Melanie Hundt: Destacada en la pasarela, va por los números

Melanie Hundt tiene 24 años y una extensa trayectoria de modelo que UNO acompañó a lo largo de estos años. La paranaense fue noticia primero por sus logros coreográficos con el Gimnasio Vértigo, integrando equipos consagrados en distintos torneos; después en las pasarelas nacionales y hoy conjugando campañas publicitarias con balances contables y sistema impositivo.

El 5 de marzo de este año se recibió de contadora pública en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) donde estudió, se vino a Paraná a pasar unos días para retomar luego sus actividades, pero la pandemia de Coronavirus y la posterior cuarentena la obligaron a cambiar sus planes. Hoy disfruta del tiempo familiar, trabaja con papá y espera “la nueva normalidad” para encarar nuevos proyectos. En diálogo con UNO repasó su actualidad.

—¿Cómo estás viviendo este año atípico que por un lado te dio la satisfacción de recibirte y después se declaró la pandemia?

—Ahora muy bien. Al principio raro, por un lado súper contenta de haberme recibido y por otro con un poco de incertidumbre y ansiedad. Me recibí el 5 de marzo y la semana siguiente vine a pasar unos días a Paraná y no pude volver más a Buenos Aires. El 14 de marzo se declaró la pandemia y el 20 la cuarentena obligatoria. Pensé que después de esas dos semanas iba a poder volver pero se extendió todo mucho más de lo pensado. Si bien es un contexto horrible con todo lo que está pasando en el mundo, me enfoqué en mantenerme positiva, vivir el día a día y no pensar tanto en el futuro. Aproveché a disfrutar de mi familia, que al vivir en Buenos Aires hace varios años no pasaba tanto tiempo en Paraná, y a mantener la cabeza ocupada con el trabajo. A agradecer que llegué a recibirme antes de la pandemia, que tengo un techo, comida y a toda mi familia y amigos sanos y conmigo.

mela3.jpg

—¿Siempre quisiste ser contadora?

—Cuando terminé el colegio me fui a vivir a Buenos Aires porque así había acordado con la agencia en la que estaba en ese momento. También quería estudiar una carrera universitaria y como mi papá es contador y me gustan los números me incliné por esa. Pero fue durante la carrera cuando me fui identificando mucho más con la profesión. Por suerte me gusto y estoy super contenta con la carrera que elegí. Actualmente estoy trabajando en el estudio contable con mi papá.

—Si tuvieras que contagiar el estudio de la carrera, ¿cómo la promocionarías?

—La elección de una carrera es súper personal y varía mucho según los intereses de cada persona. A mi personalmente me gusta e interesa todo lo empresarial, contable e impositivo así que me siento muy identificada con la carrera. Requiere estar constantemente informado y al tanto de las modificaciones pero es una linda carrera.

—¿Seguís paralelamente haciendo trabajos como modelo?

—Actualmente no estoy en ninguna agencia. Al principio me tomé más tranquila la carrera universitaria y me enfoqué mucho más en el modelaje, ya que requería mucho tiempo entre castings, fittings (planificación), campañas, desfiles. Lo que llevaba a que muchas veces no tenga tiempo de ir a cursar, ni de estudiar y lo hacía solo en los momentos que tenía libre. En mis inicios, cuando iba al colegio secundario, la agencia me organizaba las campañas en varios días seguidos así que viajaba a Buenos Aires, me quedaba unos días allá, realizaba las campañas y después me volvía a Paraná. Cuando me mudé a Buenos Aires fue más fácil porque podía hacer todos los castings y campañas sin tener que viajar desde Paraná.

—¿Cómo combinaste ambas profesiones?

—Los primeros años me enfoqué mucho más en el modelaje y con el tiempo, la dedicación a cada actividad se fue invirtiendo y me enfoqué más en la facultad y en recibirme. Soy muy obsesiva con todo lo que hago y me era difícil combinar ambas profesiones, necesitaba dedicarle y poner toda mi energía en algo así que el enfoque fue variando. A medida que avanzaba en la carrera las materias eran más difíciles y con el tiempo que le dedicaba no me alcanzaba. Ahora que ya estoy recibida estoy volviendo a retomar esa parte que dejé un poco de lado por el estudio.

mela2.jpg

—¿Qué significa la familia en tu vida? ¿Mamá y papá siempre te apoyaron?

—Mi familia es todo para mí, somos muy unidos y súper compañeros. Mis papás siempre me apoyaron y acompañaron en todas las decisiones que tomé. También me inculcaron la importancia de agradecer, valorar y trabajar por lo que uno quiere lograr. La verdad que son un gran ejemplo e inspiración para mí.

—Hiciste podios con el Gimnasio Vértigo, pasarela con grandes figuras como Nicole Neumann y un título universitario en la UBA. ¿Cuáles son hoy tus sueños, tus metas?

—Sí, la verdad estoy muy contenta. Bailar y ganar torneos nacionales con el Gimnasio Vértigo, que es algo que amo y sigo haciendo como hobby, desfilar con grandes modelos las cuales eran mis referentes, y recientemente recibirme de contadora en la UBA ha sido muy gratificante. Todavía tengo muchos más objetivos por delante que alcanzar. A corto plazo mis metas son crecer profesionalmente, retomar el modelaje, continuar con el estudio de idiomas y me gustaría hacer un Master en el exterior. A largo plazo, me imagino formando una familia. Desde que tengo memoria sueño con ser mamá y formar una familia.

mela5.jpg

Melanie por Melanie

Melanie Hundt –como toda joven de 24 años– es usuaria de redes sociales y su utilización es básica para conectarse con afectos y también desarrollar actividades profesionales.

“Me llevo súper bien con las redes sociales, las uso y consumo mucho. Me parece que son una herramienta muy importante de trabajo, y sobre todo en este contexto, para cualquier tipo de profesión o empresa. Pero también considero que hay que saber utilizarlas. Muchas veces veo que no se muestran vidas o cuerpos reales y me parece que es importante que, sobre todo las chicas adolescentes, entiendan que no todo lo que se muestra es así, no hay que caer en comparaciones ni crear ideales inalcanzables. Que está bueno mostrarse naturales y auténticas, y que hay que aceptarnos y querernos como somos, buscando nuestra mejor versión, sin compararse con nadie.

Junto a papá Oscar, mamá Mariela y su hermano Ayrton, Melanie pasa temporalmente sus días en Paraná, mientras aguarda establecerse nuevamente en Buenos Aires.

“Durante la pandemia mis días se volvieron bastante monótonos, me levanto a las 7 (soy fan de levantarme temprano, no me cuesta para nada), voy a trabajar y a la tarde al gimnasio”, señala y agrega: “Me gusta entrenar pero también sentarme al solcito a leer un libro”.