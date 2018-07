Paranaenses reclaman por obras inconclusas en la ciudad

"La Iglesia católica anda haciendo lobby para que los concejales de Concordia, Santa Elena declaren a las ciudades Pro Vida. La iglesia, gran bastión de abusadores de menores, ¿por qué no se preocupa por depurarse?". Ignacio.





"El intendente Enrique Cresto, que jamás trabajo en su vida, está por imponer en Concordia la denominación de ciudad Pro Vida. Una vergüenza que una ciudad sumida en la pobreza, desocupación y la miseria se preocupe por esas cosas". Mica





"El bufón de Macri recibió a la gente del FMI después de haber festejado la represión en el sur del país contra los mapuches. ¿Qué nos pasó a los Argentinos que votamos a semejante analfabeto político?". Andrés.









"A la opinión pública: no nos dejemos engañar nuevamente con toda la novela de Santiago Maldonado. Todas las mentiras que se dijeron de parte de los sectores de Izquierda y de los Derechos Humanos, nunca un pedido de disculpa, siguieron con la muletilla de desaparecido. Todos los falsos testimonios aportados se fueron al carajo".





"Señores de Agmer: ya están buscando nuevos motivos para nuevos paros y asambleas. De los privilegios y ventajas no dicen nada (jornadas de trabajo de pocas horas, jubilación a los 54 años, vacaciones en julio, enero, febrero). Del nivel educativo mejor ni hablar. Recapaciten. Los chicos esperan algo mejor".





"Gran verdad el comentario de Daniel de ayer sobre los empleados públicos. Agrego que el Poder Judicial es una 'casta' y que todo político en un cargo constituye una Pyme que da varios empleos".





"Para Daniel, tenés razón amigo, yo tenía negocio en Paraná allá por los 80 y tenía unos vecinos que eran siete en la casa,todos empleados del Estado en distintos lugares del Estado, así que sacando una pequeña cuenta por 25.000 cada uno llegas a 175.000 pesos para una sola familia, y así estamos los comerciantes aguantando este desastre que se llama país. Gracias UNO por poder opinar". Ramón.





"Los cambios en los recorridos de los colectivos no son malos. Pasa que no se dieron cuenta que dejaron lugares como el Parque Industrial sin colectivos. Pero eso pasó porque los radicales y los del PRO no están acostumbrados a trabajar. Entonces no se percataron de semejante error. Antes un trabajador del barrio Pancho Ramírez se iba hasta el Parque Industrial sin problemas, pero ahora no. Saludos a Cambiemos". Joel.





"Me cuesta creer que al accidente de la ruta 12 no hayan mandado una ambulancia porque no tenían médico. Se murió una nena desangrada por semejante hijaputez. ¿La concesión no tiene que tener una ambulancia y servicios de emergencia para los usuarios o le pagamos porque somos buenos nomás? Es lamentable esta provincia bananera en la que vivimos". Esteban.





"Basta de recortes a los trabajadores, basta de ajustes y quita de pagos. No hay que permitirlo,cobramos cada vez menos. Estoy harta de que nos saquen. ¿Por qué no le quitan a los que más tienen?". Susana.

"¿Por qué el gobierno nacional pidió plata al FMI para frenar al dólar? No entiendo todo el ajuste que se hace solo para perjudicar al pueblo. Es una lástima como estamos cayendo en una crisis terminal". Horacio.





"Para los que usan pasaje combinados es solamente el beneficio común nomás. Yo total estudiante ocupo cuatro colectivos por día para ir a trabajar y estudiar pero a mí no me corresponde". Ludmila.





"Felicitaciones al profesor Pablo Carussi de la Escuela de Atletismo Municipal por juntar calzado para los chicos de Puerto Sánchez. Muchas gracias por todo el compromiso y por el cariño que le profesan a nuestros gurises en cada encuentro".





"El problema es que este gobierno nacional no te da de alta pensiones de discapacitados que sí la necesitan. Están todas paradas gracias a la vicepresidenta de la Nación. El Estado prefiere dar de baja antes que verificar si dichas pensiones son verdaderas o no. En mi caso, yo hace más de un año que intento gestionar la de mi nene. Pero ya me dijeron que es imposible que se la den". Lore.





"Concordia, bastión peronista donde la pobreza reina para que el asistencialismo perdure sin soluciones". Pablo.





"En accidentes como el de la ruta 12 donde murieron una nena y su madre no se pueden usar helicópteros para el traslado de pacientes. Digo, ya que Urribarri y otros gobernantes lo usaban para pasear, ¿por qué no darle una utilidad que sea beneficiosa para todos los entrerrianos?". Mariano.





"Ya empezó la tensión en los súper de Rosario. Esto en cualquier momento explota". Riki.