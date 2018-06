Malos vecinos

"La plaza Sáenz Peña está hermosa. Pero los vecinos que la usamos tenemos que ser un poco más limpios porque vamos dejando todo tirado como si nada. El lugar está bien cuidado pero hay que mantenerlo para que no se arruine". Sergio.

"Por fin se hizo justicia metiendo preso al concejal Pablo Hernández. Todos saben que es la mano política de Daniel Celis. El tiene que estar preso por todo lo malo que ha hechos. Los radicales tienen que pedir perdón". Horacio.

"¿Saben que el Iafas privatiza las salas de juego? ¿Será verdad?".





"Hola UNO. Pablo Hernández y Griselda Bordeira fueron los principales que metieron a Sergio Varisco en esta mafia. Aunque Sergio pregunto, ¿sabía en qué se metía? No creo que no supiera quién es Celis. El juez Leandro Ríos tendría que investigar a algunos directores que en poco tiempo compraron casas y autos cero. La corrupción se tiene que terminar".





"Hola UNO, se hizo justicia. La mujer policía que golpeaba a los pibes en diferente comisarías ahora llora. Cuántas madres lloraron por culpa de la policía Griselda Bordeira. Muy bien doctor Leandro Ríos. Dios lo bendiga. La Municipalidad, en paz". María.





"Los jueces y la Policía, ¿esperan que maten a un inocente para parar los tiroteos en los barrios San Roque y Ferroviario? Ellos saben quiénes son".Milo.





"Los que se pasan haciendo marchas son los que viven colgados de los políticos corruptos, vendepatrias que fundieron el país. Por eso están preocupados, tienen miedo de que los manden a trabajar. Hay que dejarlos que hagan marchas. Contramarchas. Los ciudadanos de bien, los que todos los días nos levantamos para ir a laburar les vamos a responder en las urnas. El caos nunca más. Gracias UNO". Noe.





"Señor Gustavo Maslein, ¿por qué no me hace el favor y le paga los más de dos años que le debe al gomero de calle Blas Parera que trabaja junto a su esposa y no es empleada de ustedes? Le tiene que dar vergüenza usar a esas personas que son tan buena gente. Un poco de respeto pedimos los vecinos".

"DPV: a los señores candidatos a Secretario General del Soever-Dirección Provincial de Vialidad, por favor traten de informarles a los compañeros que les hacen campañas que con amenazas no se consiguen votos. Se entiende que el gremio es pura y exclusivamente para defender al trabajador y no para ambiciones personales ni para sacar ni poner compañeros como dicen algunos que parece que no tienen idea de lo que es el gremio. Por favor no amenacen, eso no suma, solo resta, traten de hablar de propuestas, gracias y perdón".





"Buenas UNO. Así como pusieron presos a Bordeira y Hernández, ¿Cuándo pondrán preso a Urribarri, padre e hijo, y a toda su banda de ladrones y traficantes de droga? Gracias chicos, son muy gentiles". Luli.





"Con toda la plata que recibió la provincia cuando estaba la Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué hizo Urribarri? La esposa del exgobernador viajó 45 veces a Europa. ¿Qué tal? Tomá para vos y ahora se quejan del ajuste".

"Buenas UNO. Ver en la publicación del día 4/06 , la nota de quien nos tiene que representar como ejemplo imputado con los narcos, es muy triste. Da lástima ver tanta corrupción. ¿Qué nos espera? Gracias UNO".





"Sobre el tema Patronato que desciende. Ya va jugando tres temporadas, han descendido en total nueve equipos, no es fácil mantenerte en un campeonato con cuatro descensos. Veremos este que viene lo que pasa. Me parece que hay Patronato en Primera División para rato". Bocha.





"Impresentable Sergio Varisco. Por lo menos debería de tener la dignidad de dar un paso al costado mientras se le investiga. No entiendo por qué sigue gobernando teniendo tantas sospechas". Ariel.





"Los ciudadanos de Paraná no podemos mirar pasivamente lo que sucede. Es increíble que el narcotráfico haya llegado a nuestro municipio. Renuncia ya del intendente. Cárcel para Bordeira y Hernández". Guille.





"El servicio de colectivos entre Paraná y Santa Fe es una vergüenza. Ojalá que alguna vez sancionen a los empresarios por incumplir. No les importa nada. No cumplen con la frecuencia y te dejan en cualquier parada". Lito.