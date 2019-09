Paula Eder elabora una práctica y aromática sopa de remolachas

El departamento de Paula Eder, periodista de la web este diario, se inundó de un intenso aroma a vegetales la mañana que le abrió la puerta a La Cocina del UNO, el ciclo de videos que se puede seguir en www.unoentrerios.com.ar. Su sopa de remolachas tiene ese poder especial, además de ser un alimento sano, alejado todo lo posible de los procesos industriales.

Trabaja en Diario UNO desde 2012, siempre en el área digital y más específicamente en la generación y gestión de contenidos para las redes sociales. Al momento de pelar las remolachas y un segundo antes de ponerlas a hervir en una cacerola con agua, recuerda el momento en que llegó al medio. “Fue muy loco: yo trabajo también en la Universidad Nacional del Litoral y estaba queriendo independizarme –en esa época todavía vivía con mis papás–; estaba en la oficina y vi un tuit de Diario UNO con una nota de Justin Bieber. A mí me gustaba mucho Justin Bieber. Paré a leerla y recordé que alguien que me seguía en Twitter tenía en su biografía ‘Diario UNO de Entre Ríos’. Busqué esa persona, le mandé un mensaje privado y le puse: ‘Si ustedes escriben este tipo de cosas, yo puedo escribirlas’. Y esa persona resultó ser Fernando Arredondo. Nunca había pisado una redacción, nunca me imaginé trabajando en un diario. Así que entré a trabajar por ser una atrevida y mandarle un mensaje a alguien que no conocía”.

Paula eligió esta receta porque, como ella, hay mucha gente que no tiene tiempo y esta es una buena opción para comer rápido y bien, y barato. “Estoy muy en contra, ahora, porque antes no me daba cuenta, de las sopitas de sobre, que tienen veneno”, sentencia.

paula eder Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira.

“Además, cocinar tiene algo que está bueno: que te aromatiza la casa, te da olor a hogar y eso la comida tan industrializada, tan procesada y tan rápida no lo puede suplir. El olorcito a algo cocinándose se imprime en los sentimientos”. Dos ingredientes importantes: cebolla morada, que corta la “uniformidad del sabor” y el “gusto a tierra” que le encuentra a la remolacha; y apio, que “es lo más” y “va a suplir el caldo”. También le agrega un tomate previamente pelado.

Del otro lado de la pantalla

Eder se define “un bicho de Internet” desde sus épocas de facultad y que llegó a Twitter antes que la mayoría. Esa red, que es su favorita, aclara que es una herramienta muy poderosa, pero también “una puerta al mundo”.

¿Cómo es trabajar en lo que otros tienen como pasatiempo? Ella cuenta: “A los que trabajamos en redes nos genera ansiedad querer saber qué opinan, qué piensan, qué dicen los usuarios. Es un feedback inmediato que no existe en los medios tradicionales”. Además advierte: “Tenés los comentarios positivos y los negativos. Las redes del UNO son un espacio donde queremos conversar, debatir, donde la gente pueda opinar; por eso tratamos de limpiarlas de insultos o de cosas vacías que no llevan a nada. Es un trabajo arduo porque tendremos como 1.500 comentarios por día”.

paula eder Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira.

Así fue que un día, el comentario más agresivo, que se burlaba de un “error pavo”, era de una amiga suya. “Ella no sabía que estaba yo en ese momento. Pobre mi amiga, no sabía cómo pedir disculpas”, cuenta, justo cuando la sopa está lista. Luego la pasa por el mixer, le agrega queso crema y listo.

Sopa de remolachas

Ingredientes

Un par de remolacha.

Una cebolla.

Un tomate.

Una ramita de apio.

Condimentos a gusto.

Queso crema.

Mix de semillas.

Preparación:

Poner a hervir la remolacha, la cebolla, el tomate y el apio. Condimentar. Una vez cocido, poner en el mixer las verduras con no mucho caldo y procesar. Servir y, si se desea, agregar una cucharada de queso crema y semillas.