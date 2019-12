Pablo Lescano habla de carnaval, radio y albóndigas de pescado

La voz de las mañanas de radio La Red Paraná, Pablo Lescano, dice presente en La Cocina del UNO con una receta rápida y práctica: albóndigas de pescado a la plancheta, que acompaña con verduras salteadas y mayonesa casera. Durante la preparación, la charla navega por su oficio de periodista, sus inclinaciones culinarias, su emprendimiento de apicultura y hasta su gusto por el baile y el carnaval de Hasenkamp, donde nació.

El primer paso es poner un poco de manteca en la plancheta caliente y allí colocar las verduras cortadas: zapallos, zanahorias y berenjenas. Dice que “casi siempre” en las distintas parejas que ha tenido, le ha tocado cocinar, por lo cual es su “tarea habitual”. Además asegura que “cocinar está bueno para agasajar a alguien”. En este caso la opción es algo rico y rápido para el mediodía, y asegura que, en total, no le lleva más de 20 minutos.

Para armar las albóndigas, condimenta la molida de pescado que consigue en Puerto Sánchez a buen precio, con provenzal, curry, orégano y sal. Le agrega dos huevos a la mezcla y un poquito de pan rallado, y comienza a armarlas mecánicamente, con un trozo de queso cremoso en el corazón.

Las verduras doradas las termina de cocinar en el microondas.

515726.jpg

Pablo estudió Comunicación Social porque “de gurí” le gustaba escribir. Luego se inclinó por la radio, que lo cautivó por la posibilidad de producir con pocos recursos. “Mis primeras tareas fueron como productor, en FM Litoral con Carlos Matteoda. Después tuve un programa propio, en una emisora que ya no existe más, que se llamaba, originalmente, La Radio”, recuerda. Enumera otros lugares por los que pasó, como Baxada y LT 14, y no deja de mencionar su paso por la radio municipal de Hasenkamp, donde trabajó cuando terminó de cursar la carrera y regresó a su pueblo. “El programa que hice ahí con unos compañeros todavía está al aire. Se llama Espacio Vital, en homenaje a un cuento de Isaac Asimov. Ahora estamos en La Red y estamos muy contentos porque tenemos estudio nuevo”, dice el conductor del Ahí Vamos, que va de lunes a viernes de 9 a 12.

Sin embargo, no es su única ocupación. También es apicultor; actividad a la que se dedica desde el 20 de diciembre de 2001, mientras “el país estaba en llamas”.

515735.jpg UNO/Juan Manuel Hernández

Pasión por el carnaval

Lescano tiene otra pasión desde chico: salir los veranos en la comparsa Malibú de su pueblo. “Hasenkamp es una ciudad que tiene mucha tradición de carnaval. Podría haber cierto prurito por los chicos que bailan, pero allá si no bailás básicamente no te divertís y si no te gusta bailar tenés que tocar. Así que allá toda la muchachada, además de jugar al fútbol o hacer algún deporte, bailamos y sabemos bordar, pegar lentejuelas”, sostiene. Ahora, después de un receso, promete que volverá a bailar.

Antes de terminar prepara la mayonesa casera, con un huevo, aceite de oliva y una pizca de sal.

Para saborizar agrega ajo y perejil y procesa a máxima velocidad.

Para finalizar emplata prolijamente y rocía todo con la mayonesa.

Embed

Albóndigas de pescado con verduras y mayonesa casera

Albóndigas

Ingredientes : 1 k de molida de pescado, pan rallado (cantidad necesaria para unificar), queso cremoso cortado en dados, dos huevos, provenzal, curry, sal.

Preparación: Mezclar los ingredientes y formar una masa y armar una albóndiga con un trozo de queso cremoso en el centro.

Cocinar en la plancheta o al horno.

Verduras

Ingredientes : berenjenas, zapallo, zanahorias cortados en tiras.

Preparación: calentar la plancheta y colocar un trozo de manteca, disponer las verduras y dorar. Retirarlas y darles un toque en el microondas.

Mayonesa

Un huevo, aceite de oliva (un pocillo de café) condimento a gusto, sal. Mixear hasta que tome consistencia.