan angustiadas, sino que muchas veces muestran miedo, bronca, enojo, y que la historia familiar relacionada con la enfermedad (si tiene madre o abuelas o hermanas que hayan tenido cáncer) influye en la perspectiva terapéutica y en la forma de afrontar la enfermedad.





"Lo primero que se hace es una evaluación de la historia de la paciente y en base a eso se aplican las herramientas más adecuadas, para que pueda afrontar la situación", dijo.





Durante el tratamiento psicológico, básicamente se busca potenciar los recursos del paciente, "y no hay nada preestablecido en cuanto a cantidad de sesiones, ya que a veces van bien y después necesitan volver. Por ahí no se pueden movilizar, algunos están hospitalizados, y hay que ir a donde están. En todos los casos se trabaja con la familia del paciente", expresó.





Marcelo Guillermo Álvarez, oncólogo ex jefe del Programa Provincial de Cuidados Paliativos, aconsejó ante todo escuchar a la paciente "ponerle oreja. A veces tranquiliza más a una mujer joven que tiene hijos y que tiene un cáncer terminal que le digan o solucionen la situación de sus hijos, que la va a tranquilizar más. Mucho tiene que ver con el humanismo, estamos tratando con personas, no con tumores".





También alentó a que el sistema de salud trabaje en forma interdisciplinaria en estos casos, ya que "es la forma mejor de abordar la enfermedad, y siempre hay que trabajar con la familia, sobre todo su ansiedad, eso es fundamental para el paciente".





-Especialidad. La psicooncología es una especialidad poco conocida en nuestro medio. Hay pocos profesionales especializados y muchos médicos no conocen que existe. El COIR y el Hospital Universitario cuentan con esta especialidad. El Hospital Central tiene un equipo interdisciplinario, entre ellos psicólogos, destinado a atender a pacientes oncológicos.





Las estrategias para prevenir y diagnosticar