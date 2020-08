Marianela Godoy: Terapia Ocupacional y la autonomía del otro

Marianela Godoy: La terapia ocupacional y la autonomía del otro.

Un correo electrónico a UNO fue el puntapié para la realización de la entrevista. La familia de Marianela Godoy es lectora del matutino y a ella le gustan las notas de la Revista Tuya. Escribió contando su historia y consultando si se podría difundir su carrera. Así se generó el ida y vuelta para conocer a esta profesional de 35 años, oriunda de Paraná, que tiene como misión brindar herramientas para incrementar la independencia en el desempeño de las personas y mejorar su calidad de vida.

Según un estudio de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) con sede regional en Rosario, el año pasado Argentina contaba con un terapista ocupacional cada 300 personas con algún tipo de discapacidad. Teniendo en cuenta para ese trabajo datos tomados del censo de 2010, donde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) plasmó que aproximadamente 10 de cada 100 personas poseen algún tipo de disfunción y necesitarían de los beneficios de la Terapia Ocupacional. El país ofrece la Licenciatura en Terapia Ocupacional (TO) en 19 universidades y se dicta en 24 ciudades del territorio argentino.

—¿Por qué decidiste estudiar T.O.?

—Cuando terminé el secundario, viajé a Villaguay a estudiar Kinesiología (profesión que adoro). Estuve unos años allá, luego se tornó complicado económicamente y en la carrera no me estaba yendo tan bien como hubiera querido, así que me volví. Y empecé a estudiar Terapia Ocupacional y me enamoré de la carrera.

—¿Dónde estudiaste?

—Cuando dejé Kinesiología, empecé a buscar otras opciones, sin irme de la rama de la salud. Ya había escuchado algo de terapia ocupacional y me había interesado. Busqué el plan de estudio y así sin conocer mucho empecé y me fui enganchando año tras año. Estudié en la Escuela Superior de Sanidad, que depende de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), se cursa en El Pozo, en Santa Fe.

—¿Cuándo te recibiste?

—Me recibí el 26 de julio del año pasado y el pasado 8 de julio me matriculé. La matriculación, es sabido, es un proceso que lleva su tiempo, además tiene intervención el Ministerio de Salud. Cuando comenzó la pandemia la UNL cerró y no pudimos avanzar más con el trámite. Ahí empezaron las comunicaciones con el Colegio de Terapistas de Entre Ríos (CoToER) que con su colaboración se pudo acelerar este proceso, el comité directivo gestionó ante la facultad para hacer posible que llegue el título y así obtener la matrícula. Nunca imaginé que iba ser por Zoom, fue muy emotivo y cálido a la distancia. Esto me abrió un montón de oportunidades laborales, así que feliz de poder concretarlo y ansiosa de comenzar a transitar este camino. Mi número de Matrícula es 17.142.

Marianela godoy 2

—¿Qué implicancias tienen la carrera?

—Terapia Ocupacional (T.O.) es una profesión socio-sanitaria, que a través de la valoración de las capacidades y problemas físicos, psíquicos, sensoriales y sociales de la persona, pretende, con un adecuado tratamiento, capacitarlo para alcanzar el mayor grado de independencia posible en su vida diaria, contribuyendo a la recuperación de su enfermedad, facilitando la adaptación a su discapacidad. Interviene en los ámbitos sanitario, educativo, laboral, judicial (cárceles) y social-comunitario. Los servicios se brindan a personas de cualquier grupo etarios que al presentar situaciones de estrés, enfermedad, discapacidad, disfunciones ven afectado su desempeño ocupacional, su calidad de vida, y por consiguiente su salud integral.

—¿Trabajás de T.O. o estás viendo donde insertarte?

—Actualmente estoy trabajando en el área de adultos mayores, geriatría y discapacidad. Una de las residencias de mujeres mayores y un hogar para personas con discapacidad hacen posible mi trabajo a través de video llamada, una persona me espera desde el otro lado de la computadora y juntas vamos trabajando. Pienso la actividad, la adapto a las capacidades, recursos y demandas de los residentes, se plantea la actividad y la voy guiando por video llamada.

—Es muy amplia la proyección de una terapista ocupacional. ¿Cuál es el ámbito que más te atrae?

—Después de estudiar kinesiología pensé que me iba a orientar al área de rehabilitación física, si bien me gusta, en este momento estoy alejada de esto. En la actualidad trabajo con adultos mayores, si bien es un área que me gusta y me interesa, también llama mucho mi atención educación. Lo que esté más vinculado con la cognición, la neuroeducación, aprendizaje.

—¿En qué cambió tu proyecto a futuro la pandemia de Coronavirus?

—Cambió muchísimo en varios aspectos. Me inscribí en un posgrado que se dictaba en Rosario sobre “Autismo y educación”, que es un área que me interesa y quería aprender más. A raíz de la pandemia las clases son vía zoom, lo que hace más difícil el intercambio y se pierde esa instancia de conocer gente y relacionarse. En lo laboral me encontraba realizando trabajos de tipo cognitivos y recreativos en el área de geriatría. Desde marzo se suspendió este tipo de intervención en geriátricos. Se comprenden las medidas de bioseguridad tomadas para proteger y prevenir, pero da pena pensar en el aislamiento que viven los adultos mayores, donde necesitan más contención y acompañamiento, y hoy no es posible.

Marianela godoy 3

MarianelaxMarianela

Marianela Godoy tiene 35 años, su familia la integran sus padres y tres hermanos.

“Toda mi vida viví en barrio Paracao de Paraná y cuando decidí alquilar busqué en esa zona también”

Se describe fanática de correr, muy familiera y de costumbres clásicas. “En casa de mis padres se sigue comprando el UNO los domingos, es una tradición que se heredó de mis abuelos que siempre tenían el diario en su casa”, aseguró.

La fecha elegida para que reconocer la labor del terapeuta ocupacional es el 10 de septiembre, porque fue en esa fecha de 1985, cuando se realizó por primera vez un congreso con estos profesionales en Argentina, específicamente en la provincia de La Rioja.