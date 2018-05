Más quejas por basura en Paraná

"Muy contento de ver a Damián Steinert en Sportivo Urquiza, pero eso habla a las claras lo mal que está el fútbol de Paraná, que tiene que recurrir a hombres que ya están para el fútbol libre y no para un torneo de liga". Mario.

"Ya se acerca la Reforma Laboral. Mientras todos estemos boludeando con el Mundial nos van a restar derechos laborales y como siempre no nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo votamos a esta manga de ladrones?". Franco.

"Lo que pasa en el barrio Alloatti me da la razón. Dijeron que no pasaba nada, que era mentira. ¿Y ahora? ¿Qué me dicen? Acá guardan droga (kioscos). Venden de madrugada en casas de familias. ¿Quién ampara esto? ¿Quién recibe dinero para que haya tanta impunidad?".





"El móvil 465 de la Asociación Taxistas de Paraná, siendo las 19 horas de hoy (por ayer) venía por el carril exclusivo y dobló cuando el semáforo estaba en rojo. Repitió la maniobra minutos después en Alem y Monte Caseros".





"Espero que Bordet no cometa la provocación de invitar a Machirulo a la inauguración del Centro de Rehabilitación detrás de la Escuela Hogar Eva Perón. No queremos esa clase de gente acá en el barrio".Augusto.





"ARA San Juan ¿cómo es posible que todavía no lo han podido encontrar enredado en las redes de pesca de hasta 5.000 metros, tan poderosas como para atrapar manadas enteras de ballenas y o frenar hasta detener e inutilizar hélices y sus motores eléctricos, incluso arrastrarlo a otras zonas más profundas y prohibidas?".





"Qué razón tiene Cristina, ella no es loca. Es chorra, ladrona, corrupta, sinvergüenza, delincuente, ya que si hubiese estado loca no hubiera afanado tanto. Che, más respeto a la fomentadora de pobres. Ayudó a los pobres a hacerlos más pobres. Y ojo, estos inútiles de ahora no son santos. Pero bueno, opino porque esté quien esté yo me levanto a laburar todos los días, nadie me dio nada, lo poco o mucho lo hago laburando. Un abrazo argentinos". Pablo.





"Comentario sesgado el de Valeria Girard: varios de los cierres que cita se produjeron por reaperturas en otras ubicaciones y otros casos por intereses familiares reconocidos públicamente". Cirilo.





"Hola UNO, quisiera que el intendente y los concejales que votaron el aumento del colectivo salgan una mañana entre las 7 y las 8 y vean cómo viaja la gente, amontonada. Y que muchos coles pasan de largo, no levantan. Ellos no esperan ni suben, ya que viajan cómodos en auto". Kela.





"Es una vergüenza, subieron el cole para jubilados el 70%. Son unos ladrones. Dejen de robar. Gracias UNO".





"El cartel de Paraná ha dispuesto reventar a los paranaenses". Mari.





"Hola UNO, estuve esperando hasta hoy (por ayer) que publicaran alguna nota sobre la 'Gran Peña Criolla Gastronómica' realizada este fin de semana pasado en el Puerto Nuevo.

Fue una hermosa fiesta con entrada libre y gratuita organizada con mucho esfuerzo por emprendedores gastronómicos paranaenses. Muchas gracias por permitir expresarnos". Lorena.





"Creo que Patronato con seis refuerzos parejos puede andar. ¿Para qué quiere figuras que juegan dos partidos y se lesionan? Cuatro jugadores que rindan seis puntos todos los partidos. No me sirve ese de ocho puntos y al otro domingo cuatro puntos". Bocha.





"Hola UNO por el aumento del colectivo, creo que no es conveniente".





"Para Paco, el gerente de la Cooperativa de luz de Cerrito, copiá lo que esta haciendo Macri. En los vehículos pueden andar de a dos o tres, no una persona por cada uno. Y basta de pasear, ir a su casa cada 5 minutos. Tendrían un mejor servicio y más barato".





"Otra payasada más del municipio hacer una reunión por el aumento del boleto cuando ya estaba todo cocinado y burlarse de la gente. Sigan así nuestros gobernantes, defendiendo al empresario que nunca hizo un cambio por mejorar el servicio".





"El aumento del colectivo es terrible, Varisco mostró otra vez que solo le interesa llevarse bien con los empresarios. Por suerte ya le queda poco a este hombre que ha hecho desastre en la ciudad". Roberto.