Los yuyos invaden espacios verdes en Paraná

"Es verdad, Gustavo Bordet, lo que usted dice sobre el bien común, que es velar por los jubilados. Para eso usted hubiese tenido que decirle a sus sicarios en el Congreso que no les bajen el sueldo a los jubilados. Basta de traición". Bologna.

"Hay que ponerle un freno al aumento del colectivo y al atropello de las instituciones que está realizando Varisco. No puede ser que porque no se logre el precio que él ya acordó con los empresarios no permita el debate".

"Sigo leyendo el tema sobre el juicio a autoridades de Vialidad Provincial por la creación de la Escuela de Vialidad, y me llama la atención la actuación de los Fiscales. La escuela está. La escuela existe. No hubo desvíos ilícitos de dinero. ¿Entonces? ¿Por qué no investigan qué pasó con el dinero para la construcción del Estadio Único que realizaría el exgobernador? Porque ahí sí que no existe nada construido y se gastaron 5 millones de pesos. Por lo menos yo no lo he podido ubicar. Creo que todos los empleados de la DPV tendrían que salir a respaldar lo que hicieron estos funcionarios. Solucionaron un problema en educación. Gracias UNO". Benito





"Uno de sus artículos habla sobre 'La maldición de los arqueros de la Selección'. Pues, bien: le han errado como a las peras. En 1978, gracias a la lesión de Hugo Gatti, terminó atajando el gran Pato Fillol, logrando nuestro equipo el magno trofeo. Y ahora, Romerito se ha quedado con una rodilla menos, dándole la chance a Súper Armani, para que junto a Messi y nueve más, nos vengamos con la copa desde la lejana Rusia. Entonces ¿de qué 'maldición' me hablan? La diosa fortuna está nuevamente de nuestro lado, y el próximo 15 de julio a festejar hasta que Sturzenegger baje las tasas de 40 al 1%. ¡Saludos!". Juan Carlos.





"Feliz día de la Patria. Parece que acá en Colonia Avellaneda las instituciones se olvidaron de poner la bandera o no son argentinos. Gracias UNO".





"Por fin cortaron los matorrales del cantero de calle Ramírez, ya que era un peligro".





"25 de Mayo, una de las mayores fechas Patria junto al 9 de Julio. Creo que la mejor evocación es cantando nuestro Himno. Lamentablemente nuestra patria está cada vez más extranjerizada, hemos podido ver que al lado de nuestra bandera flamea también la de otro país como si fuera parte del territorio Argentino. Esta situación me angustia mucho, como le pasará a miles de personas, más si recordamos a aquellos patriotas de 1810 y 1816, les aseguro que cuando hay que cantar el Himno, me dan ganas de llorar". O.D.





"Nuevamente, y por segundo año consecutivo, el área de la Municipalidad de Paraná encargada de informar acerca de lo acontecido en el Teatro 3 de Febrero, con motivo del 25 de Mayo, no menciona al Grupo Vocal del Río, de Paraná y de importante trayectoria. Este año, también participó el grupo de danzas 'Hermanados por Malvinas', cuyos integrantes, muchos de ellos, son muy prestigiosos. Gracias UNO".





"Por favor, si Ribas se quiere ir de Patronato que se vaya, no van a hipotecar el club por un jugador. ¿No era que un empresario ponía la plata? Los periodistas escriben cualquier cosa. Escuchan rumores y con eso les basta. Les puse la otra vez en la tribuna también se escuchan y no por eso son ciertas. Ahora hablan del 50% del pase, nunca lo dijeron". Bocha.





"A la persona que convoca para el 30 le digo que por empezar y como costumbre Carrió no va a ir al Congreso porque es ñoqui, no es decente. Me gustaría que todos los que votaron a Macri participen porque les tomaron el pelo y sepan que si sale la ley no solo los K tienen que devolver ni el Presidente se salva. Suerte".





"Voy a Viale en el colectivo y veo una cadete de la Policía con lentes, mi hijo se anotó dos veces y le dijeron que no porque usa lentes de contacto. Yo he visto policías que no tienen la altura obligatoria o recién ingresados que usan lentes. ¿Cómo es el tema? No quiero pensar que hay acomodo o son los hijos de oficiales y comisarios".





"Sergio Varisco se salió con la suya nomás con el boleto de colectivo. Está a punto de cometer otro error garrafal por falta de asesoramiento de personas que conozcan de qué se trata viajar en colectivo. Varisco siempre fue un autoritario. Eso del diálogo lo copió de Cambiemos que son unos chantas". Osmar.





"La crisis económica no para. Los comercios ahora se cambian de lugar, pero dentro de unos años van a cerrar nomás".