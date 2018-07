Naftas por las nubes

"Es increíble cómo aumentan los combustibles a pesar de que el Gobierno nacional nos dice que no va a aumentar, nos roban en la cara. Yo soy remisero y no sé ya qué hacer para poder ganar un mango y eso que laburo casi 20 horas, no soy un haragán que trabaja ocho horas en dos turnos".