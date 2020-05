Patricia Marclay: entre rutas, acoplados y la cabina de un camión

Es oriunda de Concepción del Uruguay, y a pesar que lleva años en el rubro no le es fácil conseguir trabajo de camionera. Patricia Marclay conduce hoy por hoy un camión que transporta cereales desde Villa María (Córdoba) –donde reside actualmente– hasta el puerto de Rosario. “Un año tuve que manejar un taxi porque no conseguía trabajo de chofer de camión. A mí me gusta el transporte de paquetes, encomiendas, a cualquier parte del país. El cereal no es mi fuerte pero es lo que conseguí”, le contó a Diario UNO en un parate que realizó en la ruta.

Si bien eligió la vida de camionera, los sinsabores de la profesión y las escasas oportunidades, horadan su ánimo de vez en cuando.

“Mis días dependen de que el patrón me llame para ir a cargar el camión al campo y salir rumbo al puerto. Se trabaja un día o dos, si se puede se vuelve a casa y sino se va a otro campo. Engancho el acoplado y salgo a la ruta. Si bien me gustaría tener un camión propio, no me alcanza ni para una bicicleta (dice entre risas). Mi sueño más cercano sería vivir en un lugar tranquilo como la montaña, me encanta la naturaleza y la soledad. No mucho más”, aseguró.

Tiene 48 años, es divorciada y madre de tres varones de 27, 22 y 14 años. La Gringa, como le dicen, vive sola con su hijo menor en la localidad cordobesa.

—¿Por qué elegiste ser camionera?

—Hace muchos años que me gustan los camiones, la mecánica y siempre soñaba con ser camionera. Empecé hace más de 20 años con el papá de mis hijos que era camionero. A él no le gustaba mucho la profesión, así que cuando tenía sueño o yo se lo pedía él me lo daba para manejar. Nosotros vivíamos en el campo así que las veces que podía lo acompañaba en sus viajes. Así fui aprendiendo el oficio, porque miraba todo el tiempo lo que hacía él y después lo ponía en práctica.

-—¿Dónde desarrollás tu trabajo?

—En estos momentos estoy haciendo cereal en la ciudad donde vivo desde hace un año que es Villa María. Cargo cereal en la zona y lo llevo a los puertos de Rosario. Durante todos estos años hice toda clase de cargas: generales, congelados, semi, equipos, carretones por todo el país, pero el cereal siempre en Córdoba. En 2015 trabajé para una empresa de Villa del Rosario también.

—¿Cómo es desenvolverse en un trabajo considerado de hombres?

—Desde hace un tiempo mis compañeros de la planta cerealera me tratan rebien, como una más, con respeto. Pero al principio me costó entrar en el tema puertos, los hombres eran medio molestos, les demostré indiferencia y me dejaron de molestar. Lo que es complicado en el puerto es el tema de los baños, no hay, solo un par de lugares tienen sanitarios.

—¿Qué es lo mejor de ser camionera?

—Lo mejor de manejar un camión es la paz. Salir a la ruta a mí me da paz, te olvidás de todo, es como una terapia de relax.

—¿Qué cambió en este tiempo de pandemia?

—Hay que tomar más recaudos. Por la pandemia hay que cuidarse más, usar barbijos, mantener distancia, no compartir mates con nadie. Cuidar la higiene del camión.

—De todo lo que has vivido ¿qué experiencia destacarías?

—Las experiencias son todas diferentes, más haciendo cargas generales. Me gusta mucho la encomienda, ir a lugares diferentes, conocer, no soy muy charlatana, de hablar mucho. Me gusta conocer gente. Hay lugares donde el trato es más austero hacia uno y en el interior hay lugares donde hay mucha amabilidad y te dicen: “¡No puedo creer!, una mujer manejando un camión” o “¡Qué lindo!”, “¡Qué orgullo!”. Por ahí hace bien que te reconozcan. Es un mimo.

—¿Hay más mujeres al volante de camiones?

—No me cruzo con muchas, tengo mi amiga Yanina Rodríguez que es de acá de Villa del Rosario, y que ahora que estoy en Villa María es con la que más me cruzo. Ha venido a comer a casa, los otros días me la encontré pero no nos pudimos dar el abrazo de siempre por esto de la pandemia, pero siempre estamos en contacto. Desde el grupo que formó Norma Arrúa –Simplemente Camioneras– me han ayudado con datos, cuando por ahí algo me sale mal, una avería, siempre hay una con la que puedo contar. Si bien no puedo ir a los encuentros que organizan, siempre están presentes.

—¿Es accesible tener un camión propio?

—En mi caso es imposible tener un camión propio, no llego ni a una bicicleta, pero quién dice que algún día se me dé. Para eso trabajo, por la pasión por los camiones y ser dueña algún día.

Un espacio que visibiliza

Simplemente Camioneras es más que un sitio de internet, es una comunidad que se involucra, se mantiene conectada y se ayuda. Un ejemplo claro vivió Patricia semanas atrás cuando su camión se rompió. La administradora del facebook escribió: “Algún Colega que esté en la zona marcada (y publicó un mapa), a escasos metros del puerto (Rosario), nuestra integrante Patricia Marclay necesita que la acompañemos hasta que llegue el dueño del camión. Se quedó sin frenos y tuvo un percance”. Inmediatamente tuvo repercusión la solicitada y no solo fueron choferes acompañarla, sino que hasta le llevaron una vianda.

PatriciaxPatricia

La Gringa Patricia Marclay se definió como una conductora: “Cero vicio. No fumo, no tomo alcohol, nada de nada”. Además de subrayar que es esquiva a las notas periodísticas: “Siempre le huí a las entrevistas”, también es cauta sobre su futuro al volante: “Espero poder seguir en un camión lo más que pueda, porque tuve un parate bastante grande, donde no conseguía nada en Villa María. La sociedad sigue siendo muy machista con el tema de darle un camión a una mujer. Poco a poco se va abriendo el tema y hay algunas empresas que buscan mujeres, pero todavía no son mayoría”.

La madre de Lucas (27), Lorenzo (22) y Tadeo (14) es una luchadora con muchos kilómetros recorridos en la cabina de un camión.