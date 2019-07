Mirá el anuncio viral de maquinas de afeitar que normaliza el vello púbico

La marca Billie Razors defiende la libertad de decisión de las mujeres a la hora de depilarse, normalizando el vello femenino en la ingle y las axilas. Y lo hace a través de una nueva campaña que incluye el vídeo ‘Red, White, and You Do You’, en la que aparecen mujeres de diferentes tallas y etnias en trajes de baño, luciendo el pelo de su cuerpo sin complejos, mientras van a la pileta o toman el sol en la playa.

Embed

Para la grabación del vídeo, Billie Razors buscó en Instagram mujeres que ya manifestaran su actitud de lucir el vello de su cuerpo. Y encontró a Lindsay Zae y Yaminah Mayo, dos de las chicas que aparecen en las imágenes.

Fuente: El País.