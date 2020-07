María y Rubén

Una infancia llena de abusos intrafamiliares y maltratos había signado la vida de María. Durante la adolescencia escapó de su casa para emprender una nueva vida junto a un hombre mayor de edad, del que se había enamorado perdidamente y en el que veía a un caballero de brillante armadura, dispuesto a rescatarla de una pesadilla interminable.

“Agarré mi mochila como para ir al colegio y no volví más. A mi papá no lo conocí nunca y el marido de mi madre abusaba de mí desde que yo tenía 10 años. Yo no me animaba a decirle, no sabía cómo explicarle lo que pasaba y hoy me doy cuenta de que ella estaba en conocimiento de lo que estaba pasando, pero no hizo nada. Y su actitud hacia mí cambió completamente, ya no me abrazaba, cuando se dirigía hacia mí era gritándome…”

En la escuela la situación tampoco era la ideal, María era retraída, no tenía amigas y todos los días ligaba los retos y la humillación de parte de alguna monja por sus bajas calificaciones. Pero una mañana, de camino al colegio, se cruzó con un joven agente de policía que le dedicó un piropo al pasar. María lo miró un poco asustada y siguió su camino. Al día siguiente, el mismo policía le volvió a dedicar unas palabras.

“No era irrespetuoso, pero a mí me daba cosa. Después me empezó a dar gracia. Pasó como una semana que no lo vi y me llamó la atención. Unos días después, estaba en la misma esquina y cuando me vio se acercó con una bolsita de caramelos y me dijo alguna cursilería. Adentro de la bolsa había una carta en la que se presentaba. En ese momento él tenía 20 años y yo 14, lo veía como un hombre hecho y derecho”, recuerda ella.

María leía y releía la carta; con cada repaso el pecho se le hinchaba de ilusión. Esa tarde se encerró en su habitación, fingiendo que hacía la tarea, y –con esmero– redactó una carta para responderle al agente. Allí le contaba su nombre, sus sueños, a qué colegio iba. Al día siguiente, con la cara enrojecida de vergüenza, le dio la carta al policía. “Prácticamente se la tiré, sin mirarlo. Un par de días después, me fue esperar a la salida del colegio. Casi no lo reconocí sin la gorra, porque estaba de civil. Me acompañó hasta cerca de mi casa, no quise que mi madre ni su marido lo fueran a ver”.

Así empezó el noviazgo. Algunas tardes, ella fingía que iba a lo de alguna amiga a estudiar y se encontraba en alguna plaza con su novio. Cuando entró en plena confianza, María le contó la situación que vivía en su casa y él empezó a fraguar un plan para escaparse juntos. “Él tenía familiares en Paraná, un tío que tenía un taller y que lo había invitado a trabajar con él. Además quería dejar la Policía, no era algo que le gustara hacer. Y a mí no me costó mucho que digamos tomar la decisión, yo ya no soportaba estar en esa casa”, cuenta María.

Después de afinar los detalles, pusieron una fecha para irse. Sería un martes, el día más corriente y rutinario de la semana, para levantar las mínimas sospechas. La noche antes María estaba nerviosa, en su mochila puso dos mudas de ropa y en una bolsa metió unos zapatos. Además, escribió una nota de despedida para su madre, pidiéndole que no la busque. Por mañana, tendió su cama, dejó la nota debajo de la almohada y se fue.

La huida

Por un tiempo se quedaron en lo del tío de Rubén –como María prefiere nombrar a su entonces novio– hasta que consiguieron alquilar un lugar para quedarse. En el interín su madre fue a verla en una ocasión, y al comprobar que su hija estaba bien decidió no insistir en que regresara.

Al cabo de un año, María quedó embarazada. Y ahí las cosas comenzaron a cambiar para mal: Rubén comenzó a cambiar su actitud hacia ella, al principio se quejaba de que no cocinaba bien; luego empezó a señalarle que no se arreglaba y que era “una vaquillona”. Sólo se veían por las noches y ella sabía que al caer el sol recibiría un rosario de insultos y humillaciones de parte de ese hombre en el que ya no reconocía al muchacho del que se había enamorado. Nació su hijo y el comportamiento violento de Rubén fue in crescendo, hasta que los cachetazos y empujones se volvieron moneda corriente.

María no tenía a quién recurrir, así que soportó la situación durante cinco años, que se hicieron eternos. Un día, la esposa del tío de Rubén le comentó que una conocida suya necesitaba a alguien de confianza para que le ayudara con las tareas domésticas y que, si ella estaba de acuerdo, podría recomendarla.

“A la semana entré a trabajar en lo de esta señora que, realmente, fue el ángel que me envió Dios. Ella me veía tan chica que, un poco fue como que me adoptó. Tomábamos mates mientras limpiábamos y entre charla y charla, ella me preguntó si estaba todo bien en casa. Ahí le conté lo que estaba pasando con Rubén, y ella me supo aconsejar. Se ofreció a que me instale un tiempo en su casa con el nene. Me costó mucho juntar coraje, pero me terminé de decidir una noche que me pegó tanto que mi hijo se metió en el medio para que no me golpeara, y a él también lo castigó. Agarré al nene y nos fuimos, con lo puesto”.

Otro escape, otro comienzo

Con la ayuda de su “ángel de la guarda”, María retomó sus estudios secundarios y con el tiempo consiguió un mejor trabajo. Marta –como llamaremos a su primera empleadora– se convirtió en su mamá del corazón y las dos hijas de ella en sus hermanas.

“Rubén apareció un par de veces más, para ver cómo estaba el nene. Pero sobre mí no tuvo ningún poder, nunca más se atrevió a levantarme la mano. Y aunque me prometió que iba a cambiar, yo decidí que nunca más iba a volver, que no iba a permitir que nadie me vuelva a hacer lo que él me hizo”, recuerda María.

Ella volvió a rehacer su vida, se casó y tuvo dos hijos más. El mayor ya está en el último año de la facultad. “Si bien son varones, yo les hablo mucho a ellos. Es importante que sepan que pueden confiar en mí y contarme cualquier cosa que les pase, si alguien se mete con ellos o los quiere lastimar. Y también les hablo de lo importante que es respetar a las mujeres. No quisiera que ninguna otra tenga que pasar por lo que yo pasé”.

Esta historia fue enviada por su protagonista, la señora A.M.C. Vos también podés enviarnos tu historia a unodecorazones@uno.com.ar.