Los signos del zodíaco y los celos

ARIES

Lo tuyo no son los celos enfermizos, pero eres tajante y cuando terminas, terminas, tu orgullo no te permite los escándalos ni rodearte de personas en quienes no confíes. Inviertes mucho esfuerzo para hallar aceptación.

TAURO

Se podría decir que eres el signo menos celoso del zodiáco, pero algo dentro de ti se enciende como vela cuando adviertes riesgo. Eres sensato en tus celos y pocas veces te equivocas, aunque muchas veces dejas pasar.

GÉMINIS

Los celos no van con tu imagen, pero de vez en cuando estallas, regularmente cuando hay razón de peso. No dejas pasar una ¿serán celos?

CÁNCER

Más que celoso tu provocas celos. Tu forma de ser relajada y equilibrada no se dejan obnubilar, pero tu principal virtud se va en tu contra y en más de una ocasión tus parejas te han celado. Aprende a elegir mejor o suaviza el trato con las personas, para que no piensen lo que no es.

LEO

¿Celos tú? ¡Hasta de tu sombra! Eres del signo más celoso del zodiaco, y posesivo y también egoísta. Tus celos indomables hacen sentir mal a tu pareja y la hacen temerte. ¡Cuidado eso es enfermizo!

VIRGO

“Ojos que no ven, corazón que no siente”. Tus celos son a medida que no veas a tu pareja mirando a alguien, o a alguien mirándola a ella.

LIBRA

Lo tuyo no son celos querido Libra, ¡lo tuyo es capricho! Y es que sabes que haciendo el berrinche te sales con la tuya siempre, siempre, siempre. Cuando alguien te falla te decepcionas totalmente.

ESCORPIO

¿Para qué celar si la vida sigue y parejas puede haber muchas? Así eres tú, pero ya que descargaste veneno, hiciste lo que creías y te las cobraste. Así eres.

SAGITARIO

Lo tuyo son celos enfermizos, contagiosos y peligrosos. No te tientas el corazón y no te importa poner en medio a quien sea con tal de vengarte. Cuidado, lo tuyo ya es enfermedad.

CAPRICORNIO

Posesivo a más no poder “cuando alguien te interesa!, cuando no, que haga lo que quiera … total. Eso sí, vengativo como nadie.

ACUARIO

No eres celoso, pero si tienes a un celoso contigo ¡Te contagia! No dejes de ser como eres, el signo más libre del zodiaco, que nadie te cambie.

PISCIS

Cero celos, si alguien hace que lo haga, tu nada más te vengas haciendo lo mismo que él corregido y mejorado. Solo no te equivoques y actúes por impulso que al final quien más podría perder eres tú.