¿Mal parado?

"Señor intendente Sergio Varisco, por favor acuérdese del barrio San Roque. Ahora se viene San Cayetano y a la parroquia van acudir miles de personas y todo aquí es un caos. Hay mucho abandono. Vengan y limpien".





"Muy difícil que yo defienda a un político, pero el destacado del 19-7-18 que dice que Vidal vive en un cuartel por chorra, le informo que es por su lucha contra el narcotráfico. Si fuera por ladrona al Estado, Cristina tendría que vivir en un cuartel".





"¿Por qué los del IPRODI son tan inoperantes y con falta total de humanidad hacia la gente con discapacidad? Tenemos que ir cada seis meses a cambiar la tarjeta SUBE. Una falta total de sentimientos". Alberto.









"Los médicos que tenemos en Paraná se quedaron con los conocimientos que les dio la Facultad, o sea que no estudian más, aparte una Medicina cara. Mi señora fue al Hospital Clemente Álvarez de la Municipalidad de Rosario, tiene todo instrumental moderno, te atiende un médico y detrás de él hay cinco entre ayudantes y estudiantes avanzados. En Paraná me pidieron unos estudios en una clínica privada, y allá me dijeron que esos estudios no se hacen más, hay otros estudios más modernos más avanzados. Quedé embobado de la organización de ese hospital cuyo dueño es el Estado. Gracias UNO".Jorge.





"¿Adónde van las vacas de los tambos Argentinos? Casi a diario podemos ver transitar los camiones jaula transportando las vacas lecheras rumbo a los frigoríficos y lo más triste es que no es por renovación para mejorar la producción, sino por cierre de los tambos debido a falta de rentabilidad, consecuencia de una mala política económica, dicen los productores. Conclusión: menos alimento insustituible como es la leche, que no tendría que faltar en ningun hogar, menos donde hay niños. Sus consecuencias serán más desocupación y más hambre. Las mentiras constantes no traen ninguna solución".





"Hola UNO. A las personas que se quejan porque el municipio de Paraná no informa los aumentos de taxis está mal informada, porque todo aumento que haya tiene que ser autorizado por el municipio. No tan así los aumentos de los remises que aumentan lo que quieren y cuando quieran porque no tienen el mismo control que los taxis".





"¿Varisco, para qué un planetario? Levanten las ramas, levanten la basura y arreglen los pozos. Paraná es un desastre".





"Hola UNO. En economía está todo patas para arriba, no salimos más. No puede ser que un empleado público gané más que un comerciante medio o chico. Matrimonios de empleados público se llevan 60, 80, 100, 200, 300.000 pesos y mucho más, así no hay economía que aguante. Decenas de casas alquiladas, para albergar empleados públicos en instituciones con unos nombres largos que vaya a saber para que sirven. Familias enteras en el Estado, cuatro o cinco generaciones, todos bajo la teta del Estado. Habrá alguien con los testículos suficientes para terminar con esta anarquía en el Estado". Daniel





"Señores del Correo Central, tomar nota por favor en la Sucursal N° 2 San Agustín: ¿qué pasa que el empleado está adentro y la persiana baja y son las 9 de la mañana? O muchas veces, en especial los días de vencimiento, vaya casualidad, está sin sistema. Gracias UNO".





"Señores empresarios del Transporte Urbano de Pasajeros, ¿ustedes ven lo que pasa con el nuevo recorrido que ustedes diagramaron, o acaso no se dan cuenta de la delincuencia que hay? ¿Qué va a pasar con los chicos que tienen que caminar tres o cuatro cuadras para tomar el cole para ir a la escuela e incluso esperar de 10 a 20 minutos en cualquier esquina? Ustedes están esperando que maten a algún chofer o que asalten y lastimen a algún chico. Espero que piensen un poquito y que tomen conciencia de que en algunos recorrido no funciona como la línea 8 que pasaba por Artigas me parece que debería replantearse este error, ya que hay muchos chicos discapacitados que utilizaban esa línea y que se les hace difícil hacer la combinación".





"Hola UNO, quería agregar algo a una queja de un papá por los costos de las entradas en los torneos de fútbol infantil. Hablo con conocimiento de causa porque me tocó acompañar como papá y después fui dirigente de un club de Paraná y lamentablemente desde que ingresaron todos estos señores llamados 'Profes', el fútbol infantil se convirtió en un gran negocio para ellos. Es una mentira que tienen costos elevados para organizar los torneos. Si la prioridad fueran los chicos, que jueguen al fútbol y se diviertan, los torneos se harían de otra manera y se pueden hacer.

Un chico que recién empieza no lleva menos de seis integrantes de su familia, en ningún momento buscan un beneficio para los padres que en más de un caso hacen un gran esfuerzo".