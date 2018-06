Los vecinos muestran los pozos de los barrios de Paraná

"La crisis que estamos viviendo culpa de Mauricio Macri y compañía recién empieza. No saben la que se viene. Esto será peor que 2001. Los medios porteños hacen todo para tapar la corrupción que hay hoy en día en el país". Ale.

"¿Por qué no terminan calle Alvarado? Tanto tiempo necesitan para ejecutar una obra pública. En otras provincias van más rápido acá el Acceso Norte está incluso, el Sur también, al puente no lo van hacer. Todo mal". Gus.

"Hola UNO. Fui al Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná a ver la sesión que Cristina Sosa levantó por violencia de género. En realidad ella provocó toda la violencia. Yo a estos concejales ni chupada los voto, son impresentable, por culpa de estos concejales pierde el peronismo. No se presenten más por favor o vuelve a ganar Varisco. Si esto sigue así me voy a desafiliar del PJ". María Ballestero.





"Otra de forajidos PRO/UCR: se quemaron los papeles de la mansión del sicario Nicolás Dujovne que paga impuestos como baldío". Javier.





"Felicitaciones por el artículo sobre la inauguración del Hipódromo en Oro Verde. Ojalá continúen las obras y los eventos. Muy buena la seguridad de la carpa de comida. Éxitos".





"¿Marcha Anti Legalización del Aborto o Pro iglesia católica? La rareza fue: el 80% eran varones. Ninguno de esos marchó para pedir justicia por las víctimas de Ilarraz". Paulin.





"Respecto de la foto del día 11/06 donde se nota la desidia de lo trabajadores de OSM cuando reparan cañerías de agua, se nota que nadie manda a nadie en esa repartición".Hugo.





"Pidieron toda la semana que vaya a hablar al Concejo y dé la cara, y ahora que fue Sergio Varisco salieron corriendo como lauchas por tirante. ¿Esperaban la renuncia? Ahora se asustan por el discurso que dio el viernes en el Partido sin darles el brazo a torcer. Salieron rajando como lauchas". Ramiro.





"Otra vez en ADN por C5N desnudaron al intendente de la ciudad de Paraná. ¿La Justicia qué hace? Acá solo caen los perejiles, ¿o hay orden nacional? Si ya están requemados los corruptos. La ciudadanía, salvo los ñoquis que fueron el viernes, sabe la verdad". Marina.





"Buenas UNO. Deseo saber por qué a los jubilados estatales no se les abonó el porcentaje de la inflación del año 2017, que los trabajadores activos cobraron en el mes de marzo de 2018 y al pasivo no se le ha abonado hasta la fecha. Los pasivos tienen el mismo derecho que el personal activo. Muy agradecido por darnos un espacio para hacer saber que en la Caja de Jubilaciones hacen oídos sordos a nuestro reclamo. Muchas gracias a los directivos del prestigioso UNO de Entre Ríos".





"Ser integrante de la banda narco es una cosa. Que le hayan pagado la campaña a Sergio Varisco es otra. Está más que claro que el Tavi le manejó todo y en su momento era su mano derecha ya que le hizo la campaña. No lo defiendo, acá el que tiene la verdad es el Tavi, él debería hablar y no callar. Celis también estuvo para la campaña de Blanca Osuna y me da vergüenza decirlo ya que soy peronista me parece que la Justicia debería citar a un careo entre el Tavi y Varisco y ahí sacar conclusiones". Lorena.





"Ahora en el gobierno nacional no quieren que se corten las rutas. Antes, cuando las cortaba el chupasangre traidor de Alfredo De Ángeli era poco menos que un héroe patrio. Caraduras, le echan la culpa al gobierno anterior, ahora a los sindicalistas. A este Gobierno ladrón y corrupto que nos endeudó, ni los milicos lo van a poder defender". Gustavo.





"Avísenle a los jueces que le den una condena cortita a José López: lo queremos para el lanzamiento del martillo o de la jabalina para las próximas olimpíadas. Es un candidatazo a ganar la Medalla de Oro". Maximiliano.





"Me parece que los asesores de Sergio Varisco equivocan el camino. Lo están llevando al intendente a un campo donde no se va a poder defender. Me parece que lo procesan y lo llevan a juicio". Carlos.





"No es posible que se mienta con una cosa así (por la joven que denunció que fue raptada), ni siquiera por miedo. Por favor mujeres, cada vez hay más herramientas que nos protegen, me parece que hay actitudes que no se llegan a comprender, pero bueno lo importante es que ya la cosa está encaminada como corresponde". Alejandra.