Modeladora: los beneficios de la estética

Morena Centro de Estética Integral es en Paraná el proyecto de Roxana Angelini que conjuga cuidado y calidad de vida para sus pacientes.

“Empecé cuidándome primero yo y luego decidí que tenía que seguir con otras personas”, así arrancó lo que hoy es una realidad.

Bailarina clásica, deportista -practica hockey- siempre se ocupó de su bienestar y esa fue la base para tener una vida ordenada y transmitir a otros la importancia de cuidarse. “Fue así que me di cuenta que no solo me gustaba cuidar mi estética, sino que también visualizé que podía hacerlo en los demás. Si bien hace 12 años que estoy en el rubro –trabajó en el Hotel Paraná y en calle Alem–, cuando decidí abrir mi salón coincidió que iba a nacer mi nieta Morena, así que decidí llamar al Centro de Estética Integral como ella”, recordó. En sus dos direcciones de calle Provincias Unidas 3114 y también en avenida Ramírez 1172, Morena Centro de Estética Integral permite disfrutar de un momento de distensión único y especial.

morena8.jpg

“Para mí desde el momento en que están en camilla no son clientes sino pacientes. No solamente trabajamos la parte estética, sino también la relajación mental que ya es salud, es un espacio para la mujer y el hombre de una hora u hora y media donde disfruta y recibe el servicio de estética completo”, aseguró.

morena7.jpg

Responsabilidad

En diálogo con UNO, Roxana detalló los tratamientos que ofrece y los beneficios que se alcanzan. “Acá trabajamos hombre y mujer, a partir de los 15 años en adelante, y nos dedicamos al cuidado de su salud. En el caso de los adolescentes, por ejemplo, muchos de ellos vienen con problemas de acné, con bulbos pilosos en pleno crecimiento porque la parte hormonal está a full, así que son tratados con responsabilidad”.

Cada persona es única y así se lo hacen sentir en el Centro de Estética Integral: “Hay muchos tratamientos, para una piel joven de 20 a 25 años, una piel madura de 30, 35 y 40 años. La otra etapa tanto de la mujer como del hombre se trabaja en circuitos tanto de aparatología como de principios activos adaptados para cada persona, cada tipo de piel, para cada contextura. Cuando hablamos de tratamiento no sólo hablamos de rostro sino de cuerpo. Y cuando se habla de cuerpo en la mayoría de los casos la mujer que viene a mi Centro de Estética viene interesada en reducir centímetros, para modelar, tonificar, mejorar la flaccidez, para ir logrando una modelación acorde a su altura, contextura y peso. Eso es lo que logramos en una mujer cuando hablamos de cuerpo.

Cuando se trata de hombres lo que más les interesa a los pacientes es la depilación definitiva, marcar la zona de abdominales y bajar la zona de “flotadores” como dicen ellos. Eso sería lo que es corporal en la mayoría de los casos”.

morena9.jpg

Roxana también hizo hincapié en la responsabilidad de que los tratamientos sean realizados por profesionales de la salud. “En el Centro de Estética tenemos al doctor Gustavo Colignon que se enfoca mucho en lo que depilación definitiva tanto para hombres como para mujeres, los tratamientos de bótox, relleno con ácido hialurónico (se utiliza para eliminar de manera eficaz arrugas y líneas de expresión, que proporciona a su vez elasticidad y da al rostro de un volumen natural), tratamiento de ultracavitación médica (reductor de adiposidad localizada difícil de erradicar con dietas y ejercicios) que debe sí o sí realizarla un médico. Se trabaja lo que es la mesoterapia facial y el tratamiento de peptona que ahora se escucha mucho (las peptonas son proteínas naturales que llegan al ADN, actuando como un nutriente celular y orgánico. En la estética está siendo usada con más frecuencia porque ayuda a generar tejido y aumentar la apariencia en el músculo de la zona donde se aplica el producto, por ejemplo los glúteos). Además tenemos nutricionista, entre otros profesionales que acompañan a quienes desean mejorar su cuerpo”.

morena6.jpg

Operación Bikini

En Centro de Estética Integral Morena ofrecen llegar al verano de la mejor forma. A través de la vacumterapia que reduce, modela y disminuye centímetros.

La vacumterapia es un tratamiento de medicina estética de origen francés que se aplica para la eliminación de la celulitis y la grasa localizada, entre otros efectos positivos para la salud y el organismo.

Una de las características más importantes de esta terapia es que no resulta invasiva, por lo que sus efectos secundarios se reducen de manera significativa.

Para hacer una sesión de vacumterapia se emplea una copa de cristal transparente esterilizada, que se coloca en el área del cuerpo a tratar. Cumple con la función de succionar suavemente, a la vez que realiza un agradable masaje en la piel desde dentro hacia afuera. De esta manera, el líquido retenido en las células se puede drenar fácilmente. En definitiva, esta técnica está diseñada para moldear el cuerpo sin dolor, de manera rápida y eficaz. Las sesiones duran entre 30 y 40 minutos y es ideal realizarlas dos veces por semana.