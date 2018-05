Los vecinos de Paraná se quejan por la basura acumulada

"Mirtha Legrand puso en duda la sexualidad del general Manuel Belgrano, siempre con comentarios discriminatorios. Es una lástima que una mujer tan retrógrada que atrasa en la televisión siga estando al aire diciendo barbaridades". Lili.

"Quiero felicitar a la gente de la filial de River por la organización del campeonato de fútbol infantil. Estuvo todo muy lindo. Además el tiempo acompañó y los padres se comportaron como es debido". Ariel.

"Señor intendente Sergio Varisco, lo vi muy solo en el desfile del 25 de Mayo. La tropa lo está abandonando. Solo te quedó Roberto Sabbioni. ¿Por algo será, no? Gracias UNO". Carlos.





"Para los municipales que fueron apoyar a Sergio Varisco, la mayoría ñoquis y un grupo de soldaditos. La mayoría sabe que se les termina el negocio. Vayan a laburar manga de vagos, porque a ustedes no le paga Varisco, es el ciudadano con los impuestos que les paga por no hacer nada. Hay que meterlos a todos presos". Ramoncito.





"Tengo la solución para las Lebacs, auténtico cáncer de Argentina, como así también cualquier otro tipo de imposición: congelarlas por un año, mínimo, permitiendo a sus tenedores únicamente la renovación por plazos no inferiores a 30 días, con una tasa del 5% anual, mientras que los poseedores podrán retirar los intereses a cada uno de esos períodos. Si hablamos de Patria piquetera, planera y subsidiada, también podemos hablar de la patria timbera. Pues, bien: es hora de que toda esa gente haga una contribución a 'La Patria', la verdadera". Juan Carlos.





"Qué vergüenza me da decir que soy radical. Perdón argentinos, mi voto ayudó para que esta caterva de corruptos rija los destinos de mi Nación y mi ciudad. Perdón a todos". Amelia.





"Senadores de PJ, mejor que esta vez no le hagan el juego al gato corrupto y voten la rebaja de tarifas, ya que los narcos aumentaron la tarifa de colectivos. Y no se puede más". Florencia.





"Ver a Santiago Gaitán como concejal me da cosa. Una persona que nunca trabajó, que no está formada y siempre vivió del Estado. Encima de todo amigo de Pablo Hernández según le contó al Ruso Enz en la radio en una nota. Estaría bueno abrirle una investigación". Emanuel.





"Se les acabó el curro de la falopa. Tal vez ahora de socios con las empresa de colectivos robarán a los usuarios de colectivo". Bologna.





"Muy bien el aumento del colectivo. Varisco, ¿qué problema tiene la gente? Los gorilas aumentan y aumentan. El año que viene hay elecciones. Ojalá que te voten de nuevo por impresentable". José.





"Está muy bien que hayan aumentado el boleto de colectivo, el que no pueda que no viaje y camine. Basta de regalar todo. Paguen si quieren viajar en colectivo. Además las unidades están limpias y son seguras". Roberto.





"La concejal María Marta Zuiani, que jamás viajó en colectivo ni por equivocación, y el niño Emanuel Gainza, de dudosa reputación, se sacaron una selfie tras la sesión donde acaban de meterle la mano en el bolsillo a los laburantes". Ángel.





"Nunca me imaginé ver tanta miseria. Ciudadanos comunes cinchando a grito pelado en el Concejo Deliberante de Paraná a favor de la aprobación del aumento de tarifas para el boleto urbano, sabiendo que la inflación existente no nos deja vivir". Lucho (jubilado).





"Que les hagan una limpieza a los colectivos, que la lluvia no entra, porque cuando llueve es la única agua que conocen los colectivo de Paraná". Aurora.





"¿Así que ahora dos boletos me van a salir 27 pesos? Somos 5, o sea que vamos a pagar 67.50 pesos solo de ida. ¿Cuándo van a pensar en la gente y no en los empresarios que tienen forrados los bolsillos en guita? Mal paridos eso es lo que son, ustedes también son culpables de esto. Permitir un abuso en el aumento que ni siquiera se lo merece porque es un servicio pésimo y no de ahora, si no hace mucho tiempo". Nancy.





"Aumenta todo menos los sueldos. Sueño el día en que se vaya Macri y su gobierno neoliberal de Cambiemos de una vez por todas. Quiero que linchen a todos los trolls macristas y que la gente deje de comprar y mirar los medios de Cambiemos. ¿Llegará ese día? Ojalá que sí".





"Miré un rato a Luis Majul y sigue con la pavada. Qué operador político que es ese hombre impresentable". Juan.